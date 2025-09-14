રાજ્યભરમાં શાંતિપૂર્વક મહેસૂલ તલાટીની પરીક્ષા પૂર્ણ, જૂનાગઢમાં 26% ઉમેદવારો ગેરહાજર રહ્યા
જુનાગઢ જિલ્લા મથક ખાતે પણ પરીક્ષાના કુલ 42 કેન્દ્રો ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પરીક્ષાર્થીઓ માટે 407 જેટલા બ્લોક પણ બનાવાયા હતા.
જુનાગઢ: આજે સમગ્ર રાજ્યમાં રેવન્યુ તલાટી વર્ગ ત્રણની જાહેર પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લા મથકોએ પરીક્ષાર્થીઓ માટે બપોરના બે થી લઈને પાંચ વાગ્યા સુધી પરીક્ષાનું આયોજન થયું હતું. જેમાં જુનાગઢ જિલ્લા મથક ખાતે પણ પરીક્ષાના કુલ 42 કેન્દ્રો ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પરીક્ષાર્થીઓ માટે 407 જેટલા બ્લોક પણ બનાવાયા હતા. જુનાગઢ જિલ્લામાં 12206 જેટલા ઉમેદવારોએ રેવન્યુ તલાટી બનવા માટે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. જે પૈકીના આજે 9036 પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષા સમય દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા. તો બીજી તરફ 3170 જેટલા પરીક્ષાર્થીઓ કોઈ કારણોસર પરીક્ષા આપવાથી દૂર રહ્યા હતા.
26% ઉમેદવારો રહ્યા ગેરહાજર
આજે સાંજે 5:00 વાગ્યે પૂર્ણ થયેલી રેવન્યુ તલાટી વર્ગ ત્રણની પરીક્ષા દરમિયાન હાજર અને ગેરહાજર ઉમેદવારોની ટકાવારી પર એક નજર કરીએ તો 12,206 ઉમેદવારો પૈકી 9036 ઉમેદવારો જેની ટકાવારી 74.3% થાય છે. તે પરીક્ષા ખંડમાં હાજર રહ્યા હતા. તો બીજી તરફ 3170 ઉમેદવારો કે જેની ગેરહાજરી 26%ની આસપાસ થાય છે.
કુલ 12,206 ઉમેદવારો સમગ્ર રાજ્યની ગ્રામ પંચાયતમાં રેવન્યુ તલાટી બનવા માટે આવેદન આપ્યું હતું. પાછલા ઘણા સમયથી રેવન્યુ તલાટી પરીક્ષાને લઈને બેરોજગાર ઉમેદવારોમાં પણ એક પ્રકારે પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે તેને લઈને ખૂબ જ ઊંચાટ જોવા મળતો હતો. પરંતુ આજે એકદમ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં અને રેવન્યુ તલાટી વર્ગ ત્રણની પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ છે. જેથી ઉમેદવારોની સાથે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ હાશકારો પણ વ્યક્ત કર્યો છે.
