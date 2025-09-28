નર્મદામાં પોલીડ હેડ ક્વોર્ટર ખાતે 'રેવા રક્ષક ગરબા'નું આયોજન, પોલીસ સાથે નગરજનો પણ ગરબે ઘુમ્યા
નર્મદા પોલીસના મુખ્ય હેડ ક્વાર્ટર જીતનગર ખાતે "રેવા રક્ષક ગરબા "ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પોલીસ અધિકારી સહિત સ્થાનિક નગરજનો ગરબે ઘુમી રહ્યા છે.
Published : September 28, 2025 at 10:46 PM IST
નર્મદા: જિલ્લામાં નર્મદા પોલીસના મુખ્ય હેડ ક્વાર્ટર જીતનગર ખાતે "રેવા રક્ષક ગરબા "ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પોલીસ અધિકારી સહિત સ્થાનિક નગરજનો ગરબે ઘુમી રહ્યા છે. જેમાં ખેલૈયાઓ ટ્રેડિશનલ ગરબે ઘુમતા નજરે પડે છે. આ ગરબમાં નર્મદા પોલીસે ખેલૈયાંઓને અને સલામતીનો મંત્ર આપતાં ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખેલૈયાઓથી ઉભરાયું છે.
આજે ચારેબાજુ ગરબાનું વેપારીકરણ થવા લાગ્યું છે. તેવામાં નર્મદા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જે રીતે મોટા શહેરોમા ટ્રેડિશનલ ગરબાનું આયોજન થાય છે એ જ પ્રકારના ગરબાનું સુંદર આયોજન જીતનગર પોલીસ હેડ ક્વાર્ટર ખાતે "રેવા રક્ષક ગરબા "નું કરાયું છે. જેમાં જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ તો ગરબે ઘૂમે છે સાથે સાથે સ્થાનિક નગરજનો પણ તેમની સાથે ગરબે સુરક્ષા સાથે ઘૂમી રહ્યા છે.
આ ગરબાનું આયોજન નર્મદા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા કરાયું છે અને આ ગરબામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવી રહ્યા છે. લોકો ગરબે તો રમે છે સાથે સાથે પોલીસની સુરક્ષા હોવાથી તેઓની સુરક્ષાને લઈને પણ ચિંતા ન હોવાના કારણે મોટાભાગના પરિવારજનો અને વાલીઓ પોતાની યુવક યુવતીઓને અહીંયા જ ગરબે રમવા મોકલે છે. કારણકે પૂરી સુરક્ષા સાથે તેમને દીકરીઓ અહીંયા ગરબે ઘૂમી રહે છે. અહીંનું ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખેલૈયાઓથી ઉભરાઈ રહ્યું છે.
પોલીસ ગરબા દરમિયાન બનાસકાંઠાના એસ.પી સહ પરિવાર સાથે નર્મદા જિલ્લા પોલીસ ગરબામાં ગરબે ઘૂમતા જોવા મળ્યા હતા. જેઓની સાથે અન્ય પોલીસ અધિકારીઓએ પણ ગરબા રમતા હતા. ખાસ તો 24 કલાક ખડે પગે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવતા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ તેમના પરિવાર સાથે મન મૂકીને ગરબે ઘુમતા પોલીસ પરિવાર તણાવ મુક્ત થઈને આંનદ મનાવતા હોવાનો અનુભવ કરી રહ્યાં હતા.
