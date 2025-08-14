અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભરતી કૌભાંડ: 8 કર્મચારીઓ બરતરફ, હેડ ક્લાર્ક વિરુદ્ધ FIR

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)માં ભરતી કૌભાંડ સામે આવ્યું છે, જેના કારણે 8 કર્મચારીઓને બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. આ કૌભાંડમાં ઉમેદવારોના માર્ક્સમાં ચેડાં કરીને તેમને મેરિટ લિસ્ટમાં સ્થાન અપાવ્યું હતું. આ ગેરરીતિનો મુખ્ય આરોપી સેન્ટ્રલ ઓફિસના હેડ ક્લાર્ક પુલકિત સી. સથવારા છે, જેની સામે પોલીસમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
કૌભાંડની વિગતો:
મે 2023થી ઓક્ટોબર 2024 દરમિયાન AMCના એસ્ટેટ વિભાગમાં સબ ઇન્સ્પેક્ટર, સહાયક સર્વેયર અને હેલ્થ એન્ડ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વિભાગમાં સહાયક સેનિટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર અને ફાર્માસિસ્ટની ભરતી પ્રક્રિયામાં ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પુલકિત સથવારાએ 8 ઉમેદવારોના માર્ક્સમાં વધારો કરીને તેમને નોકરી અપાવી હતી. આ ઉમેદવારો મેરિટ લિસ્ટમાં આવ્યા અને તેમને અજમાયશી ધોરણે નિમણૂક આપવામાં આવી હતી. જોકે, આ ગેરરીતિ ઝડપાતાં તમામ 8 કર્મચારીઓને 11 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
ભરતી પ્રક્રિયાની ચકાસણી:
AMCએ જણાવ્યું કે 1 જાન્યુઆરી, 2021થી 10 ઓગસ્ટ, 2025 દરમિયાન થયેલી ભરતી પ્રક્રિયાઓની ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન લગભગ 37થી વધુ જગ્યાઓ માટે GU, IIT, IIM જેવી પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓ દ્વારા લેખિત પરીક્ષાઓ યોજાઈ હતી. આ પરીક્ષાઓમાં 2,786 ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી અને 1,316 ઉમેદવારોની પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. પસંદગી પામેલા ઉમેદવારોને નિયમોનુસાર ફિક્સ પગારે અજમાયશી ધોરણે નિમણૂક આપવામાં આવી હતી. જોકે, રિઝલ્ટની પુનઃચકાસણી દરમિયાન માર્ક્સમાં ગેરરીતિ જણાતાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી.
ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર ભરતીમાં પણ ગેરરીતિ:
ટેકનિકલ સુપરવાઇઝરની ભરતીમાં પણ વિસંગતતા જણાતાં 1 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ પુલકિત સથવારા વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી. સંબંધિત ઉમેદવારોની નિમણૂક 27 ડિસેમ્બર, 2024ના હુકમથી રદ કરવામાં આવી.
આ ઉપરાંત, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને મેયરના સૂચન મુજબ અન્ય ભરતીઓની ચકાસણી માટે ત્રણ HOD કક્ષાના અધિકારીઓ અને બે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરોની સમિતિ રચવામાં આવી છે.
બરતરફ કરાયેલા કર્મચારીઓ:
- સહાયક સર્વેયર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) - મોહમ્મદભાઈ આસિફભાઈ બાલોશપુરા
- સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) - જય યશવંતરાય પરમાર
- સહાયક સેનિટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર (હેલ્થ/સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ) - ઉજ્જવળકુમાર રાકેશભાઈ ઘુઘડિયા
- સહાયક સેનિટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર (હેલ્થ/સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ) - પંકજભાઈ હિમતભાઈ મેરિયા
- સહાયક સેનિટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર (હેલ્થ/સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ) - યુવરાજસિંહ ટીનુસિંહ ઝાલા
- ફાર્માસિસ્ટ (હેલ્થ GUHP) - આસિફભાઈ ઇમરાનભાઈ ખનુસિયા
- ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (હેલ્થ GUHP) - સાક્ષી વિજયભાઈ સોઢા
- ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (હેલ્થ GUHP) - રેખાબેન પ્રભુદાસ પટેલ
