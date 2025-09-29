AMCના લાઈટ ખાતામાં 133 જગ્યાઓ માટે ભરતી, ઈજનેરથી લઈને સુપરવાઈઝર સુધીની નોકરીની તક
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મહત્વની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, કોર્પોરેશને લાઈટ ખાતા માટે 133 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવાનું આયોજન કર્યુ છે.
Published : September 29, 2025 at 11:04 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમા ઉત્તરોત્તર નવા વિસ્તારો ઉમેરાઈ રહ્યા છે, જેથી સમયાંતરે વસ્તીમાં પણ વધારો થયેલો છે. હાલમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું એકંદર ક્ષેત્રફળ 480.88 ચોરસ કિલોમીટરથી પણ વધુ છે.
આમ શહેરના વિસ્તાર અને કામગીરીના સંલગ્નમાં પ્રોજેક્ટ તથા ઝોનલ કક્ષાના કામો માટે તથા નવા સમાવિષ્ટ વિસ્તારો તથા જુના વિસ્તારો પૈકી નવી ટી.પી.સ્કીમ મંજુર થયેલી છે. જેના માટે સીટી ઇજનેરની જરૂર હોય છે. જેને ધ્યાનમાં લઈને અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મહત્વની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, કોર્પોરેશને લાઈટ ખાતા માટે 133 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવાનું આયોજન કર્યુ છે.
લાઈટ ખાતામાં ભરતીને લઈને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન દેવાંગ દાણીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું વિસ્તાર અને ડેવલપમેન્ટ દિવસે દિવસે વધતું જાય છે. હેરિટેજ થી લઈને ઈમારતો અહીં આવેલી છે, જેના માટે ઘણા સ્ટાફની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. જેને લઈને લાઈટ વિભાગની 133 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે .જેના કારણે લાઈટ ખાતાની અંદર એડિશનલ સીટી ઇજનેર અને ટોપ લેવલ સુધીના અધિકારીઓની ભરતી કરવામાં આવશે.
|પોસ્ટ
|જગ્યા
|એડીશનલ ચીફ ઇજનેર
|1
|ડે.સીટી ઈજનેર
|7
|આસી સીટી ઇજનેર
|14
|આસી ઇજનેર
|29
|ટેકનીકલ સુપરવાઇઝર
|82
અમદાવાદ શહેરમાં ખુબ મોટા પ્રમાણ રહેણાંક તથા કોમર્શીયલ ડેવલોપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ્સ ચાલે છે. સુંદર ડેવલોપમેન્ટમાં પાયાની સુવિધા જેવી કે વોટર સપ્લાય નેટવર્ક, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બનાવવા તથા તેને મેન્ટેન કરવા, વોટર ડીસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટેશન બનાવવા તથા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હસ્તકની તમામ ઓફીસ બિલ્ડીંગ પ્રિમાઈસીસોમાં ઈલેક્ટ્રીકલ, ઈ.એલ.વી.એ.સી.લીફટો તેમજ સ્વીમીંગ પુલના પંપો વિગેરે જેવી પ્રોજેક્ટ તેમજ ઓ.એન્ડ એમ.ની કામગીરીઓ, એનર્જી એફિસીયન્સી સેલમાં સોલાર પાવર સિસ્ટમ અને વિન્ડ પાવર સિસ્ટમમાં પ્રોજેક્ટ તેમજ ઓ. એન્ડ એમ ની કામગીરી, એએમસી મેટ હસ્તકની હોસ્પિટલોમાં ઇલેક્ટ્રિકલ વિભાગને લગતા પ્રોજેક્ટ તેમજ તેમની કામગીરીઓ, SPFDCL રીઓફન્ટ ખાતે ઇલેક્ટ્રિકલ વિભાગને લગતા પ્રોજેક્ટ તેમજ ઓ એન્ડ એમ.ની કામગીરીઓ તથા દિવાળી,સ્વતંત્રતા દિવસ, પ્રજા સત્તાક દિવસ તથા અન્ય ઉત્સવો પૈકી અમદાવાદ શહેરના અ.મ્યુ.કો.ના બિલ્ડીંગો પર રોશની કરવાની કામગીરી માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમા લાઇટ, એસ.ટી.પી તથા વો.ઓ.ઈ એન્ડ એમ, તેમજ લાઈટ સંલગ્ન ખાતાના એસ્ટા શીડ્યુલમાં અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર અને કામગીરીના સંલગ્ન કામો માટે નીચે જણાવેલ જુદા જુદા હોદાઓની જગ્યાઓ ઉધાડવા સ્ટે.કમિટી દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે.