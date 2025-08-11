Essay Contest 2025

આરોગ્ય માટે લાભદાયી 'કારેલા' ખેડૂતો માટે કડવા થયા, અચાનક બજાર ભાવ ગગડ્યા - SABARKANTHA NEWS

ગૃહિણીઓને પ્રતિ કિલો ઊંચા ભાવ છતાં વેપારીઓ ખેડૂતો પાસેથી જથ્થાબંધમાં સસ્તું ખરીદે છે.

આરોગ્ય માટે લાભદાયી 'કારેલા'
આરોગ્ય માટે લાભદાયી 'કારેલા' (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 10:16 AM IST

સાબરકાંઠા : વરસાદી સિઝન બાદ આ વર્ષે રોકડિયા પાક તરીકે શાકભાજીમાં કારેલાનો ભાવ એકાએક ગગડી ગયો છે. જે બાદ કારેલાના પાકનું વાવેતર કરનાર ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રડવાનો વારો આવ્યો છે. શાકભાજી ખેડૂતો માટે ચોક્કસ નીતિ બનાવવાની ખેડૂતોએ રાજ્ય સરકાર પાસે માંગણી કરી છે.

ખેડૂતો માટે કડવા થયા 'કારેલા'

એક તરફ રોકડિયા પાક તરીકે આર્થિક દ્રષ્ટિએ સધ્ધર થવા માટે સાબરકાંઠાના હિંમતનગરના તખતગઢ કંપા સહિતના વિસ્તારોમાં તેલીબિયાં પાકો સહિત મગફળી અને તુવેર જેવા પાકોની જગ્યાએ સ્થાનિક લોકોએ કારેલાની વાવણી કરી હતી. જેમાં પ્રતિ એકરે 30 થી 35 હજારનો ખર્ચ કરવાનો રહે છે.

'કારેલા' ખેડૂતો માટે કડવા થયા (ETV Bharat Gujarat)

અચાનક બજાર ભાવ ગગડ્યા : જોકે, શરૂઆતના તબક્કામાં પ્રતિ 20 કિલોના રૂ. 800-1200 ભાવ હતો. જે અચાનક તૂટીને હાલમાં માત્ર રૂ. 150-250 સુધીનો થઈ જતા ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન આવી રહ્યું છે. જેના પગલે ખેડૂતો હવે સરકારી સહાય સહિત વહીવટી તંત્ર પાસે માંગી રહ્યા છે. તેમજ આ વખતે તંત્ર સહિત સરકાર દ્વારા કોઈ ચોક્કસ નીતિ ન બનાવે તો આવનારા વર્ષોમાં કારેલાના પાકની જગ્યાએ અન્ય કોઈ પાક વાવતા થાય તેમ છે.

'કારેલા' ખેડૂતો માટે કડવા થયા (ETV Bharat Gujarat)

આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ સર્વશ્રેષ્ઠ 'કારેલા'

સામાન્ય રીતે કારેલા આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ સર્વશ્રેષ્ઠ શાકભાજીમાં આવે છે, તેમજ શરીરના તમામ રોગોમાં લાભકારી છે. સાથોસાથ તેના પાંદડા અને વેલા પણ ચામડી માટે આરોગ્યપ્રદ જણાય છે. આ વર્ષે હિંમતનગરના તખતગઢ વિસ્તારમાં મોટાભાગના ખેડૂતોએ કારેલાના પાક થકી આર્થિક દ્રષ્ટિએ સધ્ધર થવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, અચાનક ભાવ ગગડી જતા તમામની હાલત કફોડી થઈ ચૂકી છે.

ખેડૂતોએ કરી આર્થિક સહાયની માંગ : જોકે, આવનારા સમયમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા શાકભાજી ખેડૂતો માટે ચોક્કસ રીતે બનાવાય તેની જરૂરિયાત છે. ગૃહિણીઓને આજે પણ પ્રતિ કિલોના ભાવે મળતા શાકભાજી જથ્થાબંધમાં ખેડૂતો પાસેથી વેપારીઓ 20 કિલો મેળવતા રહે છે. ત્યારે આવનારા સમયમાં તંત્ર પણ ચોક્કસ કામગીરી કરશે, તો ખેડૂતો માટે વ્યાપક ફાયદો કરનારું બની રહેશે.

ETV Bharat Logo

