સાબરકાંઠા જિલ્લાના પોલીસ વડા વિજય પટેલની ખેડા-નડિયાદ ખાતે બદલી થતાં જિલ્લા પોલીસ પરિવારે તેમને અનોખી અને ભાવનાત્મક વિદાય આપી.

Published : August 21, 2025 at 3:43 PM IST

સાબરકાંઠા: જિલ્લાના પોલીસ વડા વિજય પટેલની ખેડા-નડિયાદ ખાતે બદલી થતાં જિલ્લા પોલીસ પરિવારે તેમને અનોખી અને ભાવનાત્મક વિદાય આપી. જિલ્લા પોલીસ કચેરીથી હાઇવે સુધી ભવ્ય વિદાય રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કર્મચારીઓ જોડાયા હતા. ફૂલોની વર્ષાથી સજ્જ ગાડીમાં વિજય પટેલની વિદાય યાત્રા નીકળી, જેમાં કર્મચારીઓએ ગાડીને રસ્સીથી ખેંચીને તેમના પ્રત્યેના આદર અને સમ્માનની ભાવના વ્યક્ત કરી. આ પળો સાબરકાંઠા પોલીસ પરિવાર માટે ગૌરવભરી અને ભાવનાત્મક બની રહી.

આ વિદાય રેલી માત્ર એક સામાન્ય વિદાય નહીં, પરંતુ પોલીસ કર્મચારીઓના પોતાના વડા પ્રત્યેના સમર્પણ અને લાગણીનો જીવંત દાખલો હતી. વિજય પટેલના કાર્યકાળ દરમિયાન જિલ્લા પોલીસ તંત્રમાં આવેલા સકારાત્મક પરિવર્તન, શિસ્ત અને ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીના કારણે તેઓએ સૌના દિલમાં ખાસ સ્થાન બનાવ્યું હતું. આ ભવ્ય વિદાય રેલીએ નાગરિકોનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું, જેમણે વિજય પટેલને વિદાય આપી.

સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા વિજય પટેલની ખેડા બદલી થતા અપાઈ અનોખી વિદાય (ETV Bharat Gujarat)

આ અનોખી વિદાય રેલી સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બની રહી, જે યાદગાર ક્ષણો તરીકે સૌના મનમાં કાયમ માટે અંકિત થઈ ગઈ.

સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા વિજય પટેલની ખેડા બદલી થતા અપાઈ અનોખી વિદાય (ETV Bharat Gujarat)

