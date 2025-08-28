ETV Bharat / state

ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી - GUJARAT POLICE PSI TRANSFER

ગુજરાત પોલીસમાં મોટો ફેરબદલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના પોલીસ વાળા દ્વારા 118 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 9:42 PM IST

1 Min Read

અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસમાં મોટો ફેરબદલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના પોલીસ વાળા દ્વારા 118 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

118 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની જિલ્લા બહારબદલી કરવામાં આવતા પોલીસ બેડામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસમાં મોટો ફેરબદલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના પોલીસ વાળા દ્વારા 118 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.

118 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની જિલ્લા બહારબદલી કરવામાં આવતા પોલીસ બેડામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

GUJARAT POLICE PSI TRANSFERPOLICE SUB INSPECTORTRANSFERREDGUJARAT POLICEGUJARAT POLICE PSI TRANSFER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.