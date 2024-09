હે ભગવાન કહા હૈ તું! 10 મહિનાની બાળકીને પીંખી નાંખી, બળાત્કાર, અપહરણ અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ - 10 month old girl raped

સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી ખાનગી ટ્રાવેલ એજન્સીઓની માંગ, કહ્યું- 'અમદાવાદમાં 8 am થી 10 pm સુધી પ્રવેશ નિષેધ' - no entry private buses in Ahmedabad