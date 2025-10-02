ETV Bharat / state

ફાફડા-જલેબી બજાર પર મેઘરાજાની એર સ્ટ્રાઈક, દશેરાના દિવસે દુકાનો સુમસામ

ગરબા આયોજન બાદ હવે મેઘરાજાએ ફાફડા-જલેબીના બજાર પર પાણી ફેરવ્યું. વહેલી સવારથી જ મીઠાઈની દુકાન ગ્રાહકો વિના સુમસામ જોવા મળી.

ફાફડા-જલેબી બજારમાં મંદી
ફાફડા-જલેબી બજારમાં મંદી (ETV Bharat Gujarat)
October 2, 2025

જૂનાગઢ : પાછલા એક અઠવાડિયાથી મેઘરાજા જાણે કે કોપાયમાન થયા હોય તેમ નવરાત્રીના સમયે જ વરસાદ પડ્યો હતો. જેના કારણે મોટાભાગના ગરબા આયોજન બંધ કરવા પડ્યા અને ખૈલેયાઓનો જીવ રહી ગયો. બીજી તરફ આજે દશેરાના દિવસે પણ મેઘરાજાએ ફાફડા અને જલેબી પર એર સ્ટ્રાઈક કરી છે. જાણો શું છે બજારના હાલચાલ...

ફાફડા-જલેબી પર મેઘરાજાની એર સ્ટ્રાઈક

જૂનાગઢમાં પાછલા પાંચ દિવસથી સતત વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે અટકી અટકીને સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેને કારણે ખેલૈયાઓ ગરબે રમી શક્યા ન હતા. ત્યારે આજે દશેરાના દિવસે મેઘરાજાની વધુ એક એર સ્ટ્રાઈક થઈ છે. આજે ફાફડા અને જલેબીના વેચાણ પણ વરસાદે પાણી ફેરવી દીધું હોય તેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

ફાફડા-જલેબી બજાર પર મેઘરાજાની એર સ્ટ્રાઈક (ETV Bharat Gujarat)

ખાણીપીણી બજાર પર વરસાદી પાણી ફર્યું

ગત વર્ષે આ જ સમયે મીઠાઈની દુકાનો પર ફાફડા અને જલેબી ખરીદવા માટે ગ્રાહકોની ભીડ જોવા મળતી હતી. તેની સામે આ વખતે માહોલ ઉદાસીન છે. એકલ દોકલ ગ્રાહકો સિવાય મીઠાઈની દુકાન સુમસામ જોવા મળી રહી છે. પાછલા પાંચ દિવસ સૌરાષ્ટ્રની સાથે સમગ્ર ગુજરાતભરમાં વરસાદ જોવા મળ્યો, જેના કારણે મોટાભાગના ગરબા આયોજન પાંચ દિવસ પૂર્વે જ બંધ કરવા પડ્યા છે. ત્યારે હવે ખાણીપીણી બજાર પર વરસાદનો આ બીજો માર છે.

મોટાભાગની મીઠાઈની દુકાનો સુમસામ

આજે દશેરાના દિવસે મીઠાઈની દુકાનો પર લોકો ફાફડા અને જલેબીની સાથે અન્ય મીઠાઈ ખરીદવા માટે લાઈન લગાવતા હોય છે. ગત વર્ષે આ જ સમયે મીઠાઈ અને ફાફડા-જલેબીનું વેચાણ કરતા વેપારીઓ પાસે માથું ઊંચું કરીને જોવાનો સમય પણ ન હતો. તેનાથી બિલકુલ ઊલટું આજે દશેરાના દિવસે વેપારીઓ એકદમ શાંતિથી બેઠેલા જોવા મળી રહ્યા છે.

વરસાદને કારણે લોકો બજારમાં ફાફડા-જલેબીની સાથે અન્ય મીઠાઈ ખરીદી કરવા માટે આવતા નથી. જેના કારણે મીઠાઈની દુકાન એકદમ સુમસામ જોવા મળી રહી છે. જૂનાગઢ શહેરમાં અંદાજે 150 થી 200 જેટલી મીઠાઈની દુકાન આવેલી છે. જેમાં મોટાભાગની દુકાનો પર દશેરાના દિવસે ફાફડા અને જલેબીનું વેચાણ થતું હોય છે. પરંતુ આજે આ દુકાનો ગ્રાહકો વિના સુમસામ જોવા મળી રહી છે.

