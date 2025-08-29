રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામે આવેલા પેટ્રોલપંપ પર થયેલા ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસે વધુ બે આરોપીઓ, પરીક્ષિત ઉર્ફે પરેશ ઉર્ફે પરિયો રાજુભાઈ બાલદા અને ઇમરાન ઉર્ફે કાળુ હસમભાઈ સૈયદની ધરપકડ કરી છે. આ ધરપકડ સાથે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ નવ આરોપીઓ પોલીસની કસ્ટડીમાં આવી ગયા છે.
ગોંડલ તાલુકા પોલીસે આ કેસમાં તપાસનો ધમધમાટ ચલાવ્યો છે. મુખ્ય સૂત્રધાર હાર્દિકસિંહ જાડેજા સહિત સાત આરોપીઓને અગાઉ જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા હતા. હાર્દિકસિંહની ધરપકડ કેરળના કોચીથી કરવામાં આવી હતી. તેની પૂછપરછ દરમિયાન મળેલી માહિતીના આધારે, શાર્પશૂટરોને હથિયાર પૂરા પાડનાર અને મદદગારી કરનાર અન્ય લોકોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ કેસમાં ઉત્તર પ્રદેશથી ભાડૂતી શૂટર્સની પણ ધરપકડ થઈ હતી, જેમણે કબૂલ્યું હતું કે તેઓએ હાર્દિકસિંહના કહેવા પર ફાયરિંગ કર્યું હતું. તાજેતરમાં ઝડપાયેલા બે આરોપીઓ, પરીક્ષિત ઉર્ફે પરેશ અને ઇમરાન ઉર્ફે કાળુ, રાજકોટના પુનિતનગરના રહેવાસી છે. આ બંનેએ મુખ્ય શૂટરને પિસ્તોલ પૂરી પાડી હતી. બંને આરોપીઓને ગોંડલ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
ગોંડલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એ.ડી. પરમારની આગેવાની હેઠળ પોલીસ ટીમ આ કેસમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. હજુ પણ કેટલાક અન્ય લોકોની સંડોવણીની આશંકા છે, અને તપાસ આગળ વધે તેમ વધુ વિગતો બહાર આવવાની સંભાવના છે.
'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર ફાયરિંગ: 24 જુલાઈ, 2025ની રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યે રીબડા સ્થિત 'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર બે બુકાનીધારી શખસે ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ હાર્દિકસિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો સ્ટોરી મૂકીને પોતે જ ફાયરિંગ કરાવ્યું હોવાનો દાવો કરી રાજદીપસિંહ જાડેજાને ધમકી આપી હતી. આ ઘટનાનું કાવતરું હાર્દિકસિંહે ઘડ્યું હતું અને તેના કહેવાથી ઇરફાન ઉર્ફે સીપા મોહમ્મદ રઇસ કુરેશી અને વિપિનકુમાર વિરેન્દ્રસિંહ જાટે ફાયરિંગ કર્યું હતું. ઇરફાન પર અમદાવાદમાં 27 ગુના નોંધાયેલા છે.
હાર્દિકસિંહ ઝડપાયો: ફાયરિંગ બાદ ફરાર થયેલા હાર્દિકસિંહને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની ટીમે 18 દિવસની મહેનત બાદ 11 ઓગસ્ટે કેરળના કોચીથી ઝડપી પાડ્યો હતો. હાર્દિકસિંહ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી વચગાળાના પેરોલ મેળવી ફરાર થઈ ગયો હતો તે ગોંડલ, સુરત સહિતના અનેક ગુનાઓને અંજામ આપી રહ્યો હતો. તેની સામે હત્યા, હત્યાની કોશિશ, લૂંટ, અપહરણ સહિત કુલ 12 ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
