સાબરકાંઠા: ભાદરવી પૂનમના મેળામાં દર વર્ષે લાખો પદયાત્રીઓ અંબાજી તરફ જઈ રહ્યા હોય છે. આ યાત્રામાં ભક્તો મોટા પ્રમાણમાં પાણીની પ્લાસ્ટિક બોટલો વાપરે છે, પરંતુ તેને રસ્તા પર ફેંકી દેતા પ્રદૂષણની સમસ્યા ગંભીર બને છે. ખાસ કરીને મેળાના પાંચથી છ દિવસ દરમિયાન લાખો બોટલો રસ્તાઓ પર વેરાઈ જતાં પર્યાવરણને મોટું નુકસાન થાય છે. આ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા અને પ્રદૂષણમાં ઘટાડો કરવા માટે જિલ્લા તંત્ર અને વિવિધ સંસ્થાઓએ એક નવી પહેલ હાથ ધરી છે.
અંબાજી રૂટ પર પ્રદૂષણ ઘટાડવા નવતર પ્રયોગ
સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રદૂષણ વિભાગ, NGO તેમજ કેટલીક કંપનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસથી પ્રાંતિજ નજીક દલપુર હાઇવે પર રિસાયકલ મશીનની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. આ મશીનમાં પદયાત્રીઓ પાંચ પ્લાસ્ટિકની બોટલો નાખશે તો તેમને મફતમાં એક સ્ટીલની બોટલ આપવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ ભક્તોને એક પ્રોત્સાહન મળે છે કે તેઓ પ્લાસ્ટિક બોટલો ફેંકવાને બદલે રિસાયકલ મશીનમાં મૂકે, જેથી રસ્તાઓ પર ગંદકી અને કચરો ન ફેલાય. આ પહેલ ભક્તોને જવાબદારીની ભાવના જગાડે છે અને પર્યાવરણ માટે યોગદાન આપવા પ્રેરણા આપે છે.
પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી ટોપી-જેકેટ બનશે
નોંધનીય છે કે આ મશીનો દ્વારા એકત્રિત થતી બોટલોથી માત્ર કચરાનો નિવારણ જ નહીં થાય, પણ તેનો ઉપયોગ ટોપી, જેકેટ અને અન્ય ઉપયોગી વસ્તુઓ બનાવવા માટે કરવામાં આવશે. આ રીતે પ્લાસ્ટિકને કચરા તરીકે નષ્ટ કરવાની બદલે તેને નવા ઉત્પાદનોમાં ફેરવી શકાય છે. આ પ્રયાસ માત્ર પર્યાવરણ બચાવવાનો જ નથી, પરંતુ ભવિષ્ય માટે ટકાઉ વિકાસનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આ પહેલથી પદયાત્રીઓમાં જાગૃતિ ફેલાશે અને મેળાની પવિત્રતા સાથે પર્યાવરણ સંરક્ષણનો સંદેશ પણ સમાજમાં પહોંચશે.
આ પણ વાંચો: