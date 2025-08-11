ETV Bharat / state

સાબરડેરીની 61મી સાધારણ સભા યોજાઈ: પશુપાલકો દૂધમાં ભાવ વધારો આપ્યો, જાણો સમગ્ર વિગત... - SABAR DAIRY

સાબર ડેરીની 61મી સાધારણ સભા યોજાઈ, જેમાં દૂધમાં ભાવ વધારા સહિતના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયા...

સાબરડેરીની 61મી સાધારણ સભા
સાબરડેરીની 61મી સાધારણ સભા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 3:16 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 3:21 PM IST

સાબરકાંઠા : સાબર ડેરીમાં આજે 61મી સાધારણ સભા યોજાઇ હતી. જેમાં મોટાભાગની દૂધ મંડળીના સેક્રેટરી તેમજ ચેરમેન હાજર રહ્યા હતા. કોઈપણ પ્રકારના વિરોધાભાસ વિના સર્વાનુમતે સભા સંપન્ન થઈ હતી. તેમજ 995 રૂપિયા પ્રતિ કિલો ફેટનો ભાવ વધારો જાહેર કર્યો હતો, જે આગામી 30 તારીખ પહેલા તમામ સભાસદોને આપવામાં આવશે.

સાબરડેરી 61મી સાધારણ સભા

સાબરડેરીની 61મી સાધારણ સભા (ETV Bharat Gujarat)

સાબરકાંઠા તેમજ અરવલ્લી જિલ્લાની સાબરડેરીમાં 3.50 લાખ જેટલા પશુપાલકો માટે આજની 61મી સાધારણ સભ્ય યોજાઈ હતી. જેમાં પશુપાલકોના પ્રાણ પ્રશ્નોને રજૂઆત કરી હતી. હવેથી આવનારા સમયમાં દર વર્ષે 15 જૂન પહેલા પશુપાલકોને દૂધ વધારો આપવાનો ઠરાવ કરાયો હતો. સાથ સાથ દૂધ મંડળીના ચેરમેન તેમજ સેક્રેટરીને સામાન્ય સભામાં હાજર રહે તે માટેની પણ વ્યવસ્થા કરાઈ છે.

સાબરડેરીની 61મી સાધારણ સભા (ETV Bharat Gujarat)

વાર્ષિક દૂધનો ભાવ વધારો મંજૂર : ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે 653 કરોડનો દૂધ વધારો જાહેર કરાયો છે. જેમાં રૂટિન ભાવમાં પ્રતિ કિલો ફેટે રુ. 28 પહેલાથી ચૂકવાય છે. જ્યારે હાલમાં 995 રૂપિયા કિલો પ્રતિ ફેટે વાર્ષિક દૂધનો ભાવ વધારો આપ્યો છે. જોકે પશુપાલકો દ્વારા કરાયેલી વિવિધ માંગ આધારિત આ વર્ષે કોઈપણ પ્રકારના વિરોધ વચ્ચે સર્વાનુમતે 61મી સાધારણ સભા સંપન્ન થઈ છે.

સાબરડેરીની 61મી સાધારણ સભા (ETV Bharat Gujarat)

છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિરોધાભાસ વચ્ચે સાબર ડેરીમાં દૂધના ભાવ વધારા સહિત વિવિધ રજૂઆત થતી રહી છે. ત્યારે હાલ યોજાયેલી સાધારણ સભામાં કોઈ પણ મંડળીએ કોઈ વિરોધ કર્યો નથી. હાલના તબક્કે સાબર ડેરીમાં આજે યોજાયેલી સાધારણ સભા અંતર્ગત મોટાભાગની દૂધ મંડળીઓના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહ્યા હતા.

સાબરડેરીની 61મી સાધારણ સભા (ETV Bharat Gujarat)

15 જૂન પહેલા મળી જશે ભાવ વધારો : હવેથી પ્રતિવર્ષ 15 જૂન પહેલા દૂધનો ભાવ વધારો આપવાનો ઠરાવ કરાયો છે, જે પશુપાલકોના હિતમાં લેવાયેલો નિર્ણય છે. 14 મી જુલાઈએ સાબર ડેરી પરિસર બહાર વિવિધ પશુપાલકો દ્વારા દૂધના ભાવ વધારા સહિત વિવિધ માંગના આધારે આંદોલન કરાયું હતું. જો કે, આજે થયેલી જાહેર સભામાં કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધાભાસ સર્જાયો નથી.

