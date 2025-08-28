ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટ કૌભાંડ: બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ₹2.51 કરોડની છેતરપિંડી - REAL ESTATE SCAM

શહેરના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા મોટા કૌભાંડોની શ્રેણીમાં એક નવો અને ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટ કૌભાંડ: બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ₹2.51 કરોડની છેતરપિંડી
અમદાવાદમાં રિયલ એસ્ટેટ કૌભાંડ: બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે ₹2.51 કરોડની છેતરપિંડી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 28, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: શહેરના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા મોટા કૌભાંડોની શ્રેણીમાં એક નવો અને ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે. આ કેસમાં બનાવટી અને અત્યંત વિશ્વાસપાત્ર લાગતા સરકારી દસ્તાવેજોના આધારે એક વેપારી સાથે ₹2.51 કરોડની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે. આ મામલે સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર આરોપીઓ અતુલ મોહનભાઈ પરીખ, મૌલિક રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ, હાર્દિક દિનેશભાઈ ભટ્ટ અને અશોકભાઈ સેન વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

કૌભાંડનો ઘટનાક્રમ:

2 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ કલ્પેશભાઈ પ્રવીણભાઈ પટેલ, જેઓ રંગ અને પ્લાયવુડનો હોલસેલ વેપાર કરે છે, તેમનો સંપર્ક આરોપી મૌલિક પ્રજાપતિ અને અનિસ હિરાણીએ કર્યો. તેઓએ કલ્પેશભાઈને રાણીપ ગામની સર્વે નંબર 110/2ની જમીનનો સોદો કરાવ્યો, જેનો નવો ફાઈનલ પ્લોટ નંબર 38 હતો. આ સોદામાં અતુલ પરીખે પ્રવેશ કર્યો અને પોતે સરકાર તરફથી નવો ફાઈનલ પ્લોટ ફાળવી આપવાની ખાતરી આપી. આ કામ માટે તેણે ₹2.10 કરોડ અને મૌલિક પ્રજાપતિએ ₹41 લાખની રકમ જુદા જુદા હપ્તામાં મેળવી.

આરોપીઓએ કલ્પેશભાઈનો વિશ્વાસ જીતવા એક યોજના ઘડી. તેમણે શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગરના બનાવટી પત્રો, નકલી “એ” ફોર્મ અને નકશા તૈયાર કર્યા. આ બનાવટી દસ્તાવેજોમાં જમીનનો નવો ફાઈનલ પ્લોટ નંબર 108/3 દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. આ નકલી પુરાવાના આધારે, તેઓએ મૂળ ખેડૂતોને કલ્પેશભાઈના નામે રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ નંબર 7565/2024થી જમીનનો દસ્તાવેજ કરાવી આપ્યો. આ દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટપણે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ નંબર 66, ફાઈનલ પ્લોટ નંબર 108/3ની 2004 ચોરસ મીટર જમીનનો ઉલ્લેખ હતો.છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ અને

પોલીસ કાર્યવાહી:

પૈસા અને કાનૂની દસ્તાવેજો મેળવ્યા બાદ, કલ્પેશભાઈએ જમીનનો કબ્જો લેવા જતાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી. જે જગ્યા તેમને બતાવવામાં આવી હતી, ત્યાં સરકારી જિમ્નેશિયમ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું હતું. શંકા જાગતાં તેમણે તપાસ કરાવી, તો જાણવા મળ્યું કે અતુલ પરીખ દ્વારા આપવામાં આવેલા તમામ દસ્તાવેજો, કબ્જા પાવતી, ફોર્મ અને સરકારી પત્રો બનાવટી હતા.

