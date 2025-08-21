ETV Bharat / state

રીબડા પેટ્રોલપંપ ફાયરિંગ કેસ : હાર્દિકસિંહનું રિબડામાં રિકન્સ્ટ્રકશન કરાયું, 4 આરોપી UPથી ઝડપાયા - RIBDA FIRING CASE

પોલીસ હાર્દિકસિંહને લઈને રીબડા અનિરુદ્ધસિંહના નિવાસસ્થાન, ફાર્મ હાઉસ અને પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચી હતી અને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રકશન કર્યું હતું.

હાર્દિકસિંહનું રિબડામાં રિકન્સ્ટ્રકશન કરાયું
હાર્દિકસિંહનું રિબડામાં રિકન્સ્ટ્રકશન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2025 at 8:53 PM IST

રાજકોટ : ગોંડલાના રીબડા ગામે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના પેટ્રોલ પર ફાયરિંગ કરાવનાર હાર્દિકસિંહ જાડેજા કોચીથી ઝડપાયા બાદ સુરત પોલીસને કબજો સોંપવામાં આવ્યો હતો. ગોંડલ પોલીસે રીબડાના ફાયરિંગ કેસમાં હાર્દિકસિંહનો કબજો મેળવી રિમાન્ડ પર લીધો છે. જે બાદ પોલીસ હાર્દિકસિંહને લઈને રીબડા અનિરુદ્ધસિંહના નિવાસસ્થાન, ફાર્મ હાઉસ અને પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચી હતી અને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રકશન કર્યું હતું.

હાર્દિકસિંહે ફાયરિંગ કરતા પહેલા આ તમામ સ્થળોની રેકી કરી હતી, અને પછી બે સાગરિતો મારફત અનિરુદ્ધસિંહ રીબડાના પેટ્રોલપંપ પર ફાયરિંગ કરાવ્યું હતું. રિકન્સ્ટ્રકશન સમયે પોલીસે સવાલો કરતા જ હાર્દિકસિંહ પોપટ બની ગયો હતો. બનાવ પહેલા કઈ રીતે રેકી કરી હતી, તેની વિગતો આપવા લાગ્યો હતો.

રીબડા પેટ્રોલપંપ ફાયરિંગ કેસ (Etv Bharat Gujarat)

'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર ફાયરિંગ : 24 જુલાઈ, 2025ની રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યે રીબડા સ્થિત 'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર બે બુકાનીધારી શખસે ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ હાર્દિકસિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો સ્ટોરી મૂકીને પોતે જ ફાયરિંગ કરાવ્યું હોવાનો દાવો કરી રાજદીપસિંહ જાડેજાને ધમકી આપી હતી. આ ઘટનાનું કાવતરું હાર્દિકસિંહે ઘડ્યું હતું અને તેના કહેવાથી ઇરફાન ઉર્ફે સીપા મોહમ્મદ રઇસ કુરેશી અને વિપિનકુમાર વિરેન્દ્રસિંહ જાટે ફાયરિંગ કર્યું હતું. ઇરફાન પર અમદાવાદમાં 27 ગુના નોંધાયેલા છે.

રીબડા પેટ્રોલપંપ ફાયરિંગ કેસ
રીબડા પેટ્રોલપંપ ફાયરિંગ કેસ (Etv Bharat Gujarat)

હાર્દિકસિંહ ઝડપાયો : ફાયરિંગ બાદ ફરાર થયેલા હાર્દિકસિંહને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની ટીમે 18 દિવસની મહેનત બાદ 11 ઓગસ્ટે કેરળના કોચીથી ઝડપી પાડ્યો હતો. હાર્દિકસિંહ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી વચગાળાના પેરોલ મેળવી ફરાર થઈ ગયો હતો તે ગોંડલ, સુરત સહિતના અનેક ગુનાઓને અંજામ આપી રહ્યો હતો. તેની સામે હત્યા, હત્યાની કોશિશ, લૂંટ, અપહરણ સહિત કુલ 12 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.

હાર્દિકસિંહનું રિબડામાં રિકન્સ્ટ્રકશન કરાયું
હાર્દિકસિંહનું રિબડામાં રિકન્સ્ટ્રકશન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું : આરોપી હાર્દિકસિંહને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા બાદ તેના 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. રિમાન્ડ દરમિયાન તેણે કબૂલ્યું કે, ફાયરિંગ પહેલાં તેણે રીબડામાં અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના પેટ્રોલ પંપ, ફાર્મ હાઉસ અને નિવાસ સ્થાનની રેકી કરી હતી. પોલીસે હાર્દિકસિંહને દોરડાથી બાંધીને આ તમામ સ્થળોએ લઈ જઈને ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું અને કેવી રીતે કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું તેની વિગતો મેળવી. આ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

હાર્દિકસિંહનું રિબડામાં રિકન્સ્ટ્રકશન કરાયું
હાર્દિકસિંહનું રિબડામાં રિકન્સ્ટ્રકશન કરાયું (Etv Bharat Gujarat)

પેરોલ જમ્પ કર્યા પછી કઈ કઈ જગ્યાએ રોકાયો હતો, તેમજ તેને કોના દ્વારા મદદ કરવામાં આવી હતી. તે સહિતની દિશામાં તપાસ હાથ ધરાઈ છે. હાર્દિકસિંહ વિરુદ્ધ ખૂન, ખૂનની કોશિશ, છેતરપિંડી, અપહરણ, લૂંટ, મારામારી તથા પ્રોહિબિશન સહિત 12 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

જે પૈકી રાજકોટના માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા હત્યાના ગુનામાં ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી વચગાળાના પેરોલ મેળવ્યા હતા. 1 સપ્ટેમબર 2024ના રોજ રાજકોટ સેન્ટ્રલ જેલ ખાતેથી પેરોલ પરથી છુટયો હતો.

રીબડા પેટ્રોલપંપ ફાયરિંગ કેસ
રીબડા પેટ્રોલપંપ ફાયરિંગ કેસ (Etv Bharat Gujarat)

અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ : રાજકોટ રૂરલ LCBની ટીમે હાર્દિકસિંહના કહેવાથી ફાયરિંગ કરનારા ચાર વ્યક્તિઓને ઉત્તર પ્રદેશથી ઝડપી પાડ્યા હતા. જેમાં ફાયરિંગ કરનાર ઇરફાન ઉર્ફે સીપા કુરેશી અને વિપિનકુમાર જાટનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, બે સગા ભાઈ અભિષેક કુમાર અને પ્રાન્સુકુમાર જિંદલએ પણ આ ગુનામાં મદદ કરી હતી.

અભિષેકે આરોપીઓને રાજકોટ પહોંચાડ્યા હતા. જ્યારે પ્રાન્સુકુમારે તેમને 25,000 રૂપિયાની આર્થિક મદદ કરી હતી. આ આરોપીઓની પૂછપરછમાં જ હાર્દિકસિંહનું નામ ખુલ્યું હતું. હાર્દિકસિંહની ધરપકડથી આ કેસમાં વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

