રાજપીપળામાં અગિયારસના દિવસે થાય છે રાવણ દહન, જાણો શું છે કારણ...

રાજપીપળામાં રાવણ દહન અગિયારસના દિવસે કરવામાં આવે છે, જે પાછળ એક ખાસ કારણ છે. જાણો સમગ્ર વિગત અહેવાલમાં...

રાજપીપળામાં અગિયારસના દિવસે રાવણ દહન
રાજપીપળામાં અગિયારસના દિવસે રાવણ દહન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 4, 2025 at 8:58 AM IST

Updated : October 4, 2025 at 9:25 AM IST

નર્મદા : આસુરી શક્તિ ઉપર સત્યના વિજયનો ઉત્સવ એટલે 'દશેરા'. સમગ્ર ભારત દેશમાં દશેરા એટલે કે વિજયાદશમીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દશેરાના દિવસે લંકાના રાજા રાવણનો વધ રામ ભગવાને કર્યો હતો, જ્યારથી બીજે દિવસે તેનો અંતિમ સંસ્કાર કરાયો હતો. માં આદ્યશક્તિ નવદુર્ગા માતાના નવરાત્રીના પાવન પર્વ બાદ આસુરી શક્તિ ઉપર સત્યના વિજયનો ઉત્સવ દશેરા ઉજવવામાં આવે છે.

અગિયારસના દિવસે રાવણ દહન

દશેરાના દિવસે ઠેર ઠેર રાવણ દહન કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે તમામ જગ્યાએ દશેરાના દિવસે જ રાવણ દહન કરવામાં આવે છે. જ્યારે નર્મદાના રાજપીપળા શહેરમાં વર્ષોથી રાવણ દહન દશેરાના દિવસે નહીં પણ અગિયારસના દિવસે કરવામાં આવે છે. રાજપીપળાના શ્રી સંસ્કાર યુવક મંડળ અને કાછીયા સમાજ દ્વારા આશરે 18 ફૂટ ઊંચું રાવણનું પૂતળું બનાવવામાં આવે છે.

રાજપીપળામાં અગિયારસના દિવસે થાય છે રાવણ દહન (ETV Bharat Gujarat)

દશેરાના દિવસે ભગવાન રામે રાવણનો વધ કર્યો હતો. હિંદુ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ મુજબ કોઈના મૃતદેહને રાત્રે અગ્નિદાહ અપાય નહીં. જેના કારણે રાજપીપળામાં કાછીયાવાડ સમાજ દ્વારા દર વર્ષે અગિયારસના દિવસે જ રાવણ દહન કરવામાં આવે છે.

રાજપીપળામાં નીકળી રાવણની શોભાયાત્રા

રાવણ દહન કરતા પહેલા કાછીયાવાડ સમાજ દ્વારા રાજપીપળા શહેરમાં રાવણની શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે. આ યાત્રા કાઢવા પાછળ પણ એક કારણ છે. જે પણ માણસ કોઈ દુષ્કર્મ કરે છે તેનું પરિણામ કેવું આવે છે તેને લોકો જુવે અને દુષ્કર્મ કરતા અટકે જે હેતુથી આખા શહેરમાં તેને ફેરવવામાં આવે છે.

આવી જ રીતે રાજપીપળામાં વાજતે ગાજતે ગરબાની રમઝટ સાથે શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. જે બાદ રાજપીપળા કુભારવાડ ખાતે રાવણ દહન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરંપરા આજે છેલ્લા 45 વર્ષથી ચાલતી આવી છે. આવનારા દિવસોમાં આ પરંપરા સાચવી રાખવામાં આવશે.

