અમૂલ ડેરીમાં નિયામક મંડળની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર, ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતિ સાથે કોંગ્રેસને આપ્યો કારમો પરાજય
ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે સતાના નેતૃત્વનો કિલ્લો બનાવી સતાનું સિંહાસન હસ્તગત કરી કોંગ્રેસને કારમો પરાજય આપ્યો છે.
Published : September 12, 2025 at 5:02 PM IST
આણંદ : આજે વિશ્વ વિખ્યાત અમુલ એટલે ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘના નિયામક મંડળની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં મહા મુકાબલાનું આજે પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે. જેમાં દૂધના આ મહાસાગર પર ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે સતાના નેતૃત્વનો કિલ્લો બનાવી સતાનું સિંહાસન હસ્તગત કરી કોંગ્રેસને કારમો પરાજય આપ્યો છે.
અમૂલ ડેરીમાં 8 બ્લોક અને 1 વ્યક્તિગત બેઠકની મતગણતરી
અમૂલ નિયામક મંડળની શાંતિપૂર્ણ રીતે ચૂંટણી સંપન્ન થઇ હતી. આજે સવારે અમૂલ ડેરીમાં 8 બ્લોક અને 1 વ્યક્તિગત બેઠકની મતગણતરી હાથ ધરાનાર હતી. જેમાં કુલ 97.48 ટકા મતદાન થયું હતું, ત્યાર બાદ તમામ મતપેટીઓને સીલ કરીને ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે સેવા સદનમાં આવેલી જિલ્લા તિજોરી કચેરીના સ્ટ્રોંગ રૂમમાં મુકી દેવામાં આવી હતી.
જે મતગણતરીના પહેલા લાવવામાં આવી હતી. બપોરના 12 વાગ્યા સુધી તમામ પરિણામો જાહેર થયા, કારણ કે દરેક બ્લોકમાં 100ની આસપાસ મતો હતા. અમૂલ ડેરીમાં આજે સવારે 9 વાગે મતગણતરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
4 ટેબલો ઉપર ચાર-ચાર બેઠકોની મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રથમ આણંદ, બોરસદ, પેટલાદ અને ખંભાત બેઠકની મતગણતરી યોજાઈ હતી, ત્યારબાદ નડિયાદ, માતર, કઠલાલ અને કપડવંજ બેઠકની મતગણતરી યોજાઈ હતી, અંતે વ્યક્તિગત સભાસદની મતગણતરી થઈ હતી.
આજે સવારે 9ના ટકોરે મતદાન ગણતરીની પ્રક્રિયા પરિણામ ગુપ્તતાના શપથ સાથે શરૂ થઈ હતી. જેમાં ભાજપના 4 ઉમેદવારો બિનહરીફ થયા હતા, બાકીના 8 ઉમેદવારો અને એક વ્યકિતગતની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. અમૂલના પશુપાલક ભાઈ બહેનો ચૂંટણીના પરિણામની લઈ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળી લીના નિયામક મંડળની 12 તેમજ વ્યક્તિગત બેઠકની એક બેઠક માટે ચૂંટણી જાહેર થઈ હતી. અમુલ ડેરીના 7 લાખથી વધુ પશુપાલક ભાઈ બહેનોએ આનંદથ ઉત્સાહ સાથે ડિરેક્ટરોને ફુલહાર પહેરાવી વધાવ્યા હતા, ત્યારે અમુલ ડેરી કરોડોનું ટર્નઓવર કરતા હવે પશુપાલકોને વિશેષ ફાયદો થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.
ખેડા જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળીની ચૂંટણી
ખેડા જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના નિયામક મંડળની ચૂંટણીમાં ભાજપ પ્રેરિત પેનલ મેદાન 11 ભાજપ મેદાન મારી ગઈ હતી. 2 સિટો ઉપર કોંગ્રેસ વિજય થયો હતો, જ્યારે વ્યક્તિગત સીટ ઉપર પણ ભાજપે જીત હાસીલ કરી હતી. ચૂંટણી જાહેર થતા જ 15 હજાર કરોડનું ટર્ન ઓવર ધરાવતી આ સંસ્થામાં સતા મેળવવા ભાજપ અને કોંગ્રેસે કમર કસી હતી. ભાજપ દ્વારા તમામ 12 બ્લોક બેઠક માટે પોતાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા હતા, જ્યારે સામે કોંગ્રેસ દ્વારા વિશ્વાસ પેનલ બનાવી પોતાના ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા હતા.
જોકે ચૂંટણી પહેલાજ 4 બેઠક બિનહરીફ થતા ભાજપ ના 4 ઉમેદવારોનો વિજય થયો હતો. જેમાં ઠાસરા, વીરપુર ,મહેમદાવાદ અને બાલાસિનોર બેઠકનો સમાવેશ થયા છે. બાકીની 8 બ્લોક અને 1 વ્યક્તિગત બેઠક માટે આજે મતગણતરી હાથ ધરાતાં આણંદ, ખંભાત, પેટલાદ, માતાર, નડિયાદ, કઠલાલ અને વ્યક્તિગત બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવારોનો વિજય થયો હતો.
બોરસદ અને કપડવંજ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો વિજય
આજે યોજાયેલ ચૂંટણીમાં અમુલના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ભાજપે 13 પૈકી 11 બેઠકો પર વિજય હાંસલ કરી સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવી અને 15000 હજાર કરોડનું ટર્ન ઓવર ધરાવતી આ સંસ્થા ઉપર સતા હાંસલ કરી છે.
