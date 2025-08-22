સુરત : મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ દ્વારા લેવાયેલા એક કડક નિર્ણયને કારણે ગરીબ દર્દીઓને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ નિર્ણય મુજબ, હોસ્પિટલના VIP ગેટ સુધી રિક્ષાઓને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. જેના કારણે દર્દીઓને ઇમરજન્સી વિભાગની આગળ જ ઊતરીને ચાલીને જવાની ફરજ પડી રહી છે.
આ નિર્ણયનો આજે પ્રથમ દિવસ જ હતો, તેના પગલે ગર્ભવતી મહિલાઓ, નાના બાળકો સાથેના પરિવારો અને ચાલવા માટે અસમર્થ દર્દીઓને પણ હાલાકી ભોગવવી પડી હતી. રિક્ષા ચાલકોને ઇમરજન્સી વિભાગ પાસે જ અટકાવી દેવામાં આવતા દર્દીઓને ત્યાંથી જ ઉતારીને અંદર મોકલવામાં આવી રહ્યા હતા.
જળબંબાકાર અને ટ્રાફિકની સમસ્યા : જે જગ્યાએ રિક્ષાઓને ઊભી રાખવામાં આવી રહી છે, ત્યાં પાણીનો ભરાવો થયેલો છે. તેથી દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોને પાણીમાં ઉતરીને હોસ્પિટલ તરફ જવું પડી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, હોસ્પિટલના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારથી માત્ર એક જ રસ્તો ખુલ્લો હોવાને કારણે ઇમરજન્સી વિભાગની બહાર રિક્ષાઓનો ખડકલો થઈ જાય છે. તેના લીધે ટ્રાફિકની ગંભીર સમસ્યા ઊભી થઈ છે, અને દર્દીઓને લઈને આવતી 108 એમ્બ્યુલન્સને પણ અંદર પ્રવેશવા કે બહાર નીકળવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.
તેમણે ખાતરી આપી કે રિક્ષામાં આવતા દર્દીઓને ઇમરજન્સી વિભાગ ખાતે જ ઉતારવામાં આવશે, અને ત્યાંથી તેમને વ્હીલચેર અને સ્ટ્રેચર દ્વારા જે તે વિભાગમાં લઈ જવામાં આવશે. જોકે, ડૉ. દર્શનના આ બચાવ બાદ પણ દર્દીઓની મુશ્કેલીઓ યથાવત છે.
પગ કપાઈ ગયો છતા ગેટ પર ઊતારી દેવાયા : આજે જ હોસ્પિટલમાં 76 વર્ષીય વૃદ્ધ સોમનાથ ચુનીલાલ પાંગોતારે જેઓનો એક પગ કપાઈ ગયો છે, તેમને રિક્ષામાંથી ઇમરજન્સી વિભાગ પહેલા જ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા. થોડી રકજક બાદ તેમને અંદર જવાની પરવાનગી મળી, પરંતુ જો રિક્ષાને સીધી VIP ગેટ સુધી જવા દેવામાં આવી હોત તો તેમને આ તકલીફનો સામનો કરવો પડ્યો ન હોત. આ ઘટના બાદ સુપ્રિટેન્ડન્ટે ઇમર્જન્સી વિભાગ ખાતે જઈને માર્શલ વિભાગના અધિકારીઓને ઠપકો આપ્યો હતો.
