નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમવાર રાવણ દહન: વિજયાદશમીના પાવન પર્વે ધર્મની અધર્મ પર વિજયની ઉજવણી
નવસારીના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર ભગવાન શ્રી રામના પ્રતીક રૂપે એક યુવાને તીર ચલાવી મહાકાય રાવણનું દહન કર્યું હતું.
Published : October 2, 2025 at 9:45 PM IST
નવસારી: અધર્મ પર ધર્મની વિજયના પ્રતીક રૂપે વિજયાદશમીના પાવન પર્વે નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના લુન્સીકુઈ મેદાન ખાતે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નવસારીના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર ભગવાન શ્રી રામના પ્રતીક રૂપે એક યુવાને તીર ચલાવી મહાકાય રાવણનું દહન કર્યું હતું.
નવસારી મહાનગરપાલિકા અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ અનેક નવીન આયોજનો કરી રહી છે. આ કડીમાં, શહેરના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર ભવ્ય રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દિલ્હીથી ખાસ મંગાવવામાં આવેલા 35 ફૂટ ઊંચા રંગબેરંગી રાવણના પૂતળા સાથે 30 ફૂટ ઊંચા કુંભકર્ણ અને મેઘનાદના પૂતળાઓ નવસારીમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૂતળાઓમાં અંદાજે 5 લાખ રૂપિયાના ફટાકડા અને આતશબાજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
લુન્સીકુઈ મેદાન ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્ય રાકેશ દેસાઈ, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભૂરાલાલ શાહ, કમિશનર દેવ ચૌધરી સહિત શહેરના પદાધિકારીઓ, આગેવાનો અને મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં દુરાગ્રહ, અહંકાર અને દુષ્ટતાના પ્રતીક સમા 35 ફૂટ ઊંચા રાવણ, આળસ અને અજ્ઞાનના પ્રતીક સમા કુંભકર્ણ તથા અહંકાર અને આસુરી શક્તિના પ્રતીક સમા મેઘનાદ (ઇન્દ્રજીત)ના પૂતળાઓનું દહન ભગવાન શ્રી રામના રૂપમાં આવેલા યુવાને ધર્મ અને જ્ઞાન રૂપી તીર ચલાવી કર્યું હતું.
આ રાવણ દહન કાર્યક્રમમાં નવસારીના નગરજનો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. શહેરમાં પ્રથમવાર યોજાયેલા આ કાર્યક્રમને લઈ શહેરીજનોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
સ્થાનિક રહીશ રિદ્ધિ પંચાલે જણાવ્યું કે, નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત આ ભવ્ય કાર્યક્રમે શહેરના નાગરિકોમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ સર્જ્યું હતું. લુન્સીકુઈ મેદાનની આસપાસના વિસ્તારોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થયા હતા અને આ કાર્યક્રમનો આનંદ માણ્યો હતો.
