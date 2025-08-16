સાબરકાંઠા: અરવલ્લી જિલ્લાના યાત્રાધામ શામળાજીમાં આજે જન્માષ્ટમી મહોત્સવ નિમિત્તે ભક્તિમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું. સવારે વહેલી તકે જ મંદિરે પહોંચેલા ભક્તોએ ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસરમાં ‘નંદ ઘેર આનંદ ભયો’ ના નાદ સાથે ગુંજતા ભજનોથી ભક્તોમાં ઉમંગનો માહોલ છવાયો હતો. ખાસ કરીને પ્રાંતિજના ભક્તોએ દિવસ દરમિયાન હજારો ભક્તોને વિનામૂલ્યે પ્રસાદ સ્વરૂપે શીરો, સુકી ભાજી અને મોરાયો કઢી પીરસી અનોખી સેવા આપી હતી. સાથે સાથે ચા અને ફરાળની સેવા દ્વારા પણ ભક્તોને પ્રસન્નતા અનુભવાઈ હતી. ઉપવાસી ભક્તો માટે ખાસ ફલાહારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતા સૌએ તૃપ્તિ અનુભવી.
શામળાજીએ ભક્તોનું ઘોડાપૂર:
આજે જન્માષ્ટમી નિમિત્તે દૂર દૂરથી ભક્તો શામળાજી મંદિરે પહોંચ્યા હતા. ખાસ કરીને તલોદ તાલુકાના નાનાચેખલા ગામના ભક્તો દર વર્ષે ધજા લઈ શામળાજી પહોંચે છે અને છેલ્લા દસ વર્ષથી આ પરંપરા સતત જળવાઈ રહી છે. આજે નાનાચેખલાના ભક્તો પોતાના ગામથી ધજા લઈ આવી પહોંચ્યા હતા, જેના પગલે મંદિર પરિસરમાં ભક્તિભાવનો અનોખો જાજમ બિછાઈ ગયો હતો.
ભક્તોના ઉમટેલા ઘોડાપૂરમાં દરેક વયના શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા હતા. નાના બાળકો, મહિલાઓ, યુવાનો અને વૃદ્ધો સૌએ કૃષ્ણ ભગવાનના જન્મોત્સવને અનોખી રીતે ઉજવ્યો હતો. આજના પવિત્ર દિવસે ઉપવાસ રાખીને ભક્તોએ શ્રીકૃષ્ણને યાદ કર્યા હતા. આમ, યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે આજનો દિવસ ભક્તિભાવ, સેવાભાવ અને આનંદથી છલકાતો જોવા મળ્યો.
શામળાજીને આજે અનોખા શણગાર:
જન્માષ્ટમીના પાવન અવસર પર શામળાજી યાત્રાધામમાં આજે અનોખા શણગાર કરવામાં આવ્યા હતા. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભગવાન શામળિયા મહારાજને 15 કિલો સોનાના આભૂષણોથી અલંકૃત કરવામાં આવ્યા હતા. સુવર્ણ મોરપીંછ મુગટ, કુંડલ, ગદા, ચક્ર અને પાદુકા જેવા શણગારથી ભગવાનની મૂર્તિ ભવ્યતા છલકાવી રહી હતી. મંગળા આરતી દરમિયાન ભક્તોએ અદભુત દર્શન કરી અવિસ્મરણીય આનંદનો અનુભવ કર્યો અને મંદિર પરિસરમાં ‘જય શામળિયા મહારાજ’ના જયઘોષ ગુંજતા રહ્યા.
દિવસભર યાત્રાધામમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી રહી હતી. સવારે ભગવાનને પંચદ્રવ્ય વડે પંચામૃત સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ કાળિયા ઠાકોરને પણ સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું. આ ધાર્મિક વિધિઓ દરમ્યાન સમગ્ર પરિસર ભક્તિભાવ અને શ્રદ્ધાથી છલકાયો હતો. હજારો ભક્તોએ મંગળા દર્શન અને આરતીનો લાભ લઈ પોતાને ધન્ય માન્યા. ખાસ કરીને જન્મોત્સવ નિમિત્તે કરવામાં આવેલા આ અભિષેકે સૌને આકર્ષ્યા હતા.
આજના વિશેષ દિવસે અમદાવાદના રખીયાલ વિસ્તારના એક ભક્ત પરિવાર દ્વારા ભગવાનને સવા કિલો ચાંદીનું છત્ર અર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ પરિવાર છેલ્લા 25 વર્ષથી શામળાજી મંદિરે હાજરી આપતો રહ્યો છે અને આજે પણ તેમની શ્રદ્ધા ઝળહળી. ભવ્ય શણગાર, આરતી અને અર્પણના આ દ્રશ્યો યાત્રાધામ શામળાજી માટે અનોખી ઓળખ બની રહ્યા છે. ભક્તો માટે આ જન્માષ્ટમીનો દિવસ ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આનંદથી ભરેલો યાદગાર પ્રસંગ બની ગયો છે.
