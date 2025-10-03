RSSની સ્થાપનાના 100 વર્ષ: અમદાવાદમાં સ્વયંસેવકોની હાજરીમાં શક્તિના પ્રતીક શસ્ત્રોનું પૂજન કરાયું
R.S.S દ્વારા ચાંદલોડિયામાં શસ્ત્રપૂજન અને વિજયાદશમી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : October 3, 2025 at 10:54 AM IST
અમદાવાદ: વિજયાદશમીના પાવન પર્વની ઉજવણી સાથે અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) દ્વારા પૌરાણિક પરંપરા અનુસાર શસ્ત્રપૂજન અને ભવ્ય ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સંઘ માટે વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવતા આ દિવસે, ચાંદલોડિયાના મેદાનમાં મોટી સંખ્યામાં સ્વયંસેવકો ગણવેશમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંઘના મહાનુભાવો અને સંઘના સ્વયંસેવકોની હાજરીમાં શક્તિના પ્રતીક સમાન શસ્ત્રોનું વિધિવત્ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું.
R.S.S દ્વારા ચાંદલોડિયામાં શસ્ત્રપૂજન અને વિજયાદશમી ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. R.S.S ની સ્થાપનાને 100 વર્ષ પૂરા થવાથી વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ રવિકુમાર ત્રિપાઠી, અખિલ ભારતીય કાર્યકારિણી સદસ્ય ગોપાલજી રાય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
વિજયાદશમીના ઉત્સવને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ રવિકુમાર ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે, આ મહત્વપૂર્ણ અવસર છે. આપણી નીતિ છે કે આપણે કોઈને સામેથી હેરાન નથી કરતા, કોઈ આપણને સામેથી હેરાન કરે તો આપણે તેને છોડતા નથી. સ્વદેશી વસ્તુની વાત કરતા કહ્યું કે, સ્વદેશી વસ્તુ વર્ષો પહેલાથી કહેવામાં આવ્યું કે આપણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પણ આપણે સ્વદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા નથી. આપણે સ્વદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કરીશું તો જ વિશ્વ ગુરુ બનશું.
અખિલ ભારતીય કાર્યકારિણી સદસ્ય ગોપાલજી રાયે કહ્યું કે, રાષ્ટ્રીય સેવક સંઘના આજે સો વર્ષ પૂરા થયા છે. R.S.S નો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે, સમાજમાં પરિવર્તન થવું જોઈએ. સમાજમાં ત્યારે જ પરિવર્તન થશે જ્યારે માણસના ચરિત્રમાં પરિવર્તન થાય. સંઘ આના માટે આખું વર્ષ કામ કરશે. હવે સંઘના લોકો ઘરે જઈને, કુટુંબોમાં સામાજિક સમરસતા આવે, પર્યાવરણ ની દ્રષ્ટિએ કેમ જાગૃત થવું, લોકો પોતાની સંસ્કૃતિનું કેવી રીતના જતન કરે તેના માટે સંઘ પ્રયાસ કરશે.
