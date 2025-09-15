ગુજરાતના 'મિની કાશ્મીર'માં ચોમાસામાં દક્ષિણ ભારત જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા, ડ્રોનની નજરે જુઓ વનરાજીના આહ્લાદક દ્રશ્યો
ડુંગરો વરચેથી વહેતા ઝરણા સહિત નદીના વહેતા પાણીમાં માણી રહ્યા છે સહેલાણીઓ મજા.
Published : September 15, 2025 at 3:47 PM IST
સાબરકાંઠા: ચોમાસાની ઋતુમાં ઉત્તર ગુજરાતનું મિની કાશ્મીર કહેવાતા પોળો ફોરેસ્ટ હરિયાળું બન્યું છે. ડ્રોન કેમેરાની નજરે પોળો ફોરેસ્ટના આકાશી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જેમાં તેનું આકાશી સૌંદર્ય અને ઘાટ જેવાં દ્રશ્યો દક્ષિણ ભારતની યાદ અપાવે છે. અહીંના ઊંચા ડુંગરા, વનવિસ્તાર અને તેનું શાંતિમય વાતાવરણ કુદરતના અદભૂત સંગમરૂપ છે.
અહીં અરવલ્લીની ગિરિમાળાઓ વચ્ચે વસેલું જૈન મંદિર આસ્થા અને ઐતિહાસિક વારસાનું પ્રતીક છે. પોળોની ધરતી પર વિરુદ થયેલું આ મંદિર, પહાડોના કાંઠે પોતાની અનોખી છાપ છોડી જાય છે. આજુબાજુ વહેતાં ઝરણાં અને પત્થરો પર વાગતી જળધારાઓ સહેલાણીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.
અહીંનું વિશિષ્ટ અને સૌથી મોટું આકર્ષણ છે વણજ ડેમ. ચોમાસામાં અવિરત વરસાદના કારણે હવે આ ડેમ 90% થી વધુ ભરાઈ ગયો છે. ડ્રોન કેમેરા દ્વારા જોવામાં આવતા દ્રશ્યોમાં આ ડેમ દક્ષિણ ભારતના નકશા જેવો દેખાય છે, જે અત્યંત અનોખો અનુભવ છે. લીલીછમ ટેકરીઓ વચ્ચે ખળખળ વહેતું પાણી અને ડેમની સપાટ પર પડતું સૂર્યપ્રકાશનું પ્રતિબિંબ આંખોને શાંતિ આપે છે.
ડેમ ન માત્ર દૃશ્યમાત્ર મોહક છે, પણ તે સ્થાનિક ખેડૂતો માટે આશાનું કિરણ પણ છે. ચોમાસે પૂરતું પાણી ભરાતા હવે શિયાળામાં આશરે 12 હજાર હેક્ટર જમીનને સિંચાઈ મળશે, જે ગ્રામિણ અર્થતંત્રને બળ આપશે.
પોળો ફોરેસ્ટનો વિખ્યાત ઘાટ અને નદીઓ-ઝરણાઓનો સંગમ, સાઉથ ઇન્ડિયાની યાદ અપાવતો ઘાટ વિસ્તાર, અને આધ્યાત્મિક શાંતિ આપતાં ધર્મસ્થળો – આ બધું પોળોને ગુજરાત અને દેશભરના પર્યટકો માટે મસ્ટ વિઝિટ સ્થળ બનાવે છે. આ અવિસ્મરણીય સ્થળ કુદરતપ્રેમીઓ, ફોટોગ્રાફરો અને યાત્રાળુઓ માટે પરફેક્ટ ડેસ્ટિનેશન છે.
