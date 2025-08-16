ETV Bharat / state

ભાડા કરાર : તમારા હક્કોને સુરક્ષિત બનાવવાની સરળ રીત - RENT AGREEMENT

ભાડુઆત અને મકાનમાલિકને સુરક્ષા આપતો ભાડા કરાર શું છે, તે શા માટે જરૂરી છે અને તે કેવી રીતે તૈયાર કરવો, ચાલો જાણીએ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
ભાડા કરાર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2025 at 9:20 AM IST

અમદાવાદ : ગુજરાતના ઝડપથી વિકસતા શહેરોમાં ભાડાની મિલકતની માંગ દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. અમદાવાદ, સુરત કે વડોદરા જેવા શહેરોમાં લાખો લોકો ભાડાના મકાનમાં રહે છે, પરંતુ ઘણા લોકો રેન્ટ એગ્રીમેન્ટના મહત્વથી અજાણ છે. આ દસ્તાવેજ ન માત્ર ભાડૂઆત અને મકાનમાલિકને સુરક્ષા આપે છે, પરંતુ ભવિષ્યના વિવાદોને પણ ટાળે છે.

ભાડા કરાર એટલે શું ?

રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ એ ભાડુઆત અને મકાનમાલિક વચ્ચેનો લેખિત કરાર છે, જે ભાડાની તમામ શરતોને સ્પષ્ટ કરે છે. આમાં માસિક ભાડું, ડિપોઝિટ રકમ, ચૂકવણીની તારીખ, મકાનની જાળવણીની જવાબદારી, ભાડાનો સમયગાળો અને મિલકતના ઉપયોગના નિયમોનો સમાવેશ થાય છે. આ કરાર બંને પક્ષોના હક્કો અને ફરજોને વ્યાખ્યાયિત કરીને પારદર્શિતા લાવે છે.

ભાડા કરાર : તમારા હક્કોને સુરક્ષિત બનાવવાની સરળ રીત (ETV Bharat Gujarat)

શા માટે ભાડા કરાર જરૂરી ?

ભાડા કરાર વિના, ભાડુઆત અને મકાનમાલિક વચ્ચે ગેરસમજ ઉભી થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અચાનક ભાડામાં વધારો, ડિપોઝિટ પરત ન મળવું કે મકાન ખાલી કરવાની માંગ જેવી સમસ્યાઓ સર્જાઈ શકે છે. રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ આવા વિવાદોને રોકે છે અને કોર્ટમાં કાનૂની પુરાવા તરીકે કામ આવે છે.

ગુજરાતમાં રેન્ટલ એગ્રીમેન્ટ એક્ટ, 1948 હેઠળ 11 મહિનાથી વધુના કરારની નોંધણી ફરજિયાત છે. આ ઉપરાંત, આ દસ્તાવેજ ભાડુઆતને એડ્રેસ પ્રુફ તરીકે પણ ઉપયોગી થાય છે. જે બેંક ખાતું ખોલાવવા કે સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે જરૂરી હોય છે.

કેવી રીતે તૈયાર કરવો ભાડા કરાર ?

ભાડા કરાર બનાવવું ખૂબ સરળ છે. સૌપ્રથમ, ભાડુઆત અને મકાનમાલિકે ભાડાની રકમ, ડિપોઝિટ, સમયગાળો (સામાન્ય રીતે 11 મહિના) અને જાળવણીની જવાબદારી જેવી શરતો પર સંમતિ કરવી. ત્યારબાદ, વકીલની મદદથી અથવા ઓનલાઈન ટેમ્પ્લેટનો ઉપયોગ કરીને કરાર તૈયાર કરો. ગુજરાતમાં 11 મહિનાથી વધુના કરાર માટે સબ-રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાં નોંધણી જરૂરી છે. આ માટે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, મિલકતના દસ્તાવેજો અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી (ભાડાની રકમના આધારે) ચૂકવવી પડે છે.

અંતે, બંને પક્ષો અને બે સાક્ષીઓની સહી સાથે કરાર પૂર્ણ થાય છે. નિષ્ણાતોની સલાહ પ્રમાણે ભાડે મકાન લેતી વખતે હંમેશા લેખિત અને નોંધાયેલ રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ બનાવો. આ નાનું પગલું તમને મોટી મુશ્કેલીથી બચાવી શકે છે.

