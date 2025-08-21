અમદાવાદમાં સેવન ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની હત્યાના વિરોધમાં મણીનગરમાં મોટી રેલી, ન્યાયની માંગ

અમદાવાદ: ખોખરા સ્થિત સેવન ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થી નયન સંતાણીની હત્યાના કેસમાં ન્યાયની માંગ સાથે આજે, 21 ઓગસ્ટ, 2025ના રોજ મણીનગર રેલ્વે સ્ટેશન પાસે મોટી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ "સ્કૂલ બંધ કરો" અને "વિદ્યાર્થીને ન્યાય આપો"ના નારા લગાવ્યા હતા.
સાંજે મણીનગર રેલ્વે સ્ટેશનથી મણીનગર ચાર રસ્તા સુધી સિંધી સમાજના લોકો દ્વારા આ રેલી કાઢવામાં આવી હતી. રેલી દરમિયાન લોકોએ હાથમાં પોસ્ટર્સ અને બેનર્સ લઈને નારેબાજી કરી હતી. મૃતક વિદ્યાર્થીને ન્યાય મળે તે માટે આ શાંતિપૂર્ણ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
રેલીમાં સામેલ લોકોએ જણાવ્યું કે, "અમારી મુખ્ય માંગ છે કે સેવન ડે સ્કૂલને બંધ કરવામાં આવે અને આવી ઘટના ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય વિદ્યાર્થી સાથે ન બને તે માટે યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે." રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં હિન્દુ સમાજના લોકો પણ જોડાયા હતા, જેઓએ તિરંગા અને પોસ્ટર્સ સાથે ભાગ લીધો હતો. રેલી દરમિયાન ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
વાલી મંડળે સ્કૂલના સંચાલકો સામે એફઆઈઆર નોંધવાની માંગ કરી હતી અને મૃતક વિદ્યાર્થીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, 20 ઓગસ્ટના રોજ સ્થાનિક લોકોએ આ ઘટનાના વિરોધમાં સ્કૂલમાં તોડફોડ અને હોબાળો કર્યો હતો. આજે સવારે એનએસયુઆઈ દ્વારા સ્કૂલને તાળું મારવા માટે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત, વીએચપી દ્વારા મણીનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ધંધા-વેપાર બંધ રાખવાનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે મણીનગરમાં ઘણી દુકાનો બંધ રહી હતી.
આ પણ વાંચો: