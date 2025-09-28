"50 રત્નકલાકારોની આત્મહત્યા છતાં ભાજપના પેટનું પાણી હલતું નથી": ઈટાલિયા
ગોપાલ ઈટાલિયાની આગેવાનીમાં સુરતમાં 'રત્નકલાકાર અધિકાર યાત્રા'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પદયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં રત્નકલાકારો જોડાયા હતા.
Published : September 28, 2025 at 7:00 AM IST
સુરત: આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાની આગેવાનીમાં સુરતમાં 'રત્નકલાકાર અધિકાર યાત્રા'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉમિયાધામ મંદિરથી માનગઢ ચોક મીની બજાર સુધી યોજાયેલી આ પદયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં રત્નકલાકારો જોડાયા હતા અને તેમણે સરકાર સમક્ષ પોતાના અધિકારોની માંગણી કરી હતી.
ઈટાલિયાના સરકાર પર આકરા પ્રહાર
સભાને સંબોધતા ગોપાલ ઈટાલિયાએ ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, "સુરતમાં 50 જેટલા રત્નકલાકારોએ આત્મહત્યા કરી હોવા છતાં ભાજપના પેટનું પાણી હલતું નથી." તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સરકાર હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા કારીગરો અને વેપારીઓની તકલીફોને અવગણી રહી છે.
શિક્ષણ સહાય અને ડ્રગ્સ મુદ્દે સવાલો
ઈટાલિયાએ સરકારની ₹13,000ની શિક્ષણ સહાય યોજના પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, "શું આરોગ્ય મંત્રી કે ગૃહ મંત્રીના છોકરાઓ ₹13,000ની શાળામાં ભણે છે? નેતાઓના બાળકો વિદેશમાં ભણે છે અને આપણા બાળકો માટે ફક્ત ₹13,000 અપાય છે."
તેમણે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સના વેચાણ અને પોલીસની કાર્યવાહી પર પણ નિશાન સાધ્યું. "ભાજપના માણસો બેફામ ડ્રગ્સ વેચાવી રહ્યા છે, જેના હપ્તા કમલમ કાર્યાલયમાં જાય છે. જો હેલ્મેટ ન પહેરો તો પોલીસ પકડે છે, પણ ડ્રગ્સ કેમ નથી પકડાતું? પોલીસ ભાજપની દલાલી કરવાની ફરજ નિભાવી રહી છે."
તેમણે મંદીના કારણે રત્નકલાકારો દ્વારા દારૂ વેચવાની લાચારીનો ઉલ્લેખ કરીને ચિંતા વ્યક્ત કરી કે, "આવનારી પેઢીના બાળકો પોતાના બાપને દારૂ વેચતા અને માતાને ડ્રગ્સ વેચતા જોઈ રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિથી સી.આર પાટીલ અને હર્ષ સંઘવીને શરમ આવવી જોઈએ."
ગુજરાતમાં 'વિસાવદરવાળી' કરવાની હાકલ
ઈટાલિયાએ જનતાને ભાવુક અપીલ કરતાં જણાવ્યું કે, આ બધી પીડાઓનો રસ્તો મતદાનની આંગળી પર છે. તેમણે વિસાવદર પેટા ચૂંટણીમાં AAPની જીતનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું કે, "હવે સમગ્ર ગુજરાતમાં 'વિસાવદરવાળી' કરો તો જ આપણા દિવસ બદલાવશે."
આઝાદીના 79 વર્ષ છતાં પાયાની સુવિધા નથી': મનોજ સોરઠીયા
પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાએ પણ સભાને સંબોધી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, દેશની આઝાદીને 79 વર્ષ પૂરા થયા હોવા છતાં, રત્નકલાકારો, ખેડૂતો અને મજૂરોની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો આવ્યો નથી. "આપણી પાસે હજુ પણ આપણા બાળકો ભણી શકે એવી શાળાઓ નથી, સારા દવાખાના નથી, અને આપણને પાયાની સુવિધાઓ મળતી નથી."
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે રત્નકલાકારો માટે સરકારે નાનું પેકેજ જાહેર કર્યું, પરંતુ "રત્નકલાકારો છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, પણ હજુ સુધી એમને એમના અધિકારો આપવાનું કામ આ સરકારે કર્યું નથી." સોરઠીયાએ જણાવ્યું કે ગુજરાતની જનતા હવે એક નવા વિકલ્પ તરફ આગળ વધી રહી છે, જેનો રસ્તો વિસાવદરે બતાવ્યો છે.