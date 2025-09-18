ETV Bharat / state

જેલમાં બંધ નારાયણ સાંઇને હાઇકોર્ટમાંથી રાહત, બીમાર માતાને મળવા 5 દિવસના જામીન મળ્યા

હંગામી જામીનમાં હાઇકોર્ટે શરતો રાખી છે કે જામીન દરમિયાન નારાયણ સાંઇ માતા-પિતાના ઘરે જ રોકાઈ શકશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 8:52 PM IST

અમદાવાદ: આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઇએ પોતાની બીમાર માતાને મળવા માટે હંગામી જામીન અરજી દાખલ કરી હતી. ત્યારે ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા નારાયણ સાંઇની પાંચ દિવસના શરતો સાથે હંગામી જામીન અરજી મંજૂર કરવામાં આવી છે.

નારાયણ સાંઇ દુષ્કર્મ કેસનો આરોપી છે. તેના વકીલ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા અને આ મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી કે, તાજેતરમાં અરજદારની માતા હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. હાલમાં તેને ઓક્સિજન પર રાખવામાં આવ્યા છે તેની હાલત ગંભીર છે. જેથી નારાયણ સાંઇ તરફથી હાઇકોર્ટમાં 45 દિવસના હંગામી જામીન લેવા માટે અરજી કરવામાં આવી હતી. જેની સામે દુષ્કર્મ કેસમાં સુરતની લાજપુર જેલમાં બંધ નારાયણ સાંઇને હાઇકોર્ટે પાંચ દિવસના હંગામી જામીન આપ્યા છે.

હંગામી જામીનમાં હાઇકોર્ટે શરતો રાખી છે કે જામીન દરમિયાન નારાયણ સાંઇ માતા-પિતાના ઘરે જ રોકાઈ શકશે. પોતાના કે આસારામના અનુયાયીઓને મળી શકશે નહીં. નારાયણ સાંઇ હાલ સુરતની લાજપોર જેલમાં બંધ છે. ત્યાંથી અમદાવાદ માતાના મકાન પર આવશે અને તેમની સાથે રહેશે. હાઇકોર્ટે આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઇને 45 દિવસની જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો.

તમને જણાવી દઈએ કે 30 એપ્રિલ 2019 ના રોજ સુરતની સેશન્સ કોર્ટમાં નારાયણ સાંઇને જુદી જુદી કલમ હેઠળ સજા પાત્ર ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને દુષ્કર્મ કેસમાં નારાયણ સાંઇને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ડિસેમ્બર 2013 થી તે જેલમાં બંધ છે.

ઉલ્લેખનીય એ છે કે જૂન મહિનામાં હાઇકોર્ટે આસારામની મેડિકલ કન્ડિશન સારી નહોતી અને પિતા અને પુત્ર વ્યક્તિગત રીતે મળી શક્યા ન હતા. તે હકીકતને ધ્યાનમાં લીધા પછી માનવતાવાદી ધોરણે નારાયણ સાંઇને તેના પિતા આસારામને મળવા માટે પાંચ દિવસના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા હતા.

