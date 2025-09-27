ETV Bharat / state

નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ

સુરતમાં જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા રૂપાણી પરિવારના ઉમદા નિર્ણયથી 7 વ્યક્તિઓને નવું જીવન પ્રાપ્ત થયું છે.

નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ
નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 7:56 PM IST

સુરત: આસ્થા અને ત્યાગના પર્વ નવરાત્રિ દરમિયાન સુરતમાં જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા રૂપાણી પરિવારના ઉમદા નિર્ણયથી 7 વ્યક્તિઓને નવું જીવન પ્રાપ્ત થયું છે. આ 26મું સફળ અંગદાન છે, જેણે ‘અંગદાન સર્વ શ્રેષ્ઠ દાન’ની ભાવનાને સાર્થક કરી છે.

ઘટનાની વિગત:

સુરતના સિંગણપોર વિસ્તારમાં રહેતાં પાર્વતીબેન માધવજીભાઈ રૂપાણી (ઉંમર: 62 વર્ષ), મૂળ રહેવાસી ભડિયાદ, તા. ધંધુકા, જિ. અમદાવાદ, તા. 23/09/2025ના રોજ વહેલી સવારે માતાજીના દર્શન માટે વડોદરા જવાના હેતુથી નિત્યક્રમ મુજબ બાથરૂમમાં ગયાં હતાં. લાંબા સમય સુધી બહાર ન આવતાં અને અસામાન્ય અવાજ આવતાં પરિવારજનોએ દરવાજો તોડી અંદર જોયું તો પાર્વતીબેન બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યાં હતાં.

નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ (ETV Bharat Gujarat)
નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ
નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ (ETV Bharat Gujarat)

તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે પી.પી. સવાણી હોસ્પિટલ, વરાછા રોડ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યાં. ત્યાં ડૉ. જીગ્નેશ ગેંગડિયા, ડૉ. હિતેશ ચિત્રોડા, ડૉ. નિકુંજ કાત્રોડિયા અને ડૉ. પુનમ સાવલિયા દ્વારા જરૂરી તપાસ બાદ તેમને બ્રેઈન ડેડ જાહેર કરવામાં આવ્યાં.

નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ
નવરાત્રિના પાવન પર્વે રૂપાણી પરિવારનું ઉમદા અંગદાન: 7 વ્યક્તિઓને નવજીવનની ભેટ (ETV Bharat Gujarat)

અંગદાનની પ્રેરણા:

ડૉક્ટર્સ દ્વારા તબીબી એડમિન ડૉ. અનિલ તંતી મારફતે જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટના સ્થાપક પી.એમ. ગોંડલીયા અને તેમની ટીમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો. હોસ્પિટલ ખાતે એકત્ર થયેલા પતિ માધવજીભાઈ રૂપાણી, પુત્ર રવિભાઈ, જમાઈઓ અને અન્ય સબંધીઓ સાથે અંગદાન અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી.

આ દરમિયાન પરિવારે એક પ્રેરક વિગત જણાવી કે થોડા સમય પહેલાં ભડિયાદ ગામના સ્નેહમિલનમાં જીવનદીપ ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી જસ્વીનભાઈ કુંજડીયાએ અંગદાન વિશે માહિતી આપી હતી. તે વખતે પાર્વતીબેને પોતાના પરિવારજનો સમક્ષ બ્રેઈન ડેડ થાય તો અંગદાન અને દેહદાન કરવાની દૃઢ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. રૂપાણી પરિવારે નવરાત્રિના આ પાવન પર્વે પાર્વતીબેનની અંતિમ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા અને આ શરીર પંચમહાભૂતમાં વિલીન થાય તે પહેલાં અન્યને નવજીવન આપવાના ઉમદા વિચાર સાથે અંગદાનની સહમતી આપી.

નવજીવનની ભેટ:

પરિવારની સહમતી મળતાં SOTTO અને NOTTOના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ. રૂપાણી પરિવારના આ સંકલ્પ દ્વારા બંને હાથ, બંને કિડની, લીવર અને બંને ચક્ષુઓનું દાન કરવામાં આવ્યું, જેનાથી કુલ સાત વ્યક્તિઓને જીવનદાન મળ્યું:

  • બંને હાથ: ફરીદાબાદની અમૃતા હોસ્પિટલને
  • બંને કિડની અને લીવર: અમદાવાદની એપોલો હોસ્પિટલને
  • બંને ચક્ષુઓ: લોકદ્રષ્ટિ ચક્ષુ બેંક (ડૉ. પ્રફુલ શિરોયા) દ્વારા સ્વીકારાયા

આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં પી.પી. સવાણી હોસ્પિટલના ચેરમેન શ્રી વલ્લભભાઈ સવાણી (બાપુજી), શ્રી મહેશભાઈ સવાણી, એડમિન ડૉ. અનિલ તંતી, ડૉ. પુનમ સાવલિયા સહિત મેડિકલ સ્ટાફ અને જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક પી.એમ. ગોંડલીયા તથા તેમની ટીમે અથાગ પ્રયત્નો કર્યા.

જીવનદીપ ઓર્ગન ડોનેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા અત્યાર સુધીમાં આ 26મું અંગદાન છે, જેણે અનેક લોકોના જીવનને પ્રકાશિત કર્યા છે.

“એક જીવન અનેક જીવન પ્રકાશિત કરી શકે છે.”

