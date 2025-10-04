ETV Bharat / state

ઉત્તર ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવા મહેસાણામાં ભવ્ય રિજનલ સમિટનું આયોજન

કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉત્તર ગુજરાતના ચાર મુખ્ય જિલ્લાઓ મહેસાણા, બનાસકાંઠા, પાટણ, અને સાબરકાંઠામાં ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપીને મૂડીરોકાણને આકર્ષવાનો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2025 at 3:58 PM IST

મહેસાણા: ગુજરાત સરકાર અને મહેસાણા જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા આગામી 9 અને 10 ઓક્ટોબર, 2035 ના રોજ મહેસાણા નજીક આવેલી ગણપત યુનિવર્સિટી, ખેરવા ખાતે એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રાદેશિક રોકાણ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ બે-દિવસીય કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉત્તર ગુજરાતના ચાર મુખ્ય જિલ્લાઓ મહેસાણા, બનાસકાંઠા, પાટણ, અને સાબરકાંઠામાં ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપીને મૂડીરોકાણને આકર્ષવાનો છે.

રોકાણની નવી દિશા: વાઇબ્રન્ટ સમિટના ધોરણે આયોજન

આ પ્રાદેશિક રોકાણ કોન્ફરન્સની રૂપરેખા રાજ્ય સ્તરે યોજાતા જાણીતા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની જેમ જ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ સમિટમાં વૈશ્વિક સ્તરે ભાગીદાર દેશોના પ્રતિનિધિઓ, વિવિધ દેશોના દૂતાવાસોના અધિકારીઓ (એમ્બેસેડર્સ), અને દેશભરના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ તથા રોકાણકારો હાજરી આપશે. કાર્યક્રમ દરમિયાન બિઝનેસ-ટુ-બિઝનેસ (B2B) બેઠકો, વિવિધ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રો પર કેન્દ્રિત સેમિનારો, અને રોકાણની તકો દર્શાવતું એક અઠવાડિયાનું વિશાળ પ્રદર્શન (એક્ઝિબિશન) પણ ગોઠવવામાં આવ્યું છે.

ઉત્તર ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવા મહેસાણામાં ભવ્ય રિજનલ સમિટનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

ઉત્તર ગુજરાતના શક્તિશાળી ઉદ્યોગો પર વિશેષ ધ્યાન

આ રિજનલ સમિટમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતની ઓળખ ગણાતા ઉદ્યોગ ક્ષેત્રોને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યા છે, જેના થકી પ્રદેશની આર્થિક શક્તિમાં વધારો કરી શકાય. મુખ્ય ફોકસ સેક્ટરમાં કૃષિ-આધારિત ખાદ્ય પ્રક્રિયા ઉદ્યોગો (એગ્રો-બેઝ્ડ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ), યાંત્રિક સાધનો (મિકેનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ)નું ઉત્પાદન, અને કેમિકલ તેમજ સિરામિક ઉદ્યોગોનો સમાવેશ થાય છે. આ વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોમાં રોકાણને આકર્ષવા અને તેનો વિકાસ કરવા માટે વિશેષ નીતિગત પ્રયાસો કરવામાં આવશે. આનાથી સ્થાનિક ઉત્પાદન અને નિકાસને બળ મળશે.

મુખ્યમંત્રી સહિત મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ

આ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, અન્ય મંત્રીમંડળના સભ્યો, અને રાજ્ય સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ હાજર રહેશે. સરકારના આ ટોચના પદાધિકારીઓની ઉપસ્થિતિથી રોકાણકારોમાં વિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું થશે અને સરકારી સ્તરે સહકારની ખાતરી મળશે.

સ્થાનિક સ્તરના ઉદ્યોગ સાહસિકો અને વેપારી સંગઠનો (જેમ કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ)ને પણ આ સમિટમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. આના દ્વારા તેમને સરકાર અને મોટા રોકાણકારો સાથે સીધો સંવાદ કરવાની તક મળશે, તેમના પ્રશ્નોનું સ્થળ પર જ નિરાકરણ લાવી શકાશે અને ઉદ્યોગ-સરકાર વચ્ચેના સહયોગી સંબંધો વધુ મજબૂત બની શકશે.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નામના મેળવનાર ગુજરાતીઓનું સન્માન

ઉત્તર ગુજરાતના મૂળ વતનીઓ, જેમણે વ્યવસાય, કલા, વિજ્ઞાન અથવા અન્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સફળતા અને નામના મેળવી છે, તેમને આ કાર્યક્રમમાં 'એમ્બેસેડર' તરીકે ખાસ આમંત્રિત કરીને સન્માનિત કરવામાં આવશે. તેમનો ઉદ્દેશ નવા અને યુવા ઉદ્યોગસાહસિકોને પ્રેરણા પૂરી પાડવાનો અને તેમને માર્ગદર્શન આપવાનો રહેશે.

આ રિજનલ વાઇબ્રન્ટ સમિટ થકી ઉત્તર ગુજરાતના ઔદ્યોગિક નકશાને નવી દિશા મળવાની અને આવનારા સમયમાં આ પ્રદેશમાં મોટા પાયે રોજગારીની નવી તકો ઊભી થવાની પ્રબળ અપેક્ષા છે. આ સમિટ ઉત્તર ગુજરાતને માત્ર કૃષિ આધારિત પ્રદેશ નહીં, પણ ઔદ્યોગિક શક્તિ કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મદદરૂપ થશે.

