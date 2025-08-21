ETV Bharat / state

સાબરકાંઠામાં ખુશીનો માહોલ, હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા સુધી બ્રોડગેજ રેલ લાઈનનું કામ પૂર્ણ - HIMATNAGAR TO KHEDBRAHMA RAILWAY

હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા સુધી બ્રોડગેજ રેલ લાઈન આવતા હવે સાબરકાંઠામાં ઝડપી અને ઓછી કિંમતે મુસાફરી શક્ય બનશે.

સાબરકાંઠામાં ખુશીનો માહોલ
સાબરકાંઠામાં ખુશીનો માહોલ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 1:29 PM IST

સાબરકાંઠા: જિલ્લાના હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા વચ્ચે મીટરગેજથી બ્રોડગેજમાં રેલ નિર્માણનું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે, જેમાં ત્રણ વર્ષના કામ 54 કિલોમીટરના અંતરનો ગેજ પરિવર્તન થઈ ચૂક્યું છે તેમજ હવે હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા માટે વિશેષ ટ્રેનનો આયોજન હાથ ધરાશે. જોકે,હજુ અંતિમ તબક્કા બાદ હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા વચ્ચે ઓછા ખર્ચમાં ઝડપી પરિવહનની સુવિધા સાબરકાંઠા જિલ્લાને મળશે જેના પગલે જિલ્લાભરમાં પણ વ્યાપક ખુશી વ્યાપી છે.

પશ્ચિમ વિભાગ રેલ્વે દ્વારા એક જાન્યુઆરી 2017 થી હિંમતનગર ખેડબ્રહ્મા રેલવે લાઈન બંધ હતી, જે હવે 18 જૂન 2022થી સમગ્ર રેલવે લાઇનનું કામ તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે. હવે હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા વચ્ચેના 55 કિલોમીટરના રેલ્વે ટ્રેક મીટરગેજની જગ્યાએ બ્રોડગેજ રેલ્વે 125 કિલોમીટરની ઝડપે દોડી શકે તે પ્રકારે તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે જેના પગલે સ્થાનિક કક્ષાએ મુસાફરોમાં અત્યારથી જ ખુશીનો માહોલ છવાયો છે.

હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા સુધી બ્રોડગેજ રેલ લાઈનનું કામ પૂર્ણ (Etv Bharat Gujarat)

સાબરકાંઠાના યાત્રાધામ ગણાતા ખેડબ્રહ્મા નાના અંબાજીમાં દર વર્ષે હજારો લોકો દર્શનાર્થે ઉમટે છે. સાથોસાથ ખેડબ્રહ્માથી હિંમતનગર વચ્ચે 55 km ના અંતર કાપવામાં હજુ પણ ખૂબ મોટો સમય લાગે છે. ત્યારે રેલવે વિભાગ દ્વારા એક જાન્યુઆરી 2017 ના દિવસે મીટરગેજ રેલ્વે લાઈન બંધ કરવામાં આવી હતી. તેમજ ગેજ પરિવર્તન કરી 402 કરોડ રૂપિયા થકી બ્રોડગેજ રેલ્વે લાઈન ગતરોજ પૂર્ણ થઈ છે. હવે 125 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે હિંમતનગરથી ખેડબ્રહ્મા સુધી રેલવે ટૂંક સમયમાં દોડતી થનાર છે ત્યારે સ્થાનિક કક્ષાએ ખેડૂતોને વ્યાપક ફાયદો કરનાર છે.

હાલમાં કરનારા નોકરિયાત સહિત દૂધ તેમજ શાકભાજી માટે આ રેલ્વે લાઈન વિકાસની રેલવે લાઇન બની શકે તેમ છે એક તરફ ઈડરના લાકડાના રમકડા સમગ્ર ભારત પર પ્રખ્યાત છે તો બીજી તરફ ઈડર તેમજ વડાલીની શાકભાજી અમદાવાદમાં વખણાય છે ત્યારે અત્યાર સુધી અમદાવાદ સુધી પહોંચવા માટે કોઈ રેલવેનું જોડાણ ન હતું. જોકે ખેડબ્રહ્મા હિંમતનગર વચ્ચે રેલવે લાઇન જોડાતા હવે હિંમતનગરથી અમદાવાદ તરફ જવા માટે રેલવેની વ્યાપક સુવિધાઓ શરૂ થઈ છે જેથી સ્થાનિક કક્ષા વિકાસની નવી પરિભાષા શરૂ થશે તે નક્કી છે.

સામાન્ય રીતે સાબરકાંઠા જિલ્લાનું વડાલી શાકમાર્કેટ સમગ્ર ગુજરાત દેશભરમાં શાકભાજીની આયાત કરે છે તેમજ ઇડરના APMC માર્કેટ યાર્ડનું અનાજ અમદાવાદ મુંબઈ સુધી વેચાણ કરવામાં આવે છે ત્યારે મીટરગેજમાંથી બ્રોડગેજમાં રેલવે લાઈનનું કામ પૂર્ણ થતા સ્થાનિકો સહિત વેપારીઓમાં પણ ખુશી જોવા મળી રહી છે. સાથોસાથ આવનાર દિવસોમાં બસ ભાડા કરતા પણ રેલવેમાં મુસાફરી કરનાર નોકરિયાત વર્ગ વેપારીઓ સહિત સ્થાનિક લોકોને ખૂબ ઓછા ભાડામાં બ્રોડગેજ રેલ્વે માં મુસાફરીનો લાભ મળનાર છે. ત્યારે મીટરગેજમાંથી બ્રોડગેજ લાઈનનું કામ પૂર્ણ થતા સાબરકાંઠા વાસીઓ માટે કેન્દ્ર સરકાર સહિત રેલવે વિભાગે આનંદના સમાચાર આપ્યા છે.

જોકે આવનાર સમયમાં મુંબઈ સહિત દિલ્હી માટે સીધી રેલવે ટ્રેક જોડાય તો સ્થાનિકોને વ્યાપક વિકાસની તકો રહેલી છે ત્યારે જોવું એ રહેશે કે, દિલ્હી સહિત મુંબઈ માટે આવનારા સમયમાં કેટલા હશે સીધી ટ્રેન મેળવી શકે છે.

