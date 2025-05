ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા સામુહિક આપઘાત: માતા-પિતા, બે ભાઈ બાદ દીકરીનું પણ મોત, 18 દિવસમાં પરિવારનો માળો વિખેરાયો - SABARKANTHA SUICIDE CASE

વડાલી સામુહિક આપઘાત ઘટનામાં દીકરીનું પણ મોત ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 1, 2025 at 6:20 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 6:30 PM IST 1 Min Read

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના વડાલીમાં 15 દિવસ પહેલા સગર પરિવારના સામુહિક આપઘાતની ઘટના સામે આવી હતી. જેમાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના અગાઉ મોત થયા હતા, ત્યારે 18 દિવસથી જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહેલી પરિવારની એક માત્ર જીવિત સદસ્યનું પણ હવે મોત થયું છે. પરિવારની સગીર દીકરીનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત થઈ ગયું. શું હતી ઘટના?

સાબરકાંઠાના વડાલીમાં ગતરોજ જુંડાળા પરિવારના પાંચ સભ્યોએ અગમ્ય કારણોસર આપઘાત કર્યો હતો. જેમાં પતિ-પત્નીના મોત થયા હતા. તેમજ બે દીકરા અને એક દીકરીને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્રણેય બાળકોને પ્રથમ ઈડર અને બાદમાં અમદાવાદની ખાનગી લઈ જવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન અન્ય બે જુડવા બાળકોનું પણ દુઃખદ મોત નીપજ્યું છે. બીજી તરફ હાલ એક દીકરી ક્રિષ્નાબેન ઉર્ફે ભૂમિકાબેન ગાંધીનગરની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતી. જોકે 18 દિવસની સારવાર બાદ આજે દીકરીનું પણ મોત થઈ ગયું છે. આમ માત્ર 18 દિવસમાં પરિવારના તમામ સદસ્યોના મોત થઈ ગયા છે.

