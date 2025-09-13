ETV Bharat / state

રાણીપ બકરા મંડી કેસ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે AMCને લગાવી ફટકાર, કહ્યું- વૈકલ્પિક આવાસ વિના મકાન તોડી શકાય નહીં

રાણીપ બકરા મંડી કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને ફટકાર લગાવતા કહ્યું કે, વૈકલ્પિક આવાસ આપ્યા વિના કોઈ પણ ઘર તોડી પાડવામાં આવશે નહીં.

રાણીપ બકરા મંડી કેસ (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 13, 2025 at 11:47 AM IST

અમદાવાદ : લાંબા સમયથી પડતર રાણીપ બકરા મંડી ડિમોલિશન કેસ અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને (AMC) પર ફટકાર લગાવી છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, અસરગ્રસ્ત પરિવારોને વૈકલ્પિક આવાસ આપ્યા વિના કોઈ પણ ઘર તોડી પાડવામાં આવશે નહીં.

રાણીપ બકરા મંડી કેસ શું છે?

28 નવેમ્બર, 2005 ના રોજ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા રાણીપ બકરા મંડી ખાતે 175 ઘર તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. એડવોકેટ શમશાદ પઠાણના પ્રયાસો અને જન સંઘર્ષ મંચના સમર્થનથી વરિષ્ઠ વકીલ એસ. એચ. ઐયર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી દ્વારા આ કાર્યવાહીને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ હાઈકોર્ટે ડિમોલિશન પર રોક લગાવી દીધી હતી.

વર્ષ 2015 માં અમદાવાદ મનપાએ હાઈકોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે પુનર્વસન માટે 74 પરિવારની ઓળખ કરવામાં આવી છે, અને અન્ય પાત્ર પરિવારોને પણ આવાસ પૂરા પાડવામાં આવશે. જોકે, AMC આ ખાતરી પર કાર્યવાહી કરવામાં નિષ્ફળ ગયું.

AMC એ કહ્યું, 'પુનર્વસન માટે કોઈ જોગવાઈ નથી.'

એડવોકેટ શમશાદ પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2022 માં, AMCએ ફરી 300 થી વધુ પરિવારોને મકાન ખાલી કરવાની નોટિસ ફટકારી. કાનૂની જવાબ દાખલ કરવામાં આવ્યા અને હું જાતે, એડવોકેટ ઇમ્તિયાઝ ખાન પઠાણ અને સાથીદારો દ્વારા પરિવારનો બચાવ કરવામાં આવ્યો. વર્ષ 2025 માં AMCએ એવો અભિપ્રાય આપ્યો કે ટાઉન પ્લાનિંગ એક્ટમાં પુનર્વસન માટે કોઈ જોગવાઈ નથી.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે AMCને ફટકાર લગાવી

આ મામલે જસ્ટિસ મોના ભટ્ટની સિંગલ બેન્ચ દ્વારા સુનાવણી કરવામાં આવી. ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદ મનપાની આકરી ટીકા કરતા કહ્યું, "તમે વૈકલ્પિક આવાસ પૂરું પાડવાનું તમારું વચન કેમ પૂર્ણ કર્યું નથી? આ પ્રતિબદ્ધતાનું સન્માન કરવું જોઈએ." હાઈકોર્ટે નોટિસ જારી કરી AMCને લેખિત જવાબ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે, હાઈકોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે, "જ્યાં સુધી કેસ પેન્ડિંગ છે, ત્યાં સુધી AMC કોઈ બુલડોઝર કે ડિમોલિશન કાર્યવાહી કરશે નહીં. પરિવારોને શાંતિથી રહેવા દેવા જોઈએ." AMC ના વકીલે કોર્ટને ખાતરી પણ આપી હતી કે, આ દરમિયાન કોઈ ડિમોલિશન હાથ ધરવામાં આવશે નહીં.

આગામી સુનાવણી : ગુજરાત હાઈકોર્ટે AMCને તેમના વચનનું પાલન કરવાનો આદેશ આપ્યો. આગામી સુનાવણી સુધી કોઈ "સંયોજિત કાર્યવાહી" (ડિમોલિશન અથવા બુલડોઝર તોડી પાડવાની) નહીં. જેનાથી ગરીબ અને શ્રમજીવી ઝૂંપડપટ્ટીવાસીઓ માટે મોટી રાહત મળી છે. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આગામી સુનાવણી 3 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ યોજાશે.

