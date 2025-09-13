આવતીકાલે રાજ્યના 1384 કેન્દ્રો પર મહેસૂલ તલાટીની પરીક્ષા યોજાશે, 10,045 ઉમેદવારોના ફોર્મમાં ભૂલો
Published : September 13, 2025 at 5:02 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા આવતીકાલે તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર રવિવારે રાજ્યભરમાં મહેસૂલ તલાટી (વર્ગ-૩)ની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષા માટે ગુજરાતના 23 જિલ્લાઓમાં કુલ 1384 પરીક્ષા કેન્દ્રોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. GSSSB એ પરીક્ષાની પવિત્રતા અને પારદર્શિતા જાળવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત બહાર પાડી છે, જેમાં ઉમેદવારો દ્વારા ભરેલા ફોર્મમાં જોવા મળેલી વિસંગતતાઓને લઈને ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
2366 ઉમેદવારોના ફોર્મમાં ગંભીર ભૂલો
મંડળ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી વિગતો મુજબ, કુલ 2366 ઉમેદવારોના ફોર્મમાં ફોટા સંબંધિત ગંભીર ભૂલો જોવા મળી છે. આ ભૂલોમાં નબળી ગુણવત્તા, નાના કદના અથવા ફોટા વગરના ફોર્મનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, કેટલાક ઉમેદવારોએ એક કરતાં વધુ ફોર્મ ભર્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, જેના કારણે ડુપ્લિકેશન થયું છે. કુલ 10,045 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભરવામાં ભૂલો કરી હોવાનું તારણ આવ્યું છે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૩૦૧/ર૦૨૫૨૬, મહેસૂલ તલાટી, વર્ગ-૩ ની પ્રિલિમિનરી પરીક્ષામાં " gujarat public examination (prevention of unfair means) act, 2023" અંગે જાગૃત કરવા બાબત. pic.twitter.com/IItg6dqAJU— ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (@GsssbOfficial) September 13, 2025
404 ઉમેદવારોના સરનામા અધૂરા-ખોટા
આ સિવાય, 404 ઉમેદવારોના સરનામાં અધૂરા અથવા ખોટા હોવાનું જણાયું છે, જ્યારે 1009 ઉમેદવારોના ફોર્મમાં શૈક્ષણિક લાયકાત સંબંધિત ભૂલો છે. આ ભૂલોમાં સ્નાતકની ડિગ્રી પૂર્ણ થયા પહેલાં અરજી કરી દેવી અથવા ગ્રેજ્યુએશનનો સમયગાળો અસાધારણ રીતે લાંબો દર્શાવવો જેવી વિસંગતતાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ઉમેદવારોને કાળજીપૂર્વક ફોર્મ ભરવા સૂચના
મંડળે આ ભૂલોને અત્યંત ગંભીર ગણી છે અને ઉમેદવારોને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે ખોટી માહિતી આપવાથી તેમની ઉમેદવારી રદ થઈ શકે છે. GSSSB એ તમામ ઉમેદવારોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ ભવિષ્યમાં આવી ભૂલો ન કરે અને પરીક્ષા સંબંધિત તમામ વિગતો કાળજીપૂર્વક ભરે.
જાહેરાત ક્રમાંક: ૩૦૧/૨૦૨૫૨૬, મહેસૂલ તલાટી, વર્ગ-૩ ની તા.૧૪-૦૯-૨૦૨૫ના રોજ યોજાનાર પ્રથમ તબક્કાની પ્રાથમિક પરીક્ષામાં ઉમેદવારોએ ભરેલ ફોર્મની વિગતો ચકાસતા ધ્યાને આવેલ વિસંગતતા બાબતે ઉમેદવારોનું ધ્યાન દોરવા બાબત. pic.twitter.com/zD9CnQ5Gnj— ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (@GsssbOfficial) September 13, 2025
પરીક્ષા સુચારુ રીતે યોજાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ 1384 કેન્દ્રોનું સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમમાંથી લાઈવ મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે. આનાથી પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં કોઈ ગેરરીતિ ન થાય અને ફક્ત યોગ્ય ઉમેદવારોને જ સફળતા મળે તેની ખાતરી કરવામાં આવશે.
આ જાહેરાતનો મુખ્ય હેતુ ઉમેદવારોને જાગૃત કરવાનો અને તેમને પારદર્શક પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં સહભાગી થવા પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. GSSSB ઉમેદવારોને તેમના ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવી છે.
