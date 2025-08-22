ETV Bharat / state

સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલનો VIP ગેટમાં રિક્ષા ચાલકો માટે પરમિશન બંધ કરાઈ, દર્દીઓ પરેશાન - SURAT SMEEMER HOSPITAL

સ્મીમેર હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ દ્વારા લેવાયેલા એક કડક નિર્ણયને કારણે ગરીબ દર્દીઓને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

સ્મીમેર હોસ્પિટલનો VIP ગેટમાં રિક્ષા ચાલકો માટે પરમિશન બંધ કરાઈ
સ્મીમેર હોસ્પિટલનો VIP ગેટમાં રિક્ષા ચાલકો માટે પરમિશન બંધ કરાઈ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 7:49 PM IST

2 Min Read

સુરત : મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ દ્વારા લેવાયેલા એક કડક નિર્ણયને કારણે ગરીબ દર્દીઓને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ નિર્ણય મુજબ, હોસ્પિટલના VIP ગેટ સુધી રિક્ષાઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. જેના કારણે દર્દીઓને ઇમરજન્સી વિભાગની આગળ જ ઊતરીને ચાલીને જવાની ફરજ પડી રહી છે.

આ નિર્ણયનો આજે પ્રથમ દિવસ જ હતો, તેના પગલે ગર્ભવતી મહિલાઓ, નાના બાળકો સાથેના પરિવારો અને ચાલવા માટે અસમર્થ દર્દીઓને પણ હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. રિક્ષા ચાલકોને ઇમરજન્સી વિભાગ પાસે જ અટકાવી દેવામાં આવતા દર્દીઓને ત્યાંથી જ ઉતારીને અંદર મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા.

સ્મીમેર હોસ્પિટલનો VIP ગેટમાં રિક્ષા ચાલકો માટે પરમિશન બંધ કરાઈ (Etv Bharat Gujarat)

જળબંબાકાર અને ટ્રાફિકની સમસ્યા : જે જગ્યાએ રિક્ષાઓને ઊભી રાખવામાં આવી રહી છે, ત્યાં પાણીનો ભરાવો થયેલો છે. તેથી દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોને પાણીમાં ઉતરીને હોસ્પિટલ તરફ જવું પડી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, હોસ્પિટલના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારથી માત્ર એક જ રસ્તો ખુલ્લો હોવાને કારણે ઇમરજન્સી વિભાગની બહાર રિક્ષાઓનો ખડકલો થઈ જાય છે. તેના લીધે ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ છે, અને દર્દીઓને લઈને આવતી 108 એમ્બ્યુલન્સને પણ અંદર પ્રવેશવા કે બહાર નીકળવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.

દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર
દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર (Etv Bharat Gujarat)
સુપ્રિટેન્ડન્ટે જણાવ્યું : આ મામલે સ્મીમેર હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડૉ. જીતેન્દ્ર દર્શનને પૂછવામાં આવતા તેમણે પોતાના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે VIP ગેટ પાસે રિક્ષા ચાલકોનો જમાવડો થતો હોવાની અનેક ફરિયાદો મળી હતી. આ બાબતે 10 દિવસ સુધી નિરીક્ષણ કર્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

તેમણે ખાતરી આપી કે રિક્ષામાં આવતા દર્દીઓને ઇમરજન્સી વિભાગ ખાતે જ ઉતારવામાં આવશે, અને ત્યાંથી તેમને વ્હીલચેર અને સ્ટ્રેચર દ્વારા જે તે વિભાગમાં લઈ જવામાં આવશે. જોકે, ડૉ. દર્શનના આ બચાવ બાદ પણ દર્દીઓની મુશ્કેલીઓ યથાવત છે.

દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર
દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર (Etv Bharat Gujarat)

પગ કપાઈ ગયો છતા ગેટ પર ઊતારી દેવાયા : આજે જ હોસ્પિટલમાં 76 વર્ષીય વૃદ્ધ સોમનાથ ચુનીલાલ પાંગોતારે જેઓનો એક પગ કપાઈ ગયો છે, તેમને રિક્ષામાંથી ઇમરજન્સી વિભાગ પહેલા જ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા. થોડી રકજક બાદ તેમને અંદર જવાની પરવાનગી મળી, પરંતુ જો રિક્ષાને સીધી VIP ગેટ સુધી જવા દેવામાં આવી હોત તો તેમને આ તકલીફનો સામનો કરવો પડ્યો ન હોત. આ ઘટના બાદ સુપ્રિટેન્ડન્ટે ઇમર્જન્સી વિભાગ ખાતે જઈને માર્શલ વિભાગના અધિકારીઓને ઠપકો આપ્યો હતો.

