અમદાવાદમાં વધતું એર પોલ્યુશન અને બજેટ ફાળવણી પર વિપક્ષના આક્ષેપો

પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા અને હવાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા બજેટ ફાળવવામાં આવે છે.

અમદાવાદમાં વધતું એર પોલ્યુશન અને બજેટ ફાળવણી પર વિપક્ષના આક્ષેપો
અમદાવાદમાં વધતું એર પોલ્યુશન અને બજેટ ફાળવણી પર વિપક્ષના આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 9:18 PM IST

અમદાવાદ: શહેરમાં દિવસેને દિવસે વાયુ પ્રદૂષણનું સ્તર વધી રહ્યું છે, જ્યારે બીજી તરફ આ પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવા અને હવાની ગુણવત્તા સુધારવા માટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC) દ્વારા બજેટ ફાળવવામાં આવે છે. જોકે, આ બજેટનો ઉપયોગ અન્ય સ્થળો માટે પણ થઈ રહ્યો હોવાનો આક્ષેપ વિપક્ષે લગાવ્યો છે. વિપક્ષના નેતા શહેઝાદખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, AMC અમદાવાદનું વાયુ પ્રદૂષણ ઘટાડવામાં નિષ્ફળ રહી છે, અને તેમ છતાં તંત્ર અન્ય વિસ્તારોને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે નાણાં ફાળવી રહ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, "ઘરનાં છોકરાં ભૂખ્યાં રહે અને પારકાને ભોજન આપવામાં આવે એવી AMCની સ્થિતિ છે."

શહેઝાદખાન પઠાણે વધુ માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, વર્ષ 2025-26 માટે 81 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે, જેમાંથી 18 કરોડ રૂપિયા કલોલ, સાણંદ, બાવળા, ગાંધીનગર મનપા અને અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડને આપવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 2020થી 2025 સુધી 548 કરોડ રૂપિયાની જંગી રકમ ફાળવવામાં આવી હોવા છતાં, હવાની ગુણવત્તામાં કોઈ નોંધપાત્ર સુધારો થયો નથી. ગત વર્ષે હવાની ગુણવત્તા માટે 192 કરોડના બજેટમાંથી ચાલુ વર્ષે 96 કરોડ રૂપિયા વિવિધ વિભાગોને આપવામાં આવ્યા છે. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે, જો રસ્તા બનાવવાનું કામ રોડ વિભાગનું છે, તો તે માટે આ બજેટ કેમ ફાળવવામાં આવે છે?

અમદાવાદમાં વધતું એર પોલ્યુશન અને બજેટ ફાળવણી પર વિપક્ષના આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદમાં વધતું એર પોલ્યુશન અને બજેટ ફાળવણી પર વિપક્ષના આક્ષેપો
અમદાવાદમાં વધતું એર પોલ્યુશન અને બજેટ ફાળવણી પર વિપક્ષના આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ વિપક્ષના આક્ષેપોનો જવાબ આપતાં કહ્યું કે, વિપક્ષ પાસે અધૂરી માહિતી છે. AMC નોડલ એજન્સી તરીકે કામ કરે છે, અને તેથી સાણંદ, બાવળા, કલોલ વગેરે વિસ્તારોને તેમના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. રસ્તાની બાજુમાં પેવર બ્લોક નાખવા, ઇ-ચાર્જિંગ સ્ટેશનો બનાવવા, ફૂટપાથનું નિર્માણ અને વૃક્ષારોપણ જેવા કાર્યો માટે ખર્ચ કરવામાં આવે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, વિપક્ષના આક્ષેપો માહિતીના અભાવને કારણે ખોટા છે. સ્વચ્છ ભારત મિશન (SBM) અને હવાની ગુણવત્તા વિભાગ દ્વારા નિયમોને અનુરૂપ ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. સરકારી માર્ગદર્શિકા અનુસાર, જે તે નગરપાલિકાને બજેટ ફાળવવામાં આવે છે, અને રસ્તાની બાજુની ધૂળ ન ઉડે તે માટે ફૂટપાથ, વૃક્ષારોપણ, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જિંગ સ્ટેશન જેવા કાર્યો માટે બજેટ ફાળવવામાં આવે છે.

