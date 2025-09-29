અમદાવાદના મકતમપુરામાં RTS ડમ્પીંગ સાઈડની કામગીરીમાં વિવાદ, સ્થાનિકો અને કોંગ્રેસના કાઉન્સિલરનો ઉગ્ર વિરોધ
મહાનગરપાલિકા દ્વારા બાગીચાની જગ્યાએ રિફ્યુઝ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન (RTS) બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.
Published : September 29, 2025 at 10:04 PM IST
અમદાવાદ : દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલા લોકો ભારે ગુસ્સે જોવા મળી રહ્યા છે. કારણ કે આ વિસ્તારમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા બાગીચાની જગ્યાએ રિફ્યુઝ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન (RTS) બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્લોટ ગ્યાસપુર મેટ્રો સ્ટેશનની સામે આવેલો છે, પરંતુ અહીં કચરા ડમ્પિંગ સ્ટેશનનું કામ કરવામાં આવશે. જેને લઈને આજે સ્થાનિક લોકો અને કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર દ્વારા જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું.
કોંગ્રેસના કાઉન્સિલર મિર્ઝા હાજી અસરાર બેગે જણાવ્યું કે, "અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોનના મક્તમપુરા વોર્ડમાં ગ્યાસપુરમાં મેટ્રો સ્ટેશનની સામે આવેલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું ખુલ્લું પ્લોટ ગાર્ડન તરીકે ફાળવાયું છે, પરંતુ સોલિડ વેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આજ રોજ કચરાની ડમ્પ સાઇટ બનાવવા માટે લેવલીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે અહીં સોલિડ વેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કચરાની ડમ્પ સાઇટ બનાવવા માટે જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે.
આ જગ્યાની નજીક મોટી સોસાયટીઓ ધરાવતો રહેઠાણનો વિસ્તાર છે અને આસપાસ મોટી સંખ્યામાં લોકો રહે છે, તેમજ બાજુમાં પ્રાથમિક શાળા પણ આવેલ છે, જેના કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાય અને લોકોનું આરોગ્ય બગડે તેવી સંપૂર્ણ સંભાવના છે. કચરાની ડમ્પ સાઇટ રહેઠાણના નજીકના શહેરમાં નહીં, પણ બહારના રહેઠાણથી દૂર એવા અન્ય વિસ્તારમાં બનાવવામાં આવતી તો ઉપરોક્ત તમામ સમસ્યાઓથી બચી શકાય. તેથી આજે સ્થાનિક લોકો અને અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ. આ મામલે અમે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સામાન્ય સભામાં પણ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો કે જો કચરા ડમ્પ સાઇટ શહેરની બહાર સોસાયટીથી દૂર બનાવવામાં આવે તો કોઈ સમસ્યા ઊભી નહીં થાય."
સામાજિક કાર્યકર એજાઝ ખાન પઠાણે જણાવ્યું, "મેટ્રો સ્ટેશનની સામે ખૂબ જ મોટો કોર્પોરેશનનો પ્લોટ ગાર્ડનના હેતુ માટે ફાળવાયો હતો, પરંતુ હવે મક્તમપુરા વોર્ડ સાથે અન્યાય કરવામાં આવી રહ્યો છે અને સોલિડ વેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા રિફ્યુઝ ટ્રાન્સફર સ્ટેશન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, અને એ માટે બજેટ પણ ફાળવવામાં આવ્યું છે. જેના કારણે સ્થાનિકોનો ઉગ્ર વિરોધ છે. આ વિસ્તારમાં લાખોની આબાદી આસપાસ રહે છે અને નજીકમાં મોટી એક સ્કૂલ છે, છતાં અહીં આ સ્ટેશન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો અને સ્થાનિકો રોષે ભરાયા હતા. જો આ નિર્ણયને બદલવામાં ના આવે તો અમે લડત આપીશું."
સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે, આ પ્લોટની શરૂઆત બગીચા માટે કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે આ જગ્યાએ ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે અહીં સતત દુર્ગંધ આવે છે અને અહીંના લોકો બીમાર પડી શકે છે. આવનારા દિવસોમાં તેમને ગંભીર બીમારીઓ પણ થઈ શકે છે. કોર્પોરેશનને લોકોની વસવાટની જગ્યાએ આવું ડમ્પિંગ સાઇટ ન બનાવવું જોઈએ. જો અન્ય વસ્તુઓ માટે જગ્યા ફાળવવામાં આવે તો તે સ્વીકાર્ય હશે.
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આ વિસ્તાર મેટ્રો સ્ટેશનની સામે આવેલ છે. અહીંના લોકોને ડર છે કે ડમ્પિંગ સાઇટના કારણે લોકો ગંભીર બીમારીથી પીડાઈ શકે છે. અહીં દરરોજ ડોર-ટુ-ડોર કચરા ની ગાડીઓ આવે છે અને તેનાથી ખૂબ જ ખરાબ દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી આ જગ્યાએ ડમ્પિંગ સાઇટ ન બનાવવામાં આવે તો તે લોકો માટે સારું રહેશે.
આ પણ વાંચો...