આ છેતરપિંડીની જાણ થતાં, કલ્પેશભાઈએ તાત્કાલિક સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે BNSની કલમો હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટના જમીનના સોદામાં થતી છેતરપિંડી અને નકલી સરકારી દસ્તાવેજોના ઉપયોગ સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓની પણ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

અમદાવાદ: શહેરના રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા મોટા કૌભાંડોની શ્રેણીમાં એક નવો અને ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે. આ કેસમાં બનાવટી અને અત્યંત વિશ્વાસપાત્ર લાગતા સરકારી દસ્તાવેજોના આધારે એક વેપારી સાથે ₹2.51 કરોડની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી છે. આ મામલે સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર આરોપીઓ અતુલ મોહનભાઈ પરીખ, મૌલિક રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ, હાર્દિક દિનેશભાઈ ભટ્ટ અને અશોકભાઈ સેન વિરુદ્ધ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

કૌભાંડનો ઘટનાક્રમ:

2 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ કલ્પેશભાઈ પ્રવીણભાઈ પટેલ, જેઓ રંગ અને પ્લાયવુડનો હોલસેલ વેપાર કરે છે, તેમનો સંપર્ક આરોપી મૌલિક પ્રજાપતિ અને અનિસ હિરાણીએ કર્યો. તેઓએ કલ્પેશભાઈને રાણીપ ગામની સર્વે નંબર 110/2ની જમીનનો સોદો કરાવ્યો, જેનો નવો ફાઈનલ પ્લોટ નંબર 38 હતો. આ સોદામાં અતુલ પરીખે પ્રવેશ કર્યો અને પોતે સરકાર તરફથી નવો ફાઈનલ પ્લોટ ફાળવી આપવાની ખાતરી આપી. આ કામ માટે તેણે ₹2.10 કરોડ અને મૌલિક પ્રજાપતિએ ₹41 લાખની રકમ જુદા જુદા હપ્તામાં મેળવી.

આરોપીઓએ કલ્પેશભાઈનો વિશ્વાસ જીતવા એક યોજના ઘડી. તેમણે શહેરી વિકાસ અને ગૃહ નિર્માણ વિભાગ, ગાંધીનગરના બનાવટી પત્રો, નકલી “એ” ફોર્મ અને નકશા તૈયાર કર્યા. આ બનાવટી દસ્તાવેજોમાં જમીનનો નવો ફાઈનલ પ્લોટ નંબર 108/3 દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. આ નકલી પુરાવાના આધારે, તેઓએ મૂળ ખેડૂતોને કલ્પેશભાઈના નામે રજિસ્ટર્ડ દસ્તાવેજ નંબર 7565/2024થી જમીનનો દસ્તાવેજ કરાવી આપ્યો. આ દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટપણે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ નંબર 66, ફાઈનલ પ્લોટ નંબર 108/3ની 2004 ચોરસ મીટર જમીનનો ઉલ્લેખ હતો.છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ અને

પોલીસ કાર્યવાહી:

પૈસા અને કાનૂની દસ્તાવેજો મેળવ્યા બાદ, કલ્પેશભાઈએ જમીનનો કબ્જો લેવા જતાં ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી. જે જગ્યા તેમને બતાવવામાં આવી હતી, ત્યાં સરકારી જિમ્નેશિયમ બિલ્ડિંગનું બાંધકામ ચાલી રહ્યું હતું. શંકા જાગતાં તેમણે તપાસ કરાવી, તો જાણવા મળ્યું કે અતુલ પરીખ દ્વારા આપવામાં આવેલા તમામ દસ્તાવેજો, કબ્જા પાવતી, ફોર્મ અને સરકારી પત્રો બનાવટી હતા.

આ છેતરપિંડીની જાણ થતાં, કલ્પેશભાઈએ તાત્કાલિક સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે BNSની કલમો હેઠળ તપાસ શરૂ કરી છે. આ ઘટના જમીનના સોદામાં થતી છેતરપિંડી અને નકલી સરકારી દસ્તાવેજોના ઉપયોગ સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓની પણ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

REAL ESTATE SCAMAHMEDABADFAKE DOCUMENTSFRAUD BASED ON FAKE DOCUMENTREAL ESTATE SCAM

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.