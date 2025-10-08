દુધાળા પશુઓની નિયમિત તબીબી ચકાસણી: સંક્રમિત રોગો સામે રક્ષણનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય
કામધેનુ યુનિવર્સિટીનું ગાય અને ભેંસ ઉછેર કેન્દ્ર ગત 100 વર્ષથી વધુ સમયથી કાર્યરત છે.
Published : October 8, 2025 at 4:57 PM IST
જુનાગઢ: નિયમિત તબીબી ચકાસણી દ્વારા દુધાળા પશુઓને સંક્રમિત રોગોથી બચાવવા એ પશુપાલકો માટે અત્યંત જરૂરી છે. કામધેનુ યુનિવર્સિટીનું ગાય અને ભેંસ ઉછેર કેન્દ્ર ગત 100 વર્ષથી વધુ સમયથી કાર્યરત છે. અહીં રાખવામાં આવેલા દુધાળા પશુઓની વર્ષમાં એક વખત નિયમિત તબીબી તપાસ કરવામાં આવે છે. આ તપાસ દ્વારા ગાય અને ભેંસમાં જોવા મળતા ટ્યુબરક્યુલોસિસ (ટીબી), જોન્સ ડિસીઝ (જે.ડી.) અને બ્રુસેલોસીસ જેવા સંક્રમિત રોગોની ઓળખ થાય છે. આ રોગોની સારવાર અને રોકથામ માટે પશુઓનું રસીકરણ પણ કરવામાં આવે છે.
આવી જ રીતે, દરેક પશુપાલકે પોતાની ગાય અને ભેંસની નિયમિત તબીબી ચકાસણી કરાવવી જોઈએ. આ ચકાસણી દ્વારા સંક્રમિત રોગો અને ખાસ કરીને દૂધ દ્વારા ફેલાતા ટીબી જેવા રોગોથી માત્ર પશુઓ જ નહીં, પરંતુ તેમના દૂધનો ઉપયોગ કરનાર લોકોનું પણ રક્ષણ થઈ શકે છે.
દુધાળા પશુઓની નિયમિત તબીબી ચકાસણી અને સારવાર
જેમ મનુષ્યનું આરોગ્ય બગડી શકે છે, તેવી જ રીતે દુધાળા પશુઓનું આરોગ્ય પણ વર્ષ દરમિયાન કોઈપણ સમયે ખરાબ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિનો અંદાજો લગાવવો મુશ્કેલ હોય છે, પરંતુ નિયમિત આરોગ્ય ચકાસણી દ્વારા ગાય અને ભેંસમાં રહેલા સંક્રમિત રોગોની વહેલી ઓળખ થઈ શકે છે. આ ચકાસણીથી દૂધ દ્વારા ફેલાતા રોગો અન્ય લોકોમાં ન ફેલાય તેની ખાતરી થાય છે. કામધેનુ યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાત ડોક્ટરોની સલાહ છે કે દરેક પશુપાલકે વર્ષમાં ઓછામાં ઓછું એક વખત પોતાના પશુઓની તબીબી તપાસ કરાવવી જોઈએ. યુનિવર્સિટીના ગાય અને ભેંસ ઉછેર કેન્દ્રમાં ટીબી, જે.ડી. અને બ્રુસેલોસીસ જેવા રોગોની તપાસ અને રસીકરણની પ્રક્રિયા નિયમિત રીતે ચાલે છે.
ટીબી, જે.ડી. અને બ્રુસેલોસીસ: સંક્રમિત રોગોનો ખતરો
ટીબી, જે.ડી. અને બ્રુસેલોસીસ જેવા રોગો અત્યંત સંક્રમિત હોય છે. આ રોગો રોગગ્રસ્ત પશુમાંથી અન્ય ગાય કે ભેંસમાં ઝડપથી ફેલાય છે. આ રોગો માત્ર પશુઓ માટે જ નહીં, પરંતુ રોગગ્રસ્ત પશુના દૂધ દ્વારા મનુષ્યોમાં પણ ફેલાઈ શકે છે. ખાસ કરીને ટીબી જેવો રોગ, જે દુધાળા પશુઓમાં સામાન્ય છે, તેના જંતુઓ દૂધ દ્વારા મનુષ્યોમાં પ્રવેશી શકે છે અને તેમને ગંભીર રીતે બીમાર કરી શકે છે.
આવી સ્થિતિમાં, દૂધ ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા પશુપાલકોએ વર્ષમાં એક વખત તેમના ગાય અને ભેંસની ટીબી, જે.ડી. અને બ્રુસેલોસીસ જેવા રોગોની તપાસ કરાવવી જોઈએ. આ સાથે, આ રોગો સામે રક્ષણ આપતી રસી આપવી પણ અત્યંત આવશ્યક છે. આમ કરવાથી પશુપાલકો પોતાના પશુઓને સંક્રમિત રોગોથી બચાવી શકે છે અને દૂધ દ્વારા ફેલાતા ટીબી જેવા ગંભીર રોગોથી સામાન્ય લોકોનું રક્ષણ કરવામાં પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે.
