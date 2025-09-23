ETV Bharat / state

રાજકોટ: પોતાને કલ્કી અવતાર ગણાવનાર રમેશ ફેફરનો આપઘાત, એકલતા અને વિવાદોનું જીવન

પોતાને ભગવાન વિષ્ણુનો દસમો અવતાર ‘કલ્કી’ ગણાવનાર નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી રમેશચંદ્ર ફેફરે આપઘાત કર્યો છે.

રાજકોટ: પોતાને કલ્કી અવતાર ગણાવનાર રમેશ ફેફરનો આપઘાત, એકલતા અને વિવાદોનું જીવન
રાજકોટ: પોતાને કલ્કી અવતાર ગણાવનાર રમેશ ફેફરનો આપઘાત, એકલતા અને વિવાદોનું જીવન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: રાજકોટથી ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પોતાને ભગવાન વિષ્ણુનો દસમો અવતાર ‘કલ્કી’ ગણાવનાર નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી રમેશચંદ્ર ફેફરે આપઘાત કર્યો છે. તેમણે રાજકોટના યુનિવર્સિટી રોડ પર આવેલા પોતાના નિવાસસ્થાને ગઈકાલે મોડી રાત્રે આત્મહત્યા કરી લીધી. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, એકલવાયા જીવનથી કંટાળીને તેમણે આ પગલું ભર્યું હતું.

રમેશચંદ્ર ફેફર ગુજરાત સરકારના સિંચાઈ વિભાગમાં ઈજનેર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેમની પત્ની અને પુત્ર ઘરકંકાસ બાદ લંડનમાં રહેવા ગયા હતા, જેના કારણે તેઓ એકલા બંગલામાં રહેતા હતા. વર્ષોથી એકલવાયું જીવન જીવતા ફેફર પોતાને ભગવાન વિષ્ણુનો કલ્કી અવતાર ગણાવતા હતા અને આ દાવાને કારણે તેઓ અનેક વખત વિવાદોમાં રહ્યા હતા.

ફેફરે અગાઉ ગુજરાત સરકારના જળ સંસાધન વિભાગના સચિવને પત્ર લખીને દાવો કર્યો હતો કે, સરકારમાં રહેલા “રાક્ષસો” તેમની ₹16 લાખની ગ્રેચ્યુઇટી અને એક વર્ષના પગાર તરીકે ₹16 લાખ રોકીને તેમને હેરાન કરી રહ્યા છે. તેમણે ગ્રેચ્યુઇટી મુક્ત ન કરવામાં આવે તો પોતાની “દૈવી શક્તિઓ”નો ઉપયોગ કરીને વિશ્વમાં ભયંકર દુષ્કાળ લાવવાની ધમકી પણ આપી હતી. ઓફિસમાં લાંબા સમય સુધી ગેરહાજર રહેવાને કારણે તેમને અકાળ નિવૃત્તિ આપવામાં આવી હતી.

ફેફરે અગાઉ ગુજરાત સરકારના જળ સંસાધન વિભાગના સચિવને પત્ર લખીને દાવો કર્યો હતો કે, સરકારમાં રહેલા “રાક્ષસો” તેમની ₹16 લાખની ગ્રેચ્યુઇટી અને એક વર્ષના પગાર તરીકે ₹16 લાખ રોકીને તેમને હેરાન કરી રહ્યા છે. તેમણે ગ્રેચ્યુઇટી મુક્ત ન કરવામાં આવે તો પોતાની “દૈવી શક્તિઓ”નો ઉપયોગ કરીને વિશ્વમાં ભયંકર દુષ્કાળ લાવવાની ધમકી પણ આપી હતી. ઓફિસમાં લાંબા સમય સુધી ગેરહાજર રહેવાને કારણે તેમને અકાળ નિવૃત્તિ આપવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત, ફેફરે બાબા બાગેશ્વરધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને “ઢોંગી” ગણાવતું વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું, જેમાં તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જગદંબાનો આદેશ તેમને મળ્યો છે. આ ઉપરાંત, ભગવાન પરશુરામ વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદનોને કારણે તેમની સામે ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવવાનો ગુનો પણ નોંધાયો હતો.

રમેશચંદ્ર ફેફરના આપઘાતથી રાજકોટમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. તેમના વિવાદાસ્પદ નિવેદનો અને એકલવાયા જીવનની વિગતો પોલીસ તપાસમાં સામે આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMESH FEFARINCARNATION OF KALKIRAJKOTTOOK HIS OWN LIFERAMESH FEFAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.