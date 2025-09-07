ETV Bharat / state

સાબરકાંઠાના ખેડબ્રહ્મા સુકાઆંબામાં 9 લોકો ફસાયા, મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક જિલ્લા તંત્ર સાથે બેઠક કરી

મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક જિલ્લા તંત્ર સાથે બેઠક કરી પરિસ્થિતિ અંગે વિગતવાર માહિતી મેળવી અને જરૂરી પગલાં લેવા સૂચના આપી.

ખેડબ્રહ્મા સુકાઆંબામાં 9 લોકો ફસાયા
ખેડબ્રહ્મા સુકાઆંબામાં 9 લોકો ફસાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 4:42 PM IST

1 Min Read

સાબરકાંઠા : ખેડબ્રહ્મા સુકાઆંબા ગામે ભારે વરસાદ વચ્ચે 9 લોકો ફસાઈ જવાનો બનાવ બન્યો હતો. તંત્ર અને NDRF ટીમે ગતરોજ સાંજે પાંચ વાગ્યાથી ખડે પગે રહી સતત રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી હતી. લગભગ 15 કલાકની જહેમત બાદ તમામ નવ લોકોને સુરક્ષિત રીતે નદી પાર કાઢવામાં આવ્યા. સાથે જ 30થી વધુ ઘેટા-બકરા જેવા પશુઓને પણ બચાવી લેવામાં આવ્યા. તમામને સુરક્ષિત બહાર લાવતા તંત્રએ હાશકારો અનુભવ્યો અને ગામમાં રાહતનો માહોલ સર્જાયો.

જિલ્લામાં વરસતા અતિભારે વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ ગંભીર બની હતી. નદી-નાળા ભયજનક સપાટીએ વહી રહ્યા હોવાથી તંત્રએ નીચાણવાળા વિસ્તારોના લોકોને સાવચેત રહેવા તથા નદીકાંઠે ન જવા અનુરોધ કર્યો. આ જંગી કામગીરી દરમ્યાન તંત્રની સતર્કતા અને NDRF ટીમની ઝડપથી કરેલી કામગીરીને કારણે જાનહાનિ ટળી હતી. સ્થાનિક લોકોએ પણ બચાવ કામગીરીમાં સહકાર આપ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રીએ ટેલિફોનીક વાત કરી : આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સાબરકાંઠા કલેક્ટર સાથે ટેલિફોનીક ચર્ચા કરી તાત મેળવ્યો. મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક જિલ્લા તંત્ર સાથે બેઠક કરી પરિસ્થિતિ અંગે વિગતવાર માહિતી મેળવી અને જરૂરી પગલાં લેવા સૂચના આપી. સાબરકાંઠા કલેક્ટર લલિત નારાયણસિંધ સાંદુએ જનતાને અપીલ કરી કે લોકો નીચાણવાળા વિસ્તારો તથા નદી-નાળાની આસપાસ ન જાય.

રાજસ્થાન સહિત જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, અને તંત્ર સતત એલર્ટ પર રહી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

