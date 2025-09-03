જુનાગઢ: જુનાગઢ એસટી નિગમમાં આગામી દિવસોમાં ડીઝલ મિકેનિક, ઈલેક્ટ્રિશિયન, વાયરમેન, કોપા, ટ્રેડ સહિતના વિભાગોમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળાનું આયોજન કરાયું છે. એસટી નિગમમાં કામ મેળવવા માંગતા અને યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારો 12મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં બપોરે 2:00 વાગ્યા દરમિયાન રૂબરૂમાં અરજીપત્રક આપીને એસટી નિગમના વિવિધ ડેપોમાં રોજગારી મેળવી શકે છે.
જુનાગઢ એસટી ડિવિઝનમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી
જુનાગઢ એસટી ડિવિઝન નીચે આવતા વેરાવળ, પોરબંદર, ઉપલેટા, કેશોદ, ધોરાજી, માંગરોળ, બાંટવા અને જેતપુર ડેપોમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ડીઝલ મિકેનિક, વેલ્ડર, એમ એમ વી, ઇલેક્ટ્રિશિયન, વાયરમેન, ફીટર, ટર્નર, કોપા, ટ્રેડ વિભાગમાં એપ્રેન્ટિસ ભરતી અને પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે એસટી નિગમ બેરોજગાર ઉમેદવારોને આમંત્રિત કરી રહ્યું છે.
આગામી 12 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં બપોરના બે વાગ્યા દરમિયાન જુનાગઢ વિભાગીય ST નિયામકની કચેરી ખાતેથી એપ્રેન્ટીસમાં ભરતી થવા માંગતા ઉમેદવારોને રૂબરૂમાં અરજીપત્રક આપવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે, ત્યાર બાદ જૂનાગઢ ડિવિઝન નીચે આવતા વિવિધ ડેપોમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થશે.
શૈક્ષણિક લાયકાત અને અરજી
એસટી નિગમ સાથે જોડાવવા ઈચ્છુક તમામ ઉમેદવારોએ વિવિધ ટ્રેડમાં ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત પણ જાહેર કરી છે, જેમાં જે તે ટ્રેડ માટે ITIનું પ્રમાણપત્રની સાથે ધોરણ 10 પાસ તેમજ કોપા ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટિસ તરીકે કામ કરવા માંગતા બેરોજગારોએ ધોરણ 12 પાસની સાથે NCVT અને ITIની શૈક્ષણિક યોગ્યતા નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. એસટી નિગમમાં કામ કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ http://www.apprenticeshipindia.gov.in E વેબસાઈટ પર ફરજિયાત રજીસ્ટ્રેશન કરવું. ત્યારબાદ ઉમેદવારોની સંપૂર્ણ વિગતો સાથે તેમજ આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશન કરીને એપ્રેન્ટીસ પ્રોફાઈલની નકલ તેમજ ઉમેદવારોએ કરેલા રજીસ્ટ્રેશનના યુઝરનેમ પાસવર્ડ અને રજીસ્ટ્રેશન નંબરની પ્રિન્ટ કાઢી તેની નકલ સાથે એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે વિભાગીય નિયામકની કચેરી મોતીબાગ પાસેથી રૂબરૂ મેળવીને અરજી કરી શકે છે.
અરજી વખતે રજુ કરવાના પ્રમાણપત્રો
કોઈ પણ બેરોજગાર ઉમેદવાર કે જેની વય મર્યાદા 18 વર્ષથી 33 વર્ષ સુધીની છે, તેવા તમામ ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકની સાથે પાસપોર્ટ સાઈઝના બે ફોટા, શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર, ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થામાં જે તે ટ્રેડમાં મેળવેલું પ્રમાણપત્ર, ધોરણ 10 અને 12 પાસ, જાતિનો દાખલો, આધાર કાર્ડની સાથે ચૂંટણી કાર્ડ કે ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સની સ્વપ્રમાણિત નકલોની સાથે અરજીપત્રક પર પ્રત્યેક ઉમેદવારોએ પોતાનું ઈમેલ આઇડી અને તેનો મોબાઇલ નંબર ચોક્કસ લખવાનો રહેશે. એક વર્ષના એપ્રેન્ટીસ તાલીમ દરમિયાન પ્રત્યેક ઉમેદવારને સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલું માસિક સ્ટાઈપેન્ડ પણ આપવામાં આવશે.