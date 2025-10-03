અમદાવાદમાં સરકારી યોજનાના નામે ₹15,000ની છેતરપિંડી, રખિયાલ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
અમદાવાદના રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં સરકારી 'સિલાઈ મશીન યોજના'નો લાભ આપવાના બહાને એક વેપારી સાથે ₹15,000ની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
Published : October 3, 2025 at 7:01 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સરકારી યોજનાઓના નામે છેતરપિંડીના બનાવોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદના રખિયાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં સરકારી 'સિલાઈ મશીન યોજના'નો લાભ આપવાના બહાને એક વેપારી સાથે ₹15,000ની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હોવાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
સિલાઈ મશીન રિપેરિંગનો વ્યવસાય કરતા રામકરણ મુરારીલાલ પાલ (Ramkaran Murarilal Pal) નામના વેપારીએ આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં એક મહિલા સહિત ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
નકલી ચેક આપી મશીન લઈ ગયા
રામકરણના જણાવ્યા મુજબ, તારીખ 11/08/2025ના રોજ આરોપી ભાવિકાબેન ભરતભાઈ પટેલ તેમની દુકાને આવ્યા હતા. ભાવિકાબેને પોતાને સરકારી યોજના હેઠળ સિલાઈ મશીન જોઈતું હોવાનું જણાવી ₹15,000ની કિંમતનું એક નવું સિલાઈ મશીન ખરીદ્યું હતું.
મશીનના પેમેન્ટ પેટે ભાવિકાબેને ધ્રુવીક અગ્રવાલના બેંક એકાઉન્ટનો ₹15,000નો ચેક આપ્યો હતો અને ખાતરી આપી હતી કે યોજનાના નાણાં જમા થતા જ ચેક ક્લિયર થઈ જશે.
જોકે, જ્યારે વેપારી રામકરણ પાલે આ ચેક બેંકમાં જમા કરાવ્યો, ત્યારે તે 'ડિઝઓનર' (બાઉન્સ) થયો હતો. ચેક બાઉન્સ થયા બાદ તેમણે આરોપી ભાવિકાબેનનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમણે કોઈ યોગ્ય જવાબ આપ્યો નહોતો અને ફોન પણ ઉપાડવાનું ટાળ્યું હતું.
પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
સમગ્ર ઘટના બાદ વેપારીએ છેતરપિંડી થયાની આશંકા વ્યક્ત કરીને તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. રખિયાલ પોલીસે ભાવિકાબેન ભરતભાઈ પટેલ, તેમના પતિ ભરતભાઈ પટેલ અને ધ્રુવીક અગ્રવાલ વિરુદ્ધ ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 316(2) અને 318(4) હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી પાડવા અને અન્ય કોઈ લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