આ પણ વાંચો :

  1. સુરત પોલીસે રૂપિયા 1550 કરોડના સાયબર ફ્રોડનોભાંડો ફોડ્યો, દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી ચાર્જશીટ કરી ફાઈલ
  2. Smeer Hospital Surat : સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં પ્રસુતિ બાદ નવજાત બાળકી ફ્લોર પર પટકાઈ, ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ થઈ રહી છે

સુરત : મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ દ્વારા લેવાયેલા એક કડક નિર્ણયને કારણે ગરીબ દર્દીઓને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ નિર્ણય મુજબ, હોસ્પિટલના VIP ગેટ સુધી રિક્ષાઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. જેના કારણે દર્દીઓને ઇમરજન્સી વિભાગની આગળ જ ઊતરીને ચાલીને જવાની ફરજ પડી રહી છે.

આ નિર્ણયનો આજે પ્રથમ દિવસ જ હતો, તેના પગલે ગર્ભવતી મહિલાઓ, નાના બાળકો સાથેના પરિવારો અને ચાલવા માટે અસમર્થ દર્દીઓને પણ હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. રિક્ષા ચાલકોને ઇમરજન્સી વિભાગ પાસે જ અટકાવી દેવામાં આવતા દર્દીઓને ત્યાંથી જ ઉતારીને અંદર મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા.

સ્મીમેર હોસ્પિટલનો VIP ગેટમાં રિક્ષા ચાલકો માટે પરમિશન બંધ કરાઈ (Etv Bharat Gujarat)

જળબંબાકાર અને ટ્રાફિકની સમસ્યા : જે જગ્યાએ રિક્ષાઓને ઊભી રાખવામાં આવી રહી છે, ત્યાં પાણીનો ભરાવો થયેલો છે. તેથી દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોને પાણીમાં ઉતરીને હોસ્પિટલ તરફ જવું પડી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, હોસ્પિટલના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારથી માત્ર એક જ રસ્તો ખુલ્લો હોવાને કારણે ઇમરજન્સી વિભાગની બહાર રિક્ષાઓનો ખડકલો થઈ જાય છે. તેના લીધે ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ છે, અને દર્દીઓને લઈને આવતી 108 એમ્બ્યુલન્સને પણ અંદર પ્રવેશવા કે બહાર નીકળવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.

દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર
દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર (Etv Bharat Gujarat)
સુપ્રિટેન્ડન્ટે જણાવ્યું : આ મામલે સ્મીમેર હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડૉ. જીતેન્દ્ર દર્શનને પૂછવામાં આવતા તેમણે પોતાના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો. તેમણે જણાવ્યું કે VIP ગેટ પાસે રિક્ષા ચાલકોનો જમાવડો થતો હોવાની અનેક ફરિયાદો મળી હતી. આ બાબતે 10 દિવસ સુધી નિરીક્ષણ કર્યા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

તેમણે ખાતરી આપી કે રિક્ષામાં આવતા દર્દીઓને ઇમરજન્સી વિભાગ ખાતે જ ઉતારવામાં આવશે, અને ત્યાંથી તેમને વ્હીલચેર અને સ્ટ્રેચર દ્વારા જે તે વિભાગમાં લઈ જવામાં આવશે. જોકે, ડૉ. દર્શનના આ બચાવ બાદ પણ દર્દીઓની મુશ્કેલીઓ યથાવત છે.

દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર
દર્દીઓ રિક્ષામાંથી ઊતરી ચાલવા મજબૂર (Etv Bharat Gujarat)

પગ કપાઈ ગયો છતા ગેટ પર ઊતારી દેવાયા : આજે જ હોસ્પિટલમાં 76 વર્ષીય વૃદ્ધ સોમનાથ ચુનીલાલ પાંગોતારે જેઓનો એક પગ કપાઈ ગયો છે, તેમને રિક્ષામાંથી ઇમરજન્સી વિભાગ પહેલા જ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા. થોડી રકજક બાદ તેમને અંદર જવાની પરવાનગી મળી, પરંતુ જો રિક્ષાને સીધી VIP ગેટ સુધી જવા દેવામાં આવી હોત તો તેમને આ તકલીફનો સામનો કરવો પડ્યો ન હોત. આ ઘટના બાદ સુપ્રિટેન્ડન્ટે ઇમર્જન્સી વિભાગ ખાતે જઈને માર્શલ વિભાગના અધિકારીઓને ઠપકો આપ્યો હતો.

આ પણ વાંચો :

  1. સુરત પોલીસે રૂપિયા 1550 કરોડના સાયબર ફ્રોડનોભાંડો ફોડ્યો, દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી ચાર્જશીટ કરી ફાઈલ
  2. Smeer Hospital Surat : સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં પ્રસુતિ બાદ નવજાત બાળકી ફ્લોર પર પટકાઈ, ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ થઈ રહી છે

For All Latest Updates

TAGGED:

SURAT SMEEMER HOSPITALRICKSHAW DRIVERS BANNEDVIPSURATSURAT SMEEMER HOSPITAL

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.