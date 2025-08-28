ઋષિ પંચમીનો તહેવાર: જુનાગઢમાં સપ્ત ઋષિ પ્રત્યે આદરભાવની ઉજવણી

જુનાગઢ: આજે ભાદરવા સુદ પાંચમના દિવસે ઋષિ પંચમીનો તહેવાર શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો. સૌરાષ્ટ્રમાં આ તહેવારને 'રખ પાચમ' કે 'શાબા પાચમ' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દિવસ સપ્ત ઋષિઓ – કશ્યપ, અત્રી, ભારદ્વાજ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને વશિષ્ઠ – પ્રત્યે આદરભાવ અને સમર્પણ વ્યક્ત કરવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવારમાં પવિત્ર નદી, સરોવર અને ઘાટ પર સ્નાનનું વિશેષ મહત્વ છે.
ઋષિ પંચમીની ઉજવણી
ઋષિ પંચમીનો તહેવાર સપ્ત ઋષિઓ પ્રત્યે આદર અને ક્ષમાયાચના માટે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે શ્રદ્ધાળુઓ પવિત્ર નદી, ઘાટ કે સરોવરમાં સ્નાન કરીને સપ્ત ઋષિઓ પ્રત્યે આભાર અને અહોભાવ વ્યક્ત કરે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે આ દિવસ પાછલા જીવનની ભૂલો માટે ક્ષમા માગવાનો શ્રેષ્ઠ અવસર માનવામાં આવે છે. આ સ્નાન દ્વારા તન, મન અને આત્માને શુદ્ધ કરવાનો વિશેષ અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. જુનાગઢના ભવનાથ તળેટીમાં આવેલા પવિત્ર દામોદર કુંડમાં શ્રદ્ધાળુઓએ આજે બપોરે આસ્થાપૂર્વક ડુબકી લગાવીને ઋષિ પંચમીની ઉજવણી કરી.
શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત
ઋષિ પંચમીના દિવસે સપ્ત ઋષિઓ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવાનું શુભ મુહૂર્ત બપોરે 11:30થી શરૂ થઈને બપોરે 2:00 વાગ્યા સુધી રહે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પવિત્ર નદી, સરોવર કે ઘાટમાં સ્નાન કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર, સપ્ત ઋષિઓની પ્રતિમાઓ મૂકીને ફૂલ, દીપ, ધૂપ, ફળ અને મીઠાઈઓથી પૂજન કરવામાં આવે છે. આ દિવસે ઉપવાસનું પણ મહત્વ છે, જેમાં શ્રદ્ધાળુઓ ફળ અને દૂધ જેવા સાત્વિક ખોરાકનું સેવન કરે છે. ધર્મગ્રંથોમાં લીલી ભાજી ખાવાનું પણ વિશેષ મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
ધાર્મિક કથા
ઋષિ પંચમી સાથે જોડાયેલી એક ધાર્મિક કથા અનુસાર, એક મહિલાએ માસિક ધર્મ દરમિયાન ધાર્મિક નિયમોનું પાલન ન કર્યું, જેના કારણે તેણે પીડા અને દુઃખનો સામનો કરવો પડ્યો. તેની પુત્રીએ ઋષિ પંચમીનું વ્રત રાખીને સપ્ત ઋષિઓની પૂજા કરી, જેના ફળસ્વરૂપે તેની માતાને દુઃખ અને પીડામાંથી મુક્તિ મળી. આ તહેવાર શ્રદ્ધા, વિનમ્રતા અને આધ્યાત્મિક જાગૃતિ પર આધારિત છે, જે વ્યક્તિના આચાર અને વિચારોને શુદ્ધ કરવામાં મદદ કરે છે.
ઋષિ પંચમીનું મહત્વ
ઋષિ પંચમીનો તહેવાર સપ્ત ઋષિઓ અને પિતૃદેવો પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ દિવસે પવિત્ર ઘાટ અને સરોવરોમાં પિતૃદેવોને જળ અર્પણ કરીને પૂજન કરવામાં આવે છે, જે સપ્ત ઋષિઓના પૂજન સમાન ગણાય છે. આ તહેવાર સાંસ્કૃતિક વારસાનો એક ભાગ છે, જે આધ્યાત્મિક વિકાસ, સ્વ-જાગૃતિ અને વ્યક્તિના પરિવર્તનને પ્રોત્સાહન આપે છે.
આ પણ વાંચો: