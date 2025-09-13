ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વીજ પુરવઠાની પુનઃસ્થાપના કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ

જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત 294 ગામોમાં વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરાયો છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વીજ પુરવઠાની પુનઃસ્થાપના કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વીજ પુરવઠાની પુનઃસ્થાપના કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ (Etv Bharat Gujarat)
બનાસકાંઠા: જિલ્લામાં વીજ પુરવઠાની પુનઃસ્થાપના કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત 294 ગામોમાં વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરાયો છે. જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલે UGVCLની ટીમના કાર્યને બિરદાવી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પડકારજનક પરિસ્થિતિમાં જે.સી.બી, મોટી ક્રેન અને નાવડાની મદદથી ફરી વીજ પુરવઠો કાર્યરત કરાયો છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં થયેલા અતિભારે વરસાદને કારણે સરહદી વિસ્તારોમાં આવેલા અનેક ગામોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રના માર્ગદર્શન હેઠળ યુટિલિટી વિભાગની UGVCL ટીમ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અવિરત રાત-દિવસના પરિશ્રમ બાદ જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત 294 ગામોમાં આજે વીજ પુરવઠો પુર્વવત્ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. હાલ માત્ર 3 ગામોમાં જ કાર્ય પ્રગતિ પથ પર છે, જ્યાં ઝડપથી વીજ પુરવઠો શરૂ કરવામાં આવશે.

જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલે UGVCLના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ દ્વારા કરાયેલા અવિરત પરિશ્રમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે તેમજ વરસાદી આફત વચ્ચે લોકો સુધી ઝડપથી સુવિધાઓ પહોંચાડવા માટેના સંકલ્પને બિરદાવ્યો છે.

અધિક્ષક ઇજનેર વી.બી.બોડાતે જણાવ્યું કે સરહદી વિસ્તારમાં 297 ગામોમાં વીજ પૂરવઠો પૂર્વવત કરાયો છે. ત્રણ ગામો કે જ્યાં પાણી ભરાયેલ છે ત્યાં સત્વરે કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. નડાબેટ ઝીરો બોર્ડર સુધી વીજ પુરવઠાની કનેક્ટિવિટી ચાલુ કરી દેવાઈ છે. 25 BOP ખાતે વીજ પૂરવઠો પૂર્વવત કરાયો છે. 3 BOP જે વોટર લોંગિંગ છે ત્યાં ઝડપથી વીજ પૂરવઠો શરૂ કરવામાં આવશે.

અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં કુલ 1863 વીજ પોલ તૂટી પડ્યા હતા. જેમાંથી 600 જેટલા વીજ પોલ ઊભા કરી કરી દેવાયા છે. 1263 વીજ પોલ બાકી છે એમાં વોટર લોગીંગ સિવાયના વીજપોલ આજ સાંજ સુધીમાં ઊભા કરી દેવામાં આવશે. આ કામગીરીમાં વિભાગની 107 ટીમો (એક ટીમમાં પાંચ મેન પાવર) જેમાં 535 માણસો અને કોન્ટ્રાકટરની 35 ટીમો ( એક ટીમમાં 12 મેન પાવર) જેમાં 420 માણસો જોડાયેલા છે. પડકારજનક પરિસ્થિતિમાં જે.સી.બી, મોટી ક્રેન અને નાવડાની મદદથી કામ કરવામાં આવ્યું છે. આ પુનઃસ્થાપના કાર્યમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, વીજ વિભાગ તેમજ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓ વચ્ચેના અસરકારક સહયોગને કારણે તાત્કાલિક સમયમાં કાર્ય પૂર્ણ થવામાં સફળતા મળી છે.

