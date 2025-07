ETV Bharat / state

ઈડરિયા ગઢની ટોચ પર જીવના જોખમે સેલ્ફી લેતા યુવાઓ... વીડિયો વાયરલ - RISKY SELFIE

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 27, 2025 at 7:29 AM IST | Updated : July 27, 2025 at 7:41 AM IST 1 Min Read

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈતિહાસ સાથે જોડાયેલો ઈડરિયો ગઢ લોકોમાં ખુબજ આકર્ષણ ધરાવે છે, ખાસ કરીને યુવા હૈયાઓ માટે. આજના યુગમાં યુવાઓમાં સેલ્ફીનો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે જેમાંથી કેટલાંક યુવાઓ પોતાનો જીવ જોખમમાં મુકતા પણ અચકાતા નથી. ઈડરિયા ગઢની ટોચે આવેલી "રૂખી રાણીના માળિયા" જેવી જર્જરિત અને નાજુક રચના પર હજારો ફૂટ ઊંચાઈએ કેટલાંક યુવાનો અને યુવતીઓ પોતાના જીવને જોખમમાં મુકીને સેલ્ફી લઈ રહ્યાં હોય તેવો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ઈડરિયા ગઢની ટોચ પર જીવના જોખમે સેલ્ફી (Etv Bharat Gujarat)

