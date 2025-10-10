ETV Bharat / state

દાહોદમાં રતન ટાટા નેનો એરફીલ્ડનું ઉદ્ઘાટન: ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટરની પેરાગ્લાઇડિંગને પ્રોત્સાહન આપતી પહેલ

ઓલ ઇન્ડિયા પાવરગ્લાઇડિંગ અને પેરાગ્લાઇડિંગ એસોસિએશનના સભ્યો તેમજ નિવૃત્ત વિંગ કમાન્ડરની હાજરીમાં રનવેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 10:03 PM IST

દાહોદ: દાહોદ શહેરના પારસી પરિવારના ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટર ઘણા વર્ષોથી પેરાગ્લાઇડિંગનો શોખ ધરાવે છે અને તેમણે પાવર્ડ પેરાગ્લાઇડિંગની સ્થાપના કરી છે. દાહોદ નજીક રામપુરા ખાતે આવેલા તેમના ખેતરોમાં પેરાગ્લાઇડિંગ કરીને તેમણે પોતાના શોખને જીવંત રાખ્યો છે. આ સાથે, તેઓ ઓલ ઇન્ડિયા પાવરગ્લાઇડિંગ અને પેરાગ્લાઇડિંગ એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા છે અને દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં મિત્રો સાથે વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા પેરાગ્લાઇડિંગમાં ભાગ લેતા રહે છે. એરોસ્પોર્ટ પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેઓ સભ્યો સાથે મંથન પણ કરે છે.

આજના યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ પેરાગ્લાઇડિંગ સહિતની એરોસ્પોર્ટ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકે તે માટે, ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટરે દાહોદ નજીક રામપુરા ખાતે 20 લાખથી વધુના ખર્ચે 2000 ફૂટ લાંબો અને 70 ફૂટ પહોળો રનવે તૈયાર કર્યો છે. આ રનવેનું ઉદ્ઘાટન 10 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ કરવામાં આવ્યું.

દેશના પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાના અવસાન પછી, તેમની યાદમાં કંઈક કરવાની ભાવના સાથે ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટરે પરિવાર અને મિત્રો સાથે ચર્ચા કરી અને આ રનવેને "રતન ટાટા નેનો એરફીલ્ડ" નામ આપવાનું નક્કી કર્યું. આ પ્રોજેક્ટનું કામ 10 ઓક્ટોબર 2024થી શરૂ થયું હતું અને એક વર્ષ બાદ ઓલ ઇન્ડિયા પાવરગ્લાઇડિંગ અને પેરાગ્લાઇડિંગ એસોસિએશનના સભ્યો તેમજ નિવૃત્ત વિંગ કમાન્ડરની હાજરીમાં રનવેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું.

ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટરનું કહેવું છે કે, વિદ્યાર્થીઓ અને યુવાનો ડ્રોન ઉડાડવાની પ્રેક્ટિસ, પ્રોજેક્ટનું પરીક્ષણ કે અન્ય એડવેન્ચર પ્રવૃત્તિઓ માટે આ રનવે ઉપયોગી થશે. આ એરફીલ્ડ માત્ર ઉડ્ડયન માટે જ નહીં, પરંતુ વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ માટે પણ ફાયદાકારક રહેશે. ભવિષ્યમાં અહીં પેરાગ્લાઇડિંગની તાલીમ પણ શરૂ કરવામાં આવશે, જે ગુજરાતમાં અન્ય કોઈ સ્થળે ઉપલબ્ધ નથી. આનો લાભ દાહોદ અને આસપાસના જિલ્લાઓના લોકો લઈ શકશે.

ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં દેશના વિવિધ શહેરોમાંથી નિવૃત્ત વિંગ કમાન્ડરો અને એસોસિએશનના સભ્યો હાજર રહ્યા. નિવૃત્ત વિંગ કમાન્ડર અને એસોસિએશનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રમાકાંત શર્માએ જણાવ્યું કે, આ એરફીલ્ડથી પેરાગ્લાઇડિંગ, પાવરડ પેરાગ્લાઇડિંગ, પાવર પેરાશૂટ સહિતની અનેક એરોસ્પોર્ટ પ્રવૃત્તિઓ થઈ શકશે. આ રનવે એરોસ્પોર્ટને પ્રોત્સાહન આપશે અને સ્થાનિક રોજગારની તકો વધારશે. દાહોદથી 150 કિલોમીટરના અંતરમાં કોઈ એરપોર્ટ ન હોવાથી, નજીકના એર ટ્રાફિક કંટ્રોલની સૂચનાઓ અનુસાર ઉડ્ડયન પ્રવૃત્તિઓ સરળતાથી થઈ શકશે.

ગુજરાતનું પ્રથમ ખાનગી રનવે: રતન ટાટા નેનો એરફીલ્ડ

ગુજરાતનું પ્રથમ ખાનગી રનવે દાહોદમાં તૈયાર થયું છે. ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટર, જેઓ વર્ષોથી એડવેન્ચર પ્રવૃત્તિઓમાં રસ ધરાવે છે, તેમણે આ રનવે બનાવ્યો છે. ઝૂબિન લાંબા સમયથી પેરાગ્લાઇડિંગ અને હેંગગ્લાઇડિંગ જેવી સાહસિક પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય છે અને વિવિધ સ્થળોએ ગ્રૂપ સાથે ફ્લાઇટનો આનંદ માણે છે. રતન ટાટાની યાદમાં કંઈક અનોખું કરવાના ઉદ્દેશ સાથે, તેમણે દાહોદ નજીક રામપુરા ખાતે 'રતન ટાટા નેનો એરફીલ્ડ' નામનો રનવે બનાવ્યો. આ રનવેનો હેતુ માત્ર તેમના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે નહીં, પરંતુ એડવેન્ચરમાં રસ ધરાવતા યુવાનો, યુવતીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ લાભદાયી બનવાનો છે. આ પહેલને પેરાગ્લાઇડિંગ ગ્રૂપના સભ્યોએ આવકારી અને તેમાં સહયોગ આપ્યો.

ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટરે 2000 ફૂટ લાંબો અને 70 ફૂટ પહોળો રનવે 20 લાખથી વધુના ખર્ચે તૈયાર કર્યો છે. આ રનવે એટલી ક્ષમતા ધરાવે છે કે તેના પર માઇક્રોલાઇટ ટૂ-સીટર એરક્રાફ્ટ અને હેલિકોપ્ટર લેન્ડ કરી શકે છે. હાલમાં ઝૂબિન પોતાના શોખ માટે પાવરડ પેરાગ્લાઇડિંગનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, બાળકો, વિદ્યાર્થીઓ અને સાહસિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે આ રનવે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. દાહોદ માટે આ રનવે એક આશીર્વાદરૂપ બનશે.

સામાન્ય રીતે, પેરાગ્લાઇડિંગ જેવી સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ રહેણાંક વિસ્તારોમાં શક્ય નથી, અને આવી પ્રવૃત્તિઓમાં રસ ધરાવતા લોકોને યોગ્ય જગ્યા મળતી નથી. આવા સમયે, શહેરથી દૂર આવેલા આ જંગલ વિસ્તારમાં બનેલો રનવે સાહસિકો માટે ખૂબ ફાયદાકારક બનશે. ઝૂબિન કોન્ટ્રાકટરની ભવિષ્યની યોજના છે કે આ રનવે પર પેરાગ્લાઇડિંગની તાલીમ શરૂ કરવામાં આવે, જેથી દાહોદ ઉપરાંત ગુજરાતના અન્ય શહેરોના લોકો પણ આનો લાભ લઈ શકે. હાલમાં, આવી સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ ભારતના મર્યાદિત સ્થળોએ જ ઉપલબ્ધ છે. અગાઉ ગુજરાતના લોકોને આવી પ્રવૃત્તિઓ માટે રાજ્યની બહાર જવું પડતું હતું, પરંતુ હવે દાહોદમાં આ રનવેના કારણે તેઓ ગુજરાતમાં જ પેરાગ્લાઇડિંગનો આનંદ માણી શકશે.

