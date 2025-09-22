મહેસાણાના કડીમાં જૂની અદાવતનો બદલો: યુવકે પથ્થરમારો કરી ગેરેજમાં લગાડી આગ
છ મહિના પહેલાં સોસાયટીના લોકોએ બળદેવભાઈને રજૂઆત કરતાં તેમણે તેજેંદ્રકુમાર પાસેથી મકાન ખાલી કરાવી લીધું હતું.
મહેસાણા: જિલ્લાના કડી શહેરમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં એક યુવકે જૂના મનદુ:ખના કારણે પૂર્વ મકાનમાલિકના ઘર પર પથ્થરમારો કર્યો અને તેના મિત્રના ગેરેજમાં આગ લગાડી હતી. પોલીસે આરોપી સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઘટનાનો ઘટનાક્રમ
રવિવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ મોડી રાત્રે 1:15 થી 2:00 વાગ્યાની વચ્ચે કડીના દેવ બંગ્લોઝ સોસાયટીમાં આ ઘટના બની હતી. ફરિયાદી મુકેશભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ, ઉંમર 56, જેઓ વ્યવસાયે વેપારી છે, તેમણે પોલીસને જણાવ્યું કે તેઓ છેલ્લા 17 વર્ષથી કડીમાં દેવ બંગ્લોઝ, અનમોલ હોટલ સામે, નાનીકડી રોડ પર રહે છે. આશરે બે વર્ષ પહેલાં, ફરિયાદીના પાડોશી બળદેવભાઈ અંબાલાલે પોતાનું મકાન તેજેંદ્રકુમાર ઉર્ફે લાલો જયંતિભાઈ પટેલને ભાડે આપ્યું હતું, જે નાની કડી સંતરામસિટીનો રહેવાસી છે. તેજેંદ્રકુમારને દારૂ પીવાની ટેવ હતી, જેના કારણે સોસાયટીના અન્ય રહેવાસીઓને ખૂબ હેરાનગતિ થતી હતી. આથી, છ મહિના પહેલાં સોસાયટીના લોકોએ બળદેવભાઈને રજૂઆત કરતાં તેમણે તેજેંદ્રકુમાર પાસેથી મકાન ખાલી કરાવી લીધું હતું.
આરોપીનો બદલો
મકાન ખાલી કરાવવાની અદાવત રાખીને તેજેંદ્રકુમાર ઉર્ફે લાલો અવારનવાર સોસાયટીમાં આવીને લોકોને ગાળો આપતો હતો. ઘટનાની રાત્રે, તેજેંદ્રકુમારે ફરિયાદી મુકેશભાઈને તેમના મોબાઈલ નંબર પર ફોન કર્યો, પરંતુ ફરિયાદીએ ફોન ઉપાડ્યો નહીં. આ પછી, તેજેંદ્રકુમાર ફરિયાદીના ઘર પાસે આવ્યો અને ગાળો બોલવા લાગ્યો. જ્યારે મુકેશભાઈએ ઘરનો દરવાજો ખોલ્યો નહીં, ત્યારે તેજેંદ્રકુમારે પથ્થરમારો કરી ઘરના ઉપરના માળની બારીના કાચ તોડી નાખ્યા હતા. જતા પહેલાં તેણે મુકેશભાઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી.
ગેરેજમાં આગચંપી
આ ઘટના બાદ ફરિયાદીને તેમના પાડોશીઓ પાસેથી જાણવા મળ્યું કે તેજેંદ્રકુમારે તેમના મિત્ર મહેશકુમાર નાગરદાસના કડીના કર્ણાવતી કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલા 'ભગવતી ટ્રેક્ટર' નામના ગેરેજમાં પણ આગ લગાડી છે. ઘટનાસ્થળે પહોંચીને જોયું તો ગેરેજની બહાર રાખેલા ટ્રેક્ટરના ઓઈલના બે પ્લાસ્ટિકના પીપડા અને ઓઈલ ફિલ્ટરમાં આગ લાગેલી હતી. સોસાયટીના લોકોએ ભેગા મળીને આગને કાબૂમાં લીધી હતી.
પોલીસ કાર્યવાહી
ફરિયાદી મુકેશભાઈએ 22 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. તેમણે જણાવ્યું કે ઘટના બાદ પણ તેજેંદ્રકુમાર સોસાયટીની આસપાસ ઊભો રહેતો હોવાથી તેમને ફરીથી ઝઘડાનો ડર હતો, જેના કારણે તેમણે પોલીસ ફરિયાદ કરવાનું નક્કી કર્યું. કડી પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 326(f), 324(4), 125, 352, 351(2) હેઠળ તેજેંદ્રકુમાર ઉર્ફે લાલો સામે ગુનો નોંધ્યો છે.
આ કેસની તપાસ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર રજેન્દ્ર કાશીનાથ પાટીલને સોંપવામાં આવી છે. હાલમાં, આરોપી ફરાર છે અને પોલીસ તેને પકડવા માટે તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટનાએ સ્થાનિક રહીશોમાં ભયનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે, અને તેઓ પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.
