‘બેંકો દ્વારા ગ્રાહકોની ડિજિટલ સુરક્ષા, સાવચેત રહેવું જરૂરી..’; મહેસાણામાં RBIના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ કાર્યક્રમમાં આપી હાજરી - RBI GOVERNOR ABOUT ICICI

ગોઝારિયામાં RBI ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાનું ICICI બેંકના મિનિમમ બેલેન્સ વધારા અંગે નિવેદન આપ્યું.

મહેસાણામાં RBIના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ કાર્યક્રમમાં આપી હાજરી
મહેસાણામાં RBIના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ કાર્યક્રમમાં આપી હાજરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 7:35 PM IST

મહેસાણા: ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા ગોઝારિયા ગામમાં તાજેતરમાં એક અનોખો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રા વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગોઝારિયાની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે ગ્રામ પંચાયત સ્તરે 'સંતૃપ્તિ અભિયાન' કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નાણાકીય સમાવેશ અને ડિજિટલ સાક્ષરતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો હતો.

આ પ્રસંગે ગવર્નર મલ્હોત્રાએ ડિજિટલ પેમેન્ટ અને ઓનલાઈન બેન્કિંગના સુરક્ષિત ઉપયોગ પર ખાસ ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું, "બેંકો દ્વારા ગ્રાહકોની ડિજિટલ સુરક્ષા માટે પૂરતાં પગલાં લેવામાં આવ્યાં છે, પરંતુ ગ્રાહકોએ પણ સાવચેત રહેવું જરૂરી છે." આ કાર્યક્રમમાં બેંકના લાભાર્થીઓને ચેક આપીને અને કેટલાક ખાતાધારકોનું સન્માન કરીને તેમને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પહેલથી ગામના લોકોમાં નાણાકીય સેવાઓ પ્રત્યે જાગૃતિ વધશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

મહેસાણામાં RBIના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ કાર્યક્રમમાં આપી હાજરી (ETV Bharat Gujarat)

આ મુલાકાત દરમિયાન, ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ તાજેતરમાં ICICI બેંક દ્વારા ખાતામાં મિનિમમ બેલેન્સ વધારવાના મુદ્દે પણ પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું, "મિનિમમ બેલેન્સની રકમ નક્કી કરવાનો નિર્ણય રિઝર્વ બેંકે સંબંધિત બેંકો પર છોડી દીધો છે. દરેક બેંક પોતાની જરૂરિયાત અને નીતિ પ્રમાણે આ રકમ નક્કી કરી શકે છે." તેમણે ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું, "કોઈ બેંકે ₹10,000 રાખ્યું છે, તો કોઈએ ₹2,000 રાખ્યું છે." આ ઉપરાંત, તેમણે જણાવ્યું કે ઘણી બેંકોએ દંડ માફ પણ કર્યો છે. ગવર્નરે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ બાબત 'રેગ્યુલેટરી ડોમેન' હેઠળ આવતી નથી.

ગવર્નર મલ્હોત્રાની આ મુલાકાત ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નાણાકીય સાક્ષરતા વધારવા અને લોકો સુધી બેન્કિંગ સેવાઓનો લાભ પહોંચાડવાના RBIના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે. આ પ્રકારના કાર્યક્રમોથી ગામડાના લોકોમાં ડિજિટલ વ્યવહારો પ્રત્યે વિશ્વાસ વધશે અને તેઓ સુરક્ષિત રીતે તેનો ઉપયોગ કરી શકશે.

