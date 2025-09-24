નવરાત્રીમાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ: યુવા ખેલૈયાઓ અને આયોજકોએ શું કાળજી રાખવી, વાંચો વિગતે...

ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી MBBSની પ્રેક્ટિસ કરતા ડૉ. સપન પંડ્યાએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.

નવરાત્રીમાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ
નવરાત્રીમાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 24, 2025 at 8:06 PM IST

અમદાવાદ : નવરાત્રીનો પર્વ આનંદ અને ઉલ્લાસનો માહોલ લઈને આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે ગરબા રમતી વખતે યુવાનો અને ખેલૈયાઓમાં હાર્ટ એટેકના વધતા કિસ્સાઓ ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. આ અંગે, અમદાવાદમાં છેલ્લા 30 વર્ષથી MBBSની પ્રેક્ટિસ કરતા ડૉ. સપન પંડ્યાએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે હાર્ટ એટેકના કારણો, તેના પ્રકારો અને ખેલૈયાઓ તેમજ આયોજકો માટે જરૂરી સાવચેતીઓ વિશે માર્ગદર્શન આપ્યું.

હાર્ટ એટેકનાં મુખ્ય કારણો

ડૉ. પંડ્યાના મતે, જે લોકો ક્યારેય નિયમિત કસરત કરતા નથી અને અચાનક ગરબા જેવી તીવ્ર શારીરિક પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમને હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધી જાય છે. આ ઉપરાંત, વર્તમાન જીવનશૈલી અને ખોરાકની અનિયમિત આદતો પણ આ માટે જવાબદાર છે.

ડૉ. સપન પંડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે હાર્ટ એટેકના બે મુખ્ય પ્રકાર સમજાવ્યા

ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય બંધ થવો: આ પ્રકારનો હાર્ટ એટેક સામાન્ય રીતે નાની ઉંમરના લોકોમાં જોવા મળે છે, જ્યાં હૃદયના ધબકારા અનિયમિત થઈ જાય છે.

લોહી મળતું બંધ થવું: મોટી ઉંમરના લોકોમાં આ સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે, જ્યાં ધમનીઓમાં લોહીનો પ્રવાહ અવરોધાય છે.

ખેલૈયાઓ માટે મહત્વની સાવચેતીઓ
ગરબા રમવા જતા પહેલા અને રમતી વખતે ખેલૈયાઓએ કેટલીક ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ જે નીચે મુજબ છે.

નિયમિત કસરત: નવરાત્રીના થોડા મહિના પહેલાથી જ નિયમિત કસરત શરૂ કરવી જોઈએ, જેથી શરીર ગરબાની તીવ્ર પ્રવૃત્તિ માટે તૈયાર થઈ શકે.

નિયમિત ચેકઅપ: ડૉ. પંડ્યા નિયમિત બ્લડ ટેસ્ટ અને બોડી ચેકઅપ કરાવવાની સલાહ આપે છે. જો કોઈને હૃદયરોગનો ઇતિહાસ હોય, તો તેમણે ટીએમટી (ટ્રેડમિલ ટેસ્ટ) અવશ્ય કરાવવો જોઈએ.

પૂરતું પ્રવાહી: ગરબા રમતી વખતે શરીરને હાઇડ્રેટેડ રાખવું અત્યંત જરૂરી છે. એક કલાક ગરબા માટે લગભગ એક લિટર પ્રવાહી લેવું જોઈએ.

ચક્કર આવે તો તરત બેસી જવું: જો ગરબા રમતી વખતે ચક્કર આવે કે અસ્વસ્થતા જણાય, તો તરત જ બેસી જવું અને મિત્રને જાણ કરવી.

ડૉ. સપન પંડ્યા
ડૉ. સપન પંડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આયોજકો માટે જરૂરી વ્યવસ્થા

ગરબાના આયોજકો માટે પણ ડૉ. પંડ્યાએ કેટલીક મહત્વની સૂચનો આપી છે.

પાણીની સુવિધા: ગરબાના સ્થળે પૂરતા પ્રમાણમાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

કાર્ડિયાક કિટ: પ્રાથમિક સારવાર માટેની કિટ ઉપરાંત કાર્ડિયાક કિટ પણ રાખવી જોઈએ.

ડિફિબ્રિલેટર: હૃદયના ઇલેક્ટ્રિક શોક આપવા માટેનું ડિફિબ્રિલેટર મશીન ઉપલબ્ધ રાખવું અનિવાર્ય છે.

તાલીમબદ્ધ સ્ટાફ: સ્થળ પર એક નર્સ અથવા તાલીમબદ્ધ સ્ટાફ હાજર હોવો જોઈએ, જે કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં તાત્કાલિક મદદ કરી શકે.

ગરબા બાદ શું કરવું અને શું ન કરવું?

ગરબા પછી તરત જ તળેલું કે વધુ પડતું કોલેસ્ટ્રોલવાળું ભોજન લેવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તે સીધું હૃદય પર અસર કરે છે. આ સિવાય વર્ષમાં એકવાર ફુલ બોડી ચેકઅપ પણ કરાવવું જોઈએ. જેમાં કોલેસ્ટ્રોલ, સુગર, કિડની, લીવર અને થાઇરોઇડ જેવા તમામ મહત્વના પરીક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે. નવરાત્રીનો આ પર્વ ખરેખર આનંદમય રહે તે માટે આ તમામ સાવચેતીઓનું પાલન કરવું અત્યંત જરૂરી છે.

