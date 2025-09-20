ETV Bharat / state

સાબરકાંઠાનું આદર્શ મોડલ વિલેજ 'તખતગઢ', 24 કલાક પાણી, રોડ-રસ્તા સહિતની તમામ સુવિધાઓ

સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાનું તખતગઢ ગામ આ મંત્રને સાકાર કરનાર એક આદર્શ ગામ તરીકે ઊભર્યું છે.

રાજ્યનું આદર્શ મોડલ વિલેજ
રાજ્યનું આદર્શ મોડલ વિલેજ
Published : September 20, 2025 at 6:15 PM IST

ગાંધીનગર : મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઇ પટેલના નેતૃત્વમાં “આત્મા ગામડાનો, સુવિધા શહેરોની”ના મંત્ર સાથે ગુજરાતના ગામડાઓમાં પાણી, વીજળી, પાકા રસ્તા, ગટર અને શૌચાલય જેવી આધુનિક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થવા લાગી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાનું તખતગઢ ગામ આ મંત્રને સાકાર કરનાર એક આદર્શ ગામ તરીકે ઊભર્યું છે.

તખતગઢ એક આદર્શ ગામ

અંદાજે 1500ની વસ્તી અને 300 જેટલા ઘર ધરાવતું આ ગામ પાણી સમિતિ, ગ્રામ પંચાયત અને વાસ્મોના સહયોગથી ઘરોમાં 24×7 મીટર આધારિત પાણી વિતરણ સુવિધા ધરાવે છે. ગ્રામજનોની સક્રિયતા અને રાજ્ય સરકારના સહયોગથી આ ગામે અત્યાર સુધી “રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કાર”, “શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયત” અને “નિર્મળ ગ્રામ” સહિત કુલ 6 પુરસ્કારો મેળવીને “મારું ગામ – આદર્શ ગામ”ની સંકલ્પનાને સાકાર કરી છે.

તખતગઢ એક આદર્શ ગામ
તખતગઢ એક આદર્શ ગામ
ગ્રામ પંચાયતને અત્યાર સુધીમાં મળેલા એવોર્ડ-કામગીરી
ગ્રામ પંચાયતને અત્યાર સુધીમાં મળેલા એવોર્ડ-કામગીરી

ગામના દરેક ઘરમાં વોટર મીટર

એક સમય એવો હતો કે ઉનાળાની શરૂઆત સાથે તખતગઢમાં પાણીની ભારે તંગી ઊભી થતી હતી. ગામના છેવાડાના વિસ્તારોમાં પાણી ન પહોંચતા મહિલાઓને દૈનિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. WASMO દ્વારા તાલીમ અને જનજાગૃતિ અભિયાનથી ગામમાં પાણી સમિતિ રચાઈ અને લોકભાગીદારીથી ટકાઉ યોજના તૈયાર થઈ. પાણીની ટાંકી, સંપ, પાઇપ લાઇન અને દરેક ઘરમાં વોટર મીટર લગાડવાથી પાણી પુરવઠાની સમસ્યા દૂર થઈ ગઈ.

ગામના દરેક ઘરમાં વોટર મીટર
ગામના દરેક ઘરમાં વોટર મીટર

પાણી વિતરણ સુનિશ્ચિત રહે તે માટે પાણી સમિતિએ પ્રતિ હજાર લિટર પાણી માટે રૂ.1નો દર નક્કી કર્યો છે. દર વર્ષે સરેરાશ રૂ.300 થી 350 જેટલું બિલ દરેક ઘરને આવે છે, અને વસૂલાત લગભગ 100 ટકા થાય છે. હાલ 90 ટકા ગ્રામજનો ડિજિટલ પેમેન્ટ મારફતે પાણીવેરો જમા કરે છે, જેના કારણે પારદર્શિતા વધારાઈ છે.

ગામમાં ઈ-રિક્ષા મારફતે ડોર-ટુ-ડોર કચરો એકત્રિત

આ સાથે જ ગામમાં ઈ-રિક્ષા મારફતે ડોર-ટુ-ડોર કચરો એકત્રિત થાય છે. પાણી સંગ્રહ માટે ચેકડેમ, તળાવ અને ખેત તલાવડીનું કામ હાથ ધરાયું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદીના “કેચ ધ રેઇન” અભિયાનને સાકાર કરવા કેટલાક ઘરોમાં વરસાદી પાણીના ટાંકા બનાવાયા છે. હવે ગામના 100 ટકા ઘરોમાં ભૂગર્ભ ટાંકા બનાવવા પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે.

ગામમાં ઈ-રિક્ષા મારફતે ડોર-ટુ-ડોર કચરો એકત્રિત
ગામમાં ઈ-રિક્ષા મારફતે ડોર-ટુ-ડોર કચરો એકત્રિત

અન્ય ગામોને પ્રેરણારૂપ ગામનું મોડલ

આ પહેલોથી ગામમાં ભૂગર્ભ જળસ્તરમાં વધારો થયો છે, બોર અને કુવાનો સ્તર સુધર્યો છે, કૃષિમાં 100 ટકા ટપક સિંચાઈ અમલમાં આવી છે, અને સ્થાનિક અર્થવ્યવસ્થામાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ થઈ છે.

તખતગઢ ગામે પાણી વ્યવસ્થાપન, જળસંચય અને સ્વચ્છતામાં ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરીને રાજ્યના અન્ય ગામોને પ્રેરણારૂપ મોડલ પૂરું પાડ્યું છે. અનેક જિલ્લાઓના પ્રતિનિધિઓ તખતગઢની મુલાકાત લઇ આ મોડલને પોતાના વિસ્તારોમાં અમલમાં મૂકવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.

તખતગઢ એક આદર્શ ગામ
તખતગઢ એક આદર્શ ગામ
તખતગઢ એક આદર્શ ગામ
તખતગઢ એક આદર્શ ગામ (Etv Bharat Gujarat)

