રાજ્ય સરકારની નવી સેવામાં અગાઉની CCC/CCC+ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય પરીક્ષાને માન્યતા
નવી સેવામાં કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય (CCC/CCC+)ની પરીક્ષા પાસ કરવાની શરત હોય, તો અગાઉ પાસ કરેલી કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા માન્ય ગણવામાં આવશે.
Published : September 22, 2025 at 7:33 PM IST
અમદાવાદ: સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. 21/12/2024ના ઠરાવ મુજબ, રાજ્ય સરકાર, રાજ્ય સરકારના બોર્ડ, કોર્પોરેશન અથવા કોર્ટની સેવામાંથી નવી નિમણૂક મેળવનાર કર્મચારી/અધિકારીએ અગાઉની સેવા દરમિયાન કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય (CCC/CCC+)ની તાલીમ લીધી હોય અને નિયત પરીક્ષા પાસ કરી હોય, તેમજ નવી સેવામાં પણ તે જ કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય (CCC/CCC+)ની પરીક્ષા પાસ કરવાની શરત હોય, તો અગાઉ પાસ કરેલી કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા માન્ય ગણવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, જો કોઈ કર્મચારીએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ અથવા તેના તાબા હેઠળના એકમોમાં એડહોક, કરાર આધારિત અથવા નિયમિત સેવા દરમિયાન રાજ્ય સરકારના ઠરાવો દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત પરીક્ષા કેન્દ્રોમાંથી કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની પરીક્ષા પાસ કરી હોય, તો તે પણ નવી સેવામાં માન્ય ગણાશે.
