સાબરકાંઠાના કોઠણ ગામમાં દક્ષિણી મહાકાળીનું અનોખું મંદિર, માતાજીની પ્રતિમા જીભ અંદર સાથે સૌમ્ય સ્વરૂપમાં બિરાજમાન
સમગ્ર ભારતભરમાં મહાકાળી માતાજીની પ્રતિમાઓ સામાન્ય રીતે બહાર નીકળેલી જીભ સાથે જોવા મળે છે. જે તેમના ઉગ્ર સ્વરૂપનું પ્રતીક છે.
Published : October 4, 2025 at 5:25 PM IST
સાબરકાંઠા : વડાલી તાલુકાના કોઠણ ગામે આવેલ દક્ષિણી મહાકાળી મંદિર એક અનોખું પવિત્ર યાત્રાધામ છે. જેની વિશેષતા માત્ર અહીંની પ્રતિમામાં જ નહીં પરંતુ ભક્તિભાવથી છલકાતી પરંપરાઓમાં પણ છે. સમગ્ર ભારતભરમાં મહાકાળી માતાજીની પ્રતિમાઓ સામાન્ય રીતે બહાર નીકળેલી જીભ સાથે જોવા મળે છે. જે તેમના ઉગ્ર સ્વરૂપનું પ્રતીક છે.
દક્ષિણી મહાકાળી મંદિર એક અનોખું પવિત્ર યાત્રાધામ
અહીં માતાજીનું સૌમ્ય સ્વરૂપ જોવા મળે છે. જીભ અંદરની તરફ, જે દયા, ક્ષમા અને કરુણાના ભાવને ઉજાગર કરે છે. આ કારણસર આ મંદિર સમગ્ર દેશમાં માત્ર બે જ સ્થળોમાં સ્થાન પામે છે, એક કોલકાતા અને બીજું અહીં કોઠણ ગામમાં જોવા મળે છે.
આ પવિત્ર દક્ષિણી મહાકાળી મંદિરના દર્શન કરવા ઈચ્છતા શ્રદ્ધાળુઓ માટે મુસાફરી પણ એક અનોખો અનુભવ બની રહે છે. અમદાવાદથી ઈડર સુધીનો લગભગ 110 કિલોમીટરના માર્ગ પછી, ઈડરથી કડિયાદરા-કોઠણ ગામ થઈને આશરે 15 કિલોમીટરનો સુંદર રસ્તો મંદિર સુધી લઈ જાય છે. આ પવિત્ર ધામ વડાલી તાલુકામાં આવેલું છે.
જ્યાં વડાલીથી નવા ચામુ માર્ગે પણ લગભગ ૧૫ કિલોમીટરમાં પહોંચવા શક્ય છે. માર્ગ દરમિયાન પર્વતીય શ્રેણીઓ અને ભેંસકા પહાડોની હરિયાળી કુદરતી સૌંદર્યને વધુ આકર્ષક બનાવે છે. ખાસ કરીને પૂનમ, નવરાત્રી અને રવિવારે અહીં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ માતાજીના દર્શન માટે ઉમટી પડે છે. આ નયનરમ્ય અને ભક્તિમય પરિસર દરેક મુલાકાતીને મંત્રમુગ્ધ કરી દે છે.
પવિત્ર ઇતિહાસ અને સ્થાપના
આ મંદિરનો ઇતિહાસ વર્ષો જૂનો છે. એક સમયે અહીં નાનકડી ટેકરી હતી. જ્યાં પૂર્વ ભટ્ટ બ્રાહ્મણોએ પૂજન-અર્ચન શરૂ કર્યું હતું. નારાયણગીરી ગોસ્વામી ને માતાજીની પ્રેરણા થઈ અને ગ્રામજનોના સહયોગથી મંદિરનું નિર્માણ થયું. આ નાનકડું યાત્રાધામ સમય જતાં ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરતું એક અદ્ભુત શ્રદ્ધાકેન્દ્ર બની ગયું.
અનોખી પ્રતિમા અને આધ્યાત્મિક મહિમા
અહીંની મૂર્તિ ભક્તોમાં શાંતિ અને હૂંફ પ્રસરાવે છે. સામાન્ય રીતે મહાકાળી માતાનું ઉગ્ર સ્વરૂપ ભય પ્રગટ કરે છે, પરંતુ આ મૂર્તિમાંથી કરુણા, દયા અને પ્રેમનો સંદેશ મળે છે. અહીં છેલ્લા 30 વર્ષથી અખંડ જ્યોત પ્રજ્વલિત છે, જે ભક્તોની અખંડ આસ્થા અને વિશ્વાસનું પ્રતીક છે. આ જ્યોત ભક્તોના હૃદયમાં નવી ઊર્જા ભરે છે. ખાસ કરીને સંતાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા ધરાવતા દંપતિઓ માટે આ મંદિર અત્યંત લોકપ્રિય છે. આજ સુધીમાં આશરે 15 થી 16 હજાર પરિવારો અહીં પારણા બંધાવી ચૂક્યા છે.
ભક્તિમય વાતાવરણ અને નવરાત્રીનો ઉમંગ
નવરાત્રી દરમિયાન અહીં ભવ્ય પૂજા, હવન અને આરાધનાનું આયોજન થાય છે. નવ દિવસ સુધી ચાલતા ઉત્સવ દરમિયાન હજારો ભક્તો માતાજીના દર્શને ઉમટી પડે છે. અહીંનો માહોલ ભક્તિ, આનંદ અને સંગઠનની ભાવનાથી છલકાઈ જાય છે. મંદિર માત્ર પૂજાસ્થળ જ નહીં, પરંતુ સામાજિક કેન્દ્ર તરીકે પણ વિકસ્યું છે. દર પૂનમે અહીં જમણવાર યોજાય છે, જેમાં હજારો ભક્તો પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે. આ પરંપરાઓ સમાજમાં એકતાનું વલણ વિકસાવે છે.
ભજન, કીર્તન અને નયનરમ્ય પરિસર
મંદિર પરિસરમાં ભક્તો માત્ર દર્શન જ નથી કરતા પરંતુ ભજનો, કીર્તન અને ગરબાથી માતાજીની આરાધના કરે છે. નવરાત્રીના પવિત્ર દિવસોમાં અવિરત ભક્તિગીતો ગૂંજી ઉઠે છે, અને માતાજીના ચરણોમાં ભક્તો ઘેરો ભક્તિભાવ વ્યક્ત કરે છે. કોઠણ ગામના આ દક્ષિણી મહાકાળી મંદિરે ભેંસકા પહાડોની આજુબાજુ આવેલું નયનરમ્ય પરિસર છે, જ્યાં કુદરતી સૌંદર્ય અને ભક્તિમય શાંતિ ભળીને એક અદ્વિતીય વાતાવરણ રચે છે. અહીં આવનાર દરેક શ્રદ્ધાળુ મંદિરે ગવાતા ભજન-કીર્તન, આરતી અને ગરબાની ધૂનમાં મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે અને માતાજીના ચરણોમાં આત્મિક શાંતિનો અહેસાસ કરે છે.
ચમત્કારી ધામ અને અવિસ્મરણીય અનુભવ
આ મંદિર ભક્તો માટે ચમત્કારી ધામ છે, જ્યાં અખંડ જ્યોત, અનોખી મૂર્તિ અને શાંતિમય વાતાવરણ સાથે ભક્તોને આધ્યાત્મિક ઊર્જાનો અનુભવ થાય છે. અહીંનો માહોલ એટલો પવિત્ર છે કે ભક્તોના મનમાં નવી આશા, શ્રદ્ધા અને સકારાત્મકતા જન્મે છે.
આ રીતે વડાલી કોઠણ ગામનું દક્ષિણી મહાકાળી મંદિર માત્ર પૂજાસ્થળ જ નહીં પરંતુ ભક્તિમય અનુભવનું અવિસ્મરણીય કેન્દ્ર છે, જ્યાં માતાજીની અનોખી મૂર્તિ અને નયનરમ્ય પરિસર ભક્તોને શાંતિ, આશીર્વાદ અને એક નવી દિશા આપે છે.
આ પણ વાંચો...