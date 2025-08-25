રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામે આવેલા પેટ્રોલ પંપ પર ફાયરિંગના કેસમાં પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કેસમાં વધુ એક શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેની સાથે પોલીસે ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કર્યું છે. આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી હાર્દિકસિંહ જાડેજા, એડવોકેટ રવિ ગમારા સહિત કુલ સાત શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ખાતે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના ભત્રીજાના પેટ્રોલ પંપ પર થયેલા ફાયરિંગના કેસમાં પોલીસે નવા આરોપી નિશાંત ધર્મેન્દ્રભાઈ રાવલની ધરપકડ કરી છે. તપાસ દરમિયાન ખુલાસો થયો કે એડવોકેટ રવિ ગમારાએ હથિયાર નિશાંત રાવલને સાચવવા માટે આપ્યું હતું, જેના આધારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી. ગોંડલ તાલુકા પોલીસે નિશાંત રાવલની સાથે ઘટનાસ્થળે જઈને રિકન્સ્ટ્રક્શનની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરી હતી.
આ કેસના મુખ્ય આરોપી હાર્દિકસિંહ જાડેજાની સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા કેરળના કોચીથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ SMC પોલીસે તેનો કબજો સુરત પોલીસને સોંપ્યો હતો. ગોંડલ તાલુકા પોલીસે હાર્દિકસિંહને સુરત પોલીસ પાસેથી લાજપોર જેલમાંથી કબજે લઈને 20 ઓગસ્ટે ગોંડલ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. પોલીસે 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, પરંતુ ગોંડલ કોર્ટે ચાર દિવસના રિમાન્ડને મંજૂરી આપી હતી. પોલીસે મુખ્ય આરોપી હાર્દિકસિંહ સાથે પણ ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું.
'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર ફાયરિંગ: 24 જુલાઈ, 2025ની રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યે રીબડા સ્થિત 'રીબડા પેટ્રોલિયમ' પર બે બુકાનીધારી શખસે ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ હાર્દિકસિંહે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વીડિયો સ્ટોરી મૂકીને પોતે જ ફાયરિંગ કરાવ્યું હોવાનો દાવો કરી રાજદીપસિંહ જાડેજાને ધમકી આપી હતી. આ ઘટનાનું કાવતરું હાર્દિકસિંહે ઘડ્યું હતું અને તેના કહેવાથી ઇરફાન ઉર્ફે સીપા મોહમ્મદ રઇસ કુરેશી અને વિપિનકુમાર વિરેન્દ્રસિંહ જાટે ફાયરિંગ કર્યું હતું. ઇરફાન પર અમદાવાદમાં 27 ગુના નોંધાયેલા છે.
