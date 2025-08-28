અમદાવાદ: ગુજરાત પોલીસમાં મોટો ફેરબદલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના પોલીસ વાળા દ્વારા 118 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલીના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
118 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની જિલ્લા બહારબદલી કરવામાં આવતા પોલીસ બેડામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
ગુજરાત પોલીસમાં ફેરબદલ, 118 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી (ETV Bharat Gujarat)
