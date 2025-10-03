ETV Bharat / state

સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ તબીબો હડતાળ પર ઉતર્યા, સુરક્ષાના મુદ્દે ઉઠયા સવાલ

ટ્રોમા સેન્ટરમાં આવેલા એક નશામાં ધૂત દર્દીના ઉદ્ધત વર્તનને પગલે સર્જરી વિભાગના રેસિડેન્ટ તબીબો અચાનક હડતાળ પર ઉતરી ગયા હતા.

દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ
દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 2:37 PM IST

1 Min Read
સુરત : શહેરમાં આવેલી નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદના વમળમાં ફસાઈ છે. ગઇકાલે 2 ઓક્ટોબર રાત્રે ટ્રોમા સેન્ટરમાં આવેલા એક નશામાં ધૂત દર્દીના ઉદ્ધત વર્તનને પગલે સર્જરી વિભાગના રેસિડેન્ટ તબીબો અચાનક હડતાળ પર ઉતરી ગયા હતા. તબીબોએ હોસ્પિટલ પરિસરમાં સુરક્ષાના મુદ્દે સવાલો ઉઠાવતા મામલો ગરમાયો હતો.

શું હતો મામલો?

મળતી માહિતી મુજબ, રાત્રે એમ્બ્યુલન્સ મારફતે નશામાં ધૂત એક દર્દીને સારવાર માટે ટ્રોમા સેન્ટર લાવવામાં આવ્યો હતો. સર્જરી વિભાગના રેસિડેન્ટ તબીબ દ્વારા તેની સારવાર શરૂ કરવામાં આવતા દર્દીએ તેમની સાથે અસભ્ય વર્તન કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ રેસિડેન્ટ તબીબોએ તાત્કાલિક CMO (કેઝયુલિટી મેડિકલ ઓફિસર) સમક્ષ સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો, પરંતુ CMOના જવાબથી અસંતુષ્ટ થતાં મોટી સંખ્યામાં તબીબો એકઠા થયા હતા અને હડતાળ જાહેર કરી દીધી હતી.

દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)

હડતાળ અને સૂત્રોચ્ચાર

સુરક્ષાની માંગ સાથે હડતાળ પર ઉતરેલા તબીબોએ ટ્રોમા સેન્ટરની બહાર 'વી વોન્ટ જસ્ટિસ' અને CMO વિરુદ્ધ ‘સીએમઓ હાય હાય’ના નારા લગાવ્યા હતા. પરિસ્થિતિ વણસતા હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડો. ધારિત્રી પરમાર અને RMO સહિતના તબીબી અધિકારીઓ તથા પોલીસને દોડી આવવું પડ્યું હતું.

હડતાળના પગલે ઇમરજન્સી સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ હતી, અને 108 એમ્બ્યુલન્સને પણ સર્જરીના દર્દીઓને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ન લાવવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. જેના કારણે ઇમરજન્સીમાં આવતા દર્દીઓ ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.

દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ
દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)
દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ
દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ કમિટીની બાંહેધરી બાદ હડતાળ સમેટાઈ

આ સમગ્ર મામલે હોસ્પિટલના આરએમઓ ડો. કેતન નાયકએ જણાવ્યું હતું કે, "નશામાં ધૂત દર્દીને સારવાર આપીને પોલીસને સોંપી દેવાયો હતો. જોકે, CMO અને રેસિડેન્ટ તબીબો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. તબીબોની સુરક્ષા અને જૂના PIU (Police Information Unit) સંબંધિત માંગણીઓના સંદર્ભે તપાસ કમિટી બનાવવાની બાંયધરી આપવામાં આવી હતી. વહીવટી તંત્રની સમજાવટ અને તપાસની ખાતરી મળતા આખરે રેસિડેન્ટ તબીબોએ મોડી રાત્રે પોતાની હડતાળ સમેટી લીધી હતી અને કામકાજ પૂર્વવત થયું હતું.

દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ
દર્દીના ગેરવર્તનથી રેસિડેન્ટ તબીબોની હડતાળ (ETV Bharat Gujarat)

