ETV Bharat / state

અંબાજી મેળાના પદયાત્રાના રૂટ પર મૂકાયું રિસાયકલ મશીન, પ્લાસ્ટિકની 5 બોટલો નાખો અને સ્ટીલની બોટલ મળશે - PLASTIC BOTTLE RECYCLE

સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રદૂષણ વિભાગ, NGO તેમજ કેટલીક કંપનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસથી પ્રાંતિજ નજીક દલપુર હાઇવે પર રિસાયકલ મશીનની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે.

અંબાજી પદયાત્રાના રૂટ પર પ્લાસ્ટિક રિસાયકલ મશીન મૂકાયા
અંબાજી પદયાત્રાના રૂટ પર પ્લાસ્ટિક રિસાયકલ મશીન મૂકાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 2, 2025 at 8:21 PM IST

1 Min Read

સાબરકાંઠા: ભાદરવી પૂનમના મેળામાં દર વર્ષે લાખો પદયાત્રીઓ અંબાજી તરફ જઈ રહ્યા હોય છે. આ યાત્રામાં ભક્તો મોટા પ્રમાણમાં પાણીની પ્લાસ્ટિક બોટલો વાપરે છે, પરંતુ તેને રસ્તા પર ફેંકી દેતા પ્રદૂષણની સમસ્યા ગંભીર બને છે. ખાસ કરીને મેળાના પાંચથી છ દિવસ દરમિયાન લાખો બોટલો રસ્તાઓ પર વેરાઈ જતાં પર્યાવરણને મોટું નુકસાન થાય છે. આ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા અને પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરવા માટે જિલ્લા તંત્ર અને વિવિધ સંસ્થાઓએ એક નવી પહેલ હાથ ધરી છે.

અંબાજી રૂટ પર પ્રદૂષણ ઘટાડવા નવતર પ્રયોગ
સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રદૂષણ વિભાગ, NGO તેમજ કેટલીક કંપનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસથી પ્રાંતિજ નજીક દલપુર હાઇવે પર રિસાયકલ મશીનની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. આ મશીનમાં પદયાત્રીઓ પાંચ પ્લાસ્ટિકની બોટલો નાખશે તો તેમને મફતમાં એક સ્ટીલની બોટલ આપવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ ભક્તોને એક પ્રોત્સાહન મળે છે કે તેઓ પ્લાસ્ટિક બોટલો ફેંકવાને બદલે રિસાયકલ મશીનમાં મૂકે, જેથી રસ્તાઓ પર ગંદકી અને કચરો ન ફેલાય. આ પહેલ ભક્તોને જવાબદારીની ભાવના જગાડે છે અને પર્યાવરણ માટે યોગદાન આપવા પ્રેરણા આપે છે.

અંબાજી પદયાત્રાના રૂટ પર પ્લાસ્ટિક રિસાયકલ મશીન મૂકાયા (ETV Bharat Gujarat)

પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી ટોપી-જેકેટ બનશે
નોંધનીય છે કે આ મશીનો દ્વારા એકત્રિત થતી બોટલોથી માત્ર કચરાનો નિવારણ જ નહીં થાય, પણ તેનો ઉપયોગ ટોપી, જેકેટ અને અન્ય ઉપયોગી વસ્તુઓ બનાવવા માટે કરવામાં આવશે. આ રીતે પ્લાસ્ટિકને કચરા તરીકે નષ્ટ કરવાની બદલે તેને નવા ઉત્પાદનોમાં ફેરવી શકાય છે. આ પ્રયાસ માત્ર પર્યાવરણ બચાવવાનો જ નથી, પરંતુ ભવિષ્ય માટે ટકાઉ વિકાસનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આ પહેલથી પદયાત્રીઓમાં જાગૃતિ ફેલાશે અને મેળાની પવિત્રતા સાથે પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સંદેશ પણ સમાજમાં પહોંચશે.

આ પણ વાંચો:

  1. અંબાજી જતા માઈભક્તો માટે અનોખો 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ, VIP સુવિધાથી ભક્તો થયા પ્રસન્ન
  2. 'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન, અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમ મહામેળાની ભવ્ય શરૂઆત

સાબરકાંઠા: ભાદરવી પૂનમના મેળામાં દર વર્ષે લાખો પદયાત્રીઓ અંબાજી તરફ જઈ રહ્યા હોય છે. આ યાત્રામાં ભક્તો મોટા પ્રમાણમાં પાણીની પ્લાસ્ટિક બોટલો વાપરે છે, પરંતુ તેને રસ્તા પર ફેંકી દેતા પ્રદૂષણની સમસ્યા ગંભીર બને છે. ખાસ કરીને મેળાના પાંચથી છ દિવસ દરમિયાન લાખો બોટલો રસ્તાઓ પર વેરાઈ જતાં પર્યાવરણને મોટું નુકસાન થાય છે. આ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા અને પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરવા માટે જિલ્લા તંત્ર અને વિવિધ સંસ્થાઓએ એક નવી પહેલ હાથ ધરી છે.

અંબાજી રૂટ પર પ્રદૂષણ ઘટાડવા નવતર પ્રયોગ
સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રદૂષણ વિભાગ, NGO તેમજ કેટલીક કંપનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસથી પ્રાંતિજ નજીક દલપુર હાઇવે પર રિસાયકલ મશીનની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. આ મશીનમાં પદયાત્રીઓ પાંચ પ્લાસ્ટિકની બોટલો નાખશે તો તેમને મફતમાં એક સ્ટીલની બોટલ આપવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ ભક્તોને એક પ્રોત્સાહન મળે છે કે તેઓ પ્લાસ્ટિક બોટલો ફેંકવાને બદલે રિસાયકલ મશીનમાં મૂકે, જેથી રસ્તાઓ પર ગંદકી અને કચરો ન ફેલાય. આ પહેલ ભક્તોને જવાબદારીની ભાવના જગાડે છે અને પર્યાવરણ માટે યોગદાન આપવા પ્રેરણા આપે છે.

અંબાજી પદયાત્રાના રૂટ પર પ્લાસ્ટિક રિસાયકલ મશીન મૂકાયા (ETV Bharat Gujarat)

પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી ટોપી-જેકેટ બનશે
નોંધનીય છે કે આ મશીનો દ્વારા એકત્રિત થતી બોટલોથી માત્ર કચરાનો નિવારણ જ નહીં થાય, પણ તેનો ઉપયોગ ટોપી, જેકેટ અને અન્ય ઉપયોગી વસ્તુઓ બનાવવા માટે કરવામાં આવશે. આ રીતે પ્લાસ્ટિકને કચરા તરીકે નષ્ટ કરવાની બદલે તેને નવા ઉત્પાદનોમાં ફેરવી શકાય છે. આ પ્રયાસ માત્ર પર્યાવરણ બચાવવાનો જ નથી, પરંતુ ભવિષ્ય માટે ટકાઉ વિકાસનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આ પહેલથી પદયાત્રીઓમાં જાગૃતિ ફેલાશે અને મેળાની પવિત્રતા સાથે પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સંદેશ પણ સમાજમાં પહોંચશે.

આ પણ વાંચો:

  1. અંબાજી જતા માઈભક્તો માટે અનોખો 'ઓપરેશન સિંદૂર' કેમ્પ, VIP સુવિધાથી ભક્તો થયા પ્રસન્ન
  2. 'આદ્યશક્તિના આંગણે અનેરો અવસર' પુસ્તકનું વિમોચન, અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમ મહામેળાની ભવ્ય શરૂઆત

For All Latest Updates

TAGGED:

AMBAJI TEMPLEPLASTIC RECYCLED MACHINEPLASTIC BOTTLE RECYCLEAMBAJI DEVOTEESPLASTIC BOTTLE RECYCLE

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